Επιδόματα, εφάπαξ, παροχές: Ποιοι πληρώνονται από 12 έως 16 Οκτωβρίου

Συνολικά 63.782.008,50 ευρώ θα καταβληθούν σε 61.636 δικαιούχους, από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 14 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους παροχών του τ. ΟΑΕΕ και - από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, - 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, - 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και - 1.600.000 ευρώ σε 2.600 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή στο πλαίσιο εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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