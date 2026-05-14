Ελ. Βενιζέλος: Προειδοποιητική «βολή» για τον τουρισμό η διεθνής κίνηση του τελευταίου διμήνου

Οι πρώτες ενδείξεις φρεναρίσματος του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα αποτυπώνονται στα στοιχεία της επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος για το πρώτο τετράμηνο του 2026.

Γεώργιος Καλούμενος

Ελ. Βενιζέλος: Προειδοποιητική «βολή» για τον τουρισμό η διεθνής κίνηση του τελευταίου διμήνου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλοςξήθηκε κατά 6% το πρώτο τετράμηνο του 2026 σε σχέση με το 2025, με μεγαλύτερη άνοδο στην εσωτερική κίνηση (+6,8%) παρά στη διεθνή (+5,5%).
  • Από τον Μάρτιο του 2026 παρατηρείται επιβράδυνση στη διεθνή επιβατική κίνηση, με αρνητική μεταβολή τον Απρίλιο (
  • 0,9%), επηρεασμένη από τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή.
  • Η συνολική επιβατική κίνηση τον Απρίλιο 2026 παρέμεινε ελαφρώς αυξημένη (+1,0%) σε σχέση με τον Απρίλιο 2025, παρόλο που ο ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε σημαντικά.
  • Ο αριθμός των πτήσεων στο Ελ. Βενιζέλος αυξήθηκε κατά 5,3% το πρώτο τετράμηνο του 2026, με άνοδο τόσο στις εσωτερικές όσο και στις διεθνείς πτήσεις.
  • Η μείωση στις διεθνείς αφίξεις αποδίδεται κυρίως στη μείωση δρομολογίων από την Ασία μέσω της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Αν και το αεροδρόμιο της Αθήνας εξακολουθεί να κινείται ακόμα πάνω από τα περσινά επίπεδα, η δυναμική του 2026 έχει αρχίζει από τον Μάρτιο να φθίνει με την οριακή αύξηση του Απριλίου και την πτώση στις διεθνείς ροές να στέλνουν ένα πρώτο δείγμα για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή στην αεροπορική και τουριστική κίνηση της Ελλάδας μέσα στους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που αποκάλυψε η διοίκηση του ΔΑΑ η κίνηση του αεροδρομίου ναι μεν εμφανίστηκε αυξημένη κατά 6% στο φετινό πρώτο τετράμηνο σε σχέση με πέρυσι, όμως η εξέλιξη αυτή προήλθε από άνοδο κατά 6,8% της εσωτερικής κίνησης και κατά 5,5% από το εξωτερικό.

Δηλαδή είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που ο ρυθμός αύξησης της εσωτερικής κίνησης είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έρχεται από το εξωτερικό.

Από τους βασικούς λόγους της εικόνας των τελευταίων δύο μηνών είναι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς οι επιπτώσεις του πολέμου που έχουν μειώσει δρομολόγια από την Ασία που έρχονται μέσω ανταπόκρισης από τη Μέση Ανατολή.

Η πτωτική τάση επιβεβαιώνεται ακόμα πιο πειστικά αν απομονώσουμε τις αφίξεις του Απριλίου.

Τον περασμένο μήνα η επιβατική κίνηση εξωτερικού διαμορφώθηκε σε 1,96 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας μείωση 0,9% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2025. Η διεθνής κίνηση στο “Ελ. Βενιζέλος” εμφανίζει μειούμενη τάση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν το Μάρτιο, ο οποίος φαίνεται ότι διέκοψε την πολύ θετική πορεία των πρώτων μηνών (Ιανουάριος +9,2%, Φεβρουάριος +14,5%, Μάρτιος +3,3%).Έτσι μετά το σερί ανόδου του πρώτου τριμήνου, ο Απρίλιος επιφύλασσε την πρώτη αρνητική επίδοση του 2026 στην διεθνή επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Πάντως η συνολική επιβατική κίνηση του Ελ. Βενιζέλος κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2026, και εν μέσω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, ανήλθε σε 2,74 εκατ., παραμένοντας υψηλότερη από τα επίπεδα του Απριλίου 2025 κατά 1,0%.

Όμως παρουσίασε επιβράδυνση σε σύγκριση με τους δύο πρώτους μήνες του έτους και περαιτέρω υστέρηση σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης του Μαρτίου 2026, αντανακλώντας τις επιπτώσεις του δυσμενούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Στον αντίποδα η εγχώρια επιβατική κίνηση παρέμεινε πάνω από τα επίπεδα του 2025, σημειώνοντας άνοδο 6,1%.

Συνολικά, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 9,02 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 6%.

Αντίβαρο στην εικόνα αυτή αποτέλεσε η εγχώρια επιβατική κίνηση, η οποία παρέμεινε σε θετικό έδαφος. Τον Απρίλιο, οι επιβάτες εσωτερικού ανήλθαν σε 777.600, αυξημένοι κατά 6,1% σε σχέση με πέρυσι, στηρίζοντας τη συνολική επίδοση του αεροδρομίου.

Η μειούμενη πορεία της διεθνούς επιβατικής κίνησης, ουσιαστικά καθόρισε και τη συνολική εικόνα επιβατικής κίνησης από τις αρχές του έτους, με τον Ιανουάριο να εμφανίζει άνοδο 8,6%, τον Φεβρουάριο +13,2% το Μάρτιο +3,8%, και τον Απρίλιο μόλις 1%.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων μηνών του 2026 ανήλθε σε 77.039, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,3% σε σχέση με το 2025. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 5,5% και 5,2%, αντίστοιχα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΚΟΣΜΟΣ

«Monster Wolves»: Ο στρατός των ρομπότ - λύκων της Ιαπωνίας για να τρομάξει τις αρκούδες

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή προειδοποίηση Σι στον Τραμπ για την Ταϊβάν:«Αν δεν χειριστείτε σωστά το θέμα θα συγκρουστούμε»

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελ. Βενιζέλος: Προειδοποιητική «βολή» για τον τουρισμό η μειωμένη διεθνής κίνηση του τελευταίου διμήνου – Πτωτικός ο Απρίλιος

07:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με ληστή της συμμορίας της Τιθορέας να κλέβει τράπεζα στου Παπάγου

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να φορολογηθούν οι τράπεζες, αλλά τα λεφτά έξω» – Επίθεση Μαξίμου σε Ανδρουλάκη για το ξεχασμένο εκατομμύριο

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (14/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Το αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο «Αλάσκα» κατευθύνεται προς την Ανατολική Μεσόγειο

06:54LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η ώρα του Β’ ημιτελικού – Κύπρος, Δανία και Αυστραλία στη μάχη

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Μαΐου

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορούν να σας κλέψουν τα δακτυλικά αποτυπώματα από μια... selfie

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η «Ένωση» συμπλήρωσε 200 ημέρες αήττητη στη Super League – 23 ματς και 9 ντέρμπι αήττητη!

06:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι – Αναλυτικά οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

06:02ΚΟΣΜΟΣ

«H σταθερότητα στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ είναι θετική για ολόκληρο τον κόσμο»: Σι Τζινπίνγκ και Τραμπ σε κρίσιμες συνομιλίες στο Πεκίνο – Στην ατζέντα εμπόριο, Ιράν και Ταϊβάν

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται η αστάθεια με τοπικές μπόρες – Νέα επιδείνωση από το Σάββατο

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Μαΐου

05:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 14 Μαΐου

04:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Άξιος της μοίρας του: Αποκλεισμός ντροπή για τον Παναθηναϊκό

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν 12 αρχαίους σκελετούς κρυμμένους κάτω από το θρυλικό Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

04:38LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στη Νέα Υόρκη λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Netflix

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση για Γιαννακόπουλο από Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους (vid, pics)

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται η αστάθεια με τοπικές μπόρες – Νέα επιδείνωση από το Σάββατο

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 78χρονος κτηνοτρόφος που έχει αποκτήσει 14 παιδιά!

06:02ΚΟΣΜΟΣ

«H σταθερότητα στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ είναι θετική για ολόκληρο τον κόσμο»: Σι Τζινπίνγκ και Τραμπ σε κρίσιμες συνομιλίες στο Πεκίνο – Στην ατζέντα εμπόριο, Ιράν και Ταϊβάν

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Συννεφιασμένος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Σάββατο με ισχυρές καταιγίδες και σκόνη από την Αφρική

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά ήταν άπλυτα, αδύνατα και με μεγάλα ρούχα, ζούσαν σε ταράτσα», λέει γείτονας στο Newsbomb - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Viral Κινέζος στρατιώτης - Στέκεται «άγαλμα» ενώ περνάει δίπλα του, το Air Force One

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε η Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία - «Πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ