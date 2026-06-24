ΑΑΔΕ: Τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα για την υποβολή προσφυγών Αγροτικής Ανάπτυξης

Πώς θα υποβληθεί η ένσταση από αγρότες και κτηνοτρόφους και πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Ελένη Ευστρατίου

ΑΑΔΕ: Τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα για την υποβολή προσφυγών Αγροτικής Ανάπτυξης
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  • Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή ενστάσεων αγροτών και κτηνοτρόφων αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα για ορισμένες κατηγορίες αιτήσεων.
  • Η ΑΑΔΕ θα δώσει επιπλέον χρόνο υποβολής ενστάσεων μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία της πλατφόρμας για τις τέσσερις παρεμβάσεις του 2024.
  • Οι αιτήσεις με προθεσμία έως 24 Ιουνίου θα ληφθούν υπόψη στην πληρωμή έως 30 Ιουνίου, ενώ οι αιτήσεις του 2025 με προθεσμία έως 1 Ιουλίου 2026 θα συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
  • Η υποβολή προσφυγών γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, όπου οι παραγωγοί μπορούν να ελέγξουν αναλυτικά στοιχεία και να αιτηθούν διορθώσεις στα δεδομένα τους.
  • Περιπτώσεις παραγωγών που δεν πληρώθηκαν λόγω ελέγχων ή αναστολών στις πιστοποιήσεις Οργανισμών Ελέγχου θα επανεξεταστούν βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων.
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Τεχνικό πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι αγρότες και κτηνοτρόφοι που θέλουν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το 2024 και το 2025.

Η πλατφόρμα είχε τεθεί σε λειτουργία στις 18 Ιουνίου με χρονικό περιθώριο έως και τις 24 Ιουνίου για ορισμένες κατηγορίες και τις 7 Ιουλίου για τις υπόλοιπες. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα έχει εμφανισθεί στις εξής κατηγορίες:

Με προθεσμία έως 7 Ιουλίου:

  • Π3 -70-1.5: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

• Π3-70-2.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)

Με προθεσμία έως 24 Ιουνίου:

• Π3-70-1.3.2: Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (Κομφούζιο)

• Π3-70-1.7: Ανειλημμένες υποχρεώσεις δράσης «10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει πως για τους δικαιούχους των τεσσάρων Παρεμβάσεων για το έτος 2024, θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για να υποβάλουν την ένστασή τους, μόλις λειτουργήσει η πλατφόρμα.

Επιπλέον, για τις αιτήσεις που είχαν προθεσμία υποβολής έως σήμερα (24 Ιουνίου), θα ληφθούν υπόψη στην πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί μέχρι 30 Ιουνίου.

Αντίστοιχα, για αιτήσεις 2025 με προθεσμία υποβολής έως και 1/7/2026, θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Η υποβολή της προσφυγής πραγματοποιείται μέσω των αντίστοιχων Πληροφοριακών Συστημάτων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των παραγωγών, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία υπολογισμού της πληρωμής τους και δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων ή να αιτηθούν τη διόρθωση σφαλμάτων στα παραστατικά συμμόρφωσης.

Ταυτόχρονα, οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στις αντίστοιχες μηχανογραφικές βάσεις, καθώς τα ευρήματα επανεξετάζονται αποκλειστικά μηχανογραφικά μέσω διασταυρωτικών ελέγχων και δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο της Παρέμβασης.

Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις παραγωγών της Παρέμβασης Π3-70.2.1 που δεν πληρώθηκαν λόγω εν εξελίξει ελέγχων στη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων ή αναστολής αποφάσεων έγκρισης/διαπίστευσης των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), θα επαναξιολογηθούν ως προς τους όρους επιλεξιμότητας με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα των ΟΕΠ.

Για τη διευκόλυνση και την ορθή υποβολή της προσφυγής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τους σχετικούς χρηστικούς οδηγούς που είναι αναρτημένοι στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική, Επιδόματα & Ενισχύσεις > Αγροτικές Ενισχύσεις > Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων.

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