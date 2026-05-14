Ελ. Βενιζέλος: Προειδοποιητική «βολή» για τον τουρισμό η διεθνής κίνηση του τελευταίου διμήνου

Snapshot Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλοςξήθηκε κατά 6% το πρώτο τετράμηνο του 2026 σε σχέση με το 2025, με μεγαλύτερη άνοδο στην εσωτερική κίνηση (+6,8%) παρά στη διεθνή (+5,5%).

Από τον Μάρτιο του 2026 παρατηρείται επιβράδυνση στη διεθνή επιβατική κίνηση, με αρνητική μεταβολή τον Απρίλιο (

0,9%), επηρεασμένη από τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η συνολική επιβατική κίνηση τον Απρίλιο 2026 παρέμεινε ελαφρώς αυξημένη (+1,0%) σε σχέση με τον Απρίλιο 2025, παρόλο που ο ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε σημαντικά.

Ο αριθμός των πτήσεων στο Ελ. Βενιζέλος αυξήθηκε κατά 5,3% το πρώτο τετράμηνο του 2026, με άνοδο τόσο στις εσωτερικές όσο και στις διεθνείς πτήσεις.

Η μείωση στις διεθνείς αφίξεις αποδίδεται κυρίως στη μείωση δρομολογίων από την Ασία μέσω της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Αν και το αεροδρόμιο της Αθήνας εξακολουθεί να κινείται ακόμα πάνω από τα περσινά επίπεδα, η δυναμική του 2026 έχει αρχίζει από τον Μάρτιο να φθίνει με την οριακή αύξηση του Απριλίου και την πτώση στις διεθνείς ροές να στέλνουν ένα πρώτο δείγμα για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή στην αεροπορική και τουριστική κίνηση της Ελλάδας μέσα στους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που αποκάλυψε η διοίκηση του ΔΑΑ η κίνηση του αεροδρομίου ναι μεν εμφανίστηκε αυξημένη κατά 6% στο φετινό πρώτο τετράμηνο σε σχέση με πέρυσι, όμως η εξέλιξη αυτή προήλθε από άνοδο κατά 6,8% της εσωτερικής κίνησης και κατά 5,5% από το εξωτερικό.

Δηλαδή είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που ο ρυθμός αύξησης της εσωτερικής κίνησης είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έρχεται από το εξωτερικό.

Από τους βασικούς λόγους της εικόνας των τελευταίων δύο μηνών είναι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς οι επιπτώσεις του πολέμου που έχουν μειώσει δρομολόγια από την Ασία που έρχονται μέσω ανταπόκρισης από τη Μέση Ανατολή.

Η πτωτική τάση επιβεβαιώνεται ακόμα πιο πειστικά αν απομονώσουμε τις αφίξεις του Απριλίου.

Τον περασμένο μήνα η επιβατική κίνηση εξωτερικού διαμορφώθηκε σε 1,96 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας μείωση 0,9% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2025. Η διεθνής κίνηση στο “Ελ. Βενιζέλος” εμφανίζει μειούμενη τάση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν το Μάρτιο, ο οποίος φαίνεται ότι διέκοψε την πολύ θετική πορεία των πρώτων μηνών (Ιανουάριος +9,2%, Φεβρουάριος +14,5%, Μάρτιος +3,3%).Έτσι μετά το σερί ανόδου του πρώτου τριμήνου, ο Απρίλιος επιφύλασσε την πρώτη αρνητική επίδοση του 2026 στην διεθνή επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Πάντως η συνολική επιβατική κίνηση του Ελ. Βενιζέλος κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2026, και εν μέσω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, ανήλθε σε 2,74 εκατ., παραμένοντας υψηλότερη από τα επίπεδα του Απριλίου 2025 κατά 1,0%.

Όμως παρουσίασε επιβράδυνση σε σύγκριση με τους δύο πρώτους μήνες του έτους και περαιτέρω υστέρηση σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης του Μαρτίου 2026, αντανακλώντας τις επιπτώσεις του δυσμενούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Στον αντίποδα η εγχώρια επιβατική κίνηση παρέμεινε πάνω από τα επίπεδα του 2025, σημειώνοντας άνοδο 6,1%.

Συνολικά, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 9,02 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 6%.

Αντίβαρο στην εικόνα αυτή αποτέλεσε η εγχώρια επιβατική κίνηση, η οποία παρέμεινε σε θετικό έδαφος. Τον Απρίλιο, οι επιβάτες εσωτερικού ανήλθαν σε 777.600, αυξημένοι κατά 6,1% σε σχέση με πέρυσι, στηρίζοντας τη συνολική επίδοση του αεροδρομίου.

Η μειούμενη πορεία της διεθνούς επιβατικής κίνησης, ουσιαστικά καθόρισε και τη συνολική εικόνα επιβατικής κίνησης από τις αρχές του έτους, με τον Ιανουάριο να εμφανίζει άνοδο 8,6%, τον Φεβρουάριο +13,2% το Μάρτιο +3,8%, και τον Απρίλιο μόλις 1%.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων μηνών του 2026 ανήλθε σε 77.039, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,3% σε σχέση με το 2025. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 5,5% και 5,2%, αντίστοιχα.