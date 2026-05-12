Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα για τον Ιούνιο

Την Τρίτη 26 Μαΐου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα για τον Ιούνιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι συντάξεις Ιουνίου 2026 για τους μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.
  • Οι συντάξεις Ιουνίου 2026 για τους μισθωτούς θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.
  • Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας.
  • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.
  • Οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα και δημοσίου θα καταβληθούν την ίδια ημερομηνία με τις κύριες συντάξεις των αντίστοιχων κατηγοριών.
Snapshot powered by AI

Στις 26 Μαΐου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των συντάξεων για τον μήνα Ιούνιο. Σημειώνεται δε, ότι οι οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας.

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονης στη Νέα Σμύρνη - Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέο SMS απάτη που χρησιμοποιεί την επωνυμία του ΟΑΣΑ - «Πληρώστε €1,20 για να αποφύγετε πρόστιμο»

18:31WHAT THE FACT

«Global Hum»: Ο μυστηριώδης ήχος που μόλις το 4% μπορεί να ακούσει

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: 25χρονος Ιταλός με ύποπτα συμπτώματα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

18:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα για τον Ιούνιο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ειδοποιήσαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι πρώτες εικόνες από την διακομιδή της δεύτερης κοπέλας στο ΚΑΤ - Υπέκυψε το πρώτο κορίτσι

18:19ANNOUNCEMENTS

Ο Ioannina Half Marathon γύρισε σελίδα

18:14ANNOUNCEMENTS

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού 2026 Τα βράδια μας στον λόφο: Πολιτισμός με θέα την Αθήνα

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και κατέληξε σε ελιά - Έπιασε φωτιά το ΙΧ

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Το τάνκερ «Άγιος Φανούριος» αναχαίτισαν οι ΗΠΑ παρά την άδεια του Ιράν να περάσει το Ορμούζ

17:56LIFESTYLE

Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ποιοι αρουραίοι μπορούν να μεταδώσουν τον ιό

17:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Όλες οι λεπτομέρειες για την εμφάνιση του Akylas - Η ιστορία πίσω από το «Ferto»

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή - Απαιτούνται συντονισμένες επενδύσεις

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Βαθαίνει το ρήγμα στο ΝΑΤΟ: Η Ισπανία προτείνει τη δημιουργία στρατού της ΕΕ για προστασία

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Στα 9 τα κρούσματα, δύο ακόμα ύποπτα - Σε καραντίνα οι επιβάτες του MV Hondius

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: ΙΧ εντοπίστηκε μέσα στον Ισθμό

17:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικά το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Οδηγίες στους υποψήφιους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:56LIFESTYLE

Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι πρώτες εικόνες από την διακομιδή της δεύτερης κοπέλας στο ΚΑΤ - Υπέκυψε το πρώτο κορίτσι

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Η δεύτερη κοπέλα μεταφέρεται στο ΚΑΤ, είναι πολυτραυματίας και διασωληνωμένη– Το ιατρικό ανακοινωθέν

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ειδοποιήσαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

16:42ΠΟΛΤΟΣ

Το ουκρανικό drone στη Λευκάδα και η αποκατάσταση των σχέσεων Αθήνας - Μόσχας

14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν δέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η Βαλένθια για το Game 5

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Μαλλιαρός: Ποιος είναι ο δεύτερος παίκτης του Survivor που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Τιθορέα: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση που άδειαζε Τράπεζες - Ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Δένδια σε Κίεβο: «Μεγάλος κίνδυνος από το Ουκρανικό θαλάσσιο drone στην Ελλάδα»

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος και τρόμος από τη δοκιμή του ρωσικού διηπειρωτικού βαλλιστικού Sarmat - Πούτιν: Βεληνεκές πάνω από 35.000 χλμ

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη - Αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb: «Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ