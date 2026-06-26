Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Iουλίου

Snapshot Από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026, ο e

ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 1.191.311.337,31 ευρώ σε 1.740.042 δικαιούχους.

Ο e

ΕΦΚΑ θα καταβάλει 1.120.191.337,31 ευρώ σε 1.659.252 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου στις 29 Ιουνίου 2026.

Επιπλέον, ο e

ΕΦΚΑ θα καταβάλει προκαταβολές συντάξεων, εξωιδρυματικά επιδόματα και εφάπαξ συνολικού ύψους 18.120.000 ευρώ σε 8.790 δικαιούχους.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 53.000.000 ευρώ σε 72.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, άδεια μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Snapshot powered by AI

Συνολικά 1.191.311.337,31 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.740.042 δικαιούχους, από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 29 Ιουνίου, θα καταβληθούν 1.120.191.337,31 ευρώ σε 1.659.252 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026,

στις 30 Ιουνίου, θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2026 του νόμου 4778/2021,

στις 3 Ιουλίου, θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Ιουλίου 2026 και

από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

13.000.000 ευρώ σε 19.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Διαβάστε επίσης