«Ανακαινίζω»: Έρχονται δύο ευνοϊκές αλλαγές στο πρόγραμμα

Εξετάζεται η μείωση του ελάχιστου ποσοστού ιδιοκτησίας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

«Ανακαινίζω»: Έρχονται δύο ευνοϊκές αλλαγές στο πρόγραμμα
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  • Εξετάζεται η μείωση του ελάχιστου ποσοστού ιδιοκτησίας από 50% για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» ώστε να ενταχθούν περισσότερες κλειστές κατοικίες.
  • Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 100.000 αιτήσεις και εκδόθηκαν 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, με μόνο 1.500 για κλειστές κατοικίες.
  • Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά αποκλειστικά κλειστές κατοικίες, με επιδότηση έως 95% του κόστους, ενώ η δεύτερη φάση θα καλύψει κατοικίες σε χρήση.
  • Η υποβολή αιτήσεων για βεβαίωση επιλεξιμότητας θα διαρκέσει έως τέλος Ιουλίου και οι οριστικές αιτήσεις ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου.
  • Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ορίζουν όρια από 25.000 έως 45.000 ευρώ εισόδημα και αντικειμενική αξία περιουσίας έως 300.000 ευρώ για δικαιούχους.
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Ανοιχτό άφησε ο αναπληρωτής υπουργός Eθνικής Oικονομίας και Oικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης το ενδεχόμενο μείωσης του ελάχιστου ποσοστού ιδιοκτησίας από το 50% που είναι σήμερα στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε να ανακαινιστούν περισσότερα σπίτια.

Το βασικό που ισχύει για το ποσοστό ιδιοκτησίας, είναι το εξής: Ο αιτών πρέπει να έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από 50%.

Δηλαδή:

  • 100% ιδιοκτησία.
  • 50% εξ αδιαιρέτου.
  • 60%, 75% κ.ά.
  • Με ποσοστό κάτω από 50%, δεν μπορεί να είναι δικαιούχος.

Παράδειγμα: Δύο αδέλφια έχουν ένα διαμέρισμα από 50% ο καθένας. Ο καθένας πληροί το κριτήριο ποσοστού και μπορεί να εξεταστεί ως δικαιούχος (εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις). Όμως, αν κάποιος έχει 30% και ο άλλος 70%, ο πρώτος δεν μπορεί να κάνει αίτηση μόνος του λόγω ποσοστού, ενώ, ο δεύτερος μπορεί να το εξετάσει.

Πάνω από 100.000 δυνητικοί δικαιούχοι στην πλατφόρμα

Ο υπουργός μίλησε χθες, Δευτέρα, στην ΕΡΤ και τόνισε ότι από το άνοιγμα της πλατφόρμας μέχρι σήμερα έχουν μπει στην ειδική πλατφόρμα του προγράμματος πάνω από 100.000 δυνητικοί δικαιούχοι και υπάρχουν ήδη 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Από τις βεβαιώσεις αυτές, μόνο οι 1.500 αφορούσαν κλειστές κατοικίες.

Λόγω αυτού, οι αρμόδιοι θεωρούν ότι με τις κλειστές κατοικίες υπάρχει πρόβλημα πολλών συνιδιοκτητών, με ποσοστά κυριότητας κάτω από 50% του ακινήτου, αποκλείοντας έτσι πολλούς ιδιοκτήτες από την ένταξη στο πρόγραμμα. Oπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, αυτές τις μέρες ο ίδιος βρίσκεται σε συνεννόηση με το συναρμόδιο υπουργείο Oικογένειας και Kοινωνικής Συνοχής, για τη μείωση του ελάχιστου ποσοστού κυριότητας, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω» περισσότερες κλειστές κατοικίες.

Υπενθυμίζεται επιπλέον ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα, για τις κλειστές κατοικίες η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες είτε να τις αξιοποιήσουν οι ίδιοι είτε να τις διαθέσουν προς ενοικίαση.

Είπε επίσης ότι η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά αποκλειστικά τα κλειστά ακίνητα, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να ακολουθήσει δεύτερη φάση που θα περιλαμβάνει και κατοικίες οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται.

Οπως είπε ο υπουργός, η δυνατότητα έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος Ιουλίου, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής των οριστικών αιτήσεων.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι για μια τετραμελή οικογένεια το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 45.000 ευρώ, ενώ για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται να έχει προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος ξεκινούν από τις 25.000 ευρώ για τον άγαμο έως και 35.000 ευρώ για τον έγγαμο χωρίς παιδιά. Για τα ζευγάρια με παιδιά το ετήσιο εισοδηματικό κριτήριο θα αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Σε ό,τι αφορά στα περιουσιακά κριτήρια, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν περιουσία, η συνολική αντικειμενική αξία της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ τόσο για τον άγαμο όσο και για ζευγάρια με παιδιά.

Ακόμη, ενημέρωσε ότι το «Επιχειρώ» είναι σε εξέλιξη και θα παραμείνει ανοικτό έως τη 2α Ιουλίου. «Αυτήν τη στιγμή συμμετέχουν 300 επιχειρήσεις, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 90 εκατ. ευρώ και λαμβάνουν το 50%. Μεσοσταθμικά, 300 επιχειρήσεις θα πάρουν 150.000 ευρώ για να δημιουργήσουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα», προσέθεσε.

Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι ξεκινούν τρία νέα προγράμματα από την άλλη εβδομάδα για υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις. «Όπου υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό και αμυντικό σκοπό, θα μπορέσουν να πάρουν επιδότηση έως 67%. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε πολλές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον αμυντικό τομέα», σχολίασε.

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