Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Iουλίου

Συνολικά 1.191.311.337,31 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.740.042 δικαιούχους

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Iουλίου
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  • Από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026, ο e
  • ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 1.191.311.337,31 ευρώ σε 1.740.042 δικαιούχους.
  • Ο e
  • ΕΦΚΑ θα καταβάλει 1.120.191.337,31 ευρώ σε 1.659.252 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου στις 29 Ιουνίου 2026.
  • Επιπλέον, ο e
  • ΕΦΚΑ θα καταβάλει προκαταβολές συντάξεων, εξωιδρυματικά επιδόματα και εφάπαξ συνολικού ύψους 18.120.000 ευρώ σε 8.790 δικαιούχους.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 53.000.000 ευρώ σε 72.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, άδεια μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
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Συνολικά 1.191.311.337,31 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.740.042 δικαιούχους, από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 29 Ιουνίου, θα καταβληθούν 1.120.191.337,31 ευρώ σε 1.659.252 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026,
  • στις 30 Ιουνίου, θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2026 του νόμου 4778/2021,
  • στις 3 Ιουλίου, θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Ιουλίου 2026 και
  • από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 13.000.000 ευρώ σε 19.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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