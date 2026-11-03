Φόρος εξόδου 26% για όσους εγκαταλείπουν την Ιταλία – FT: «Ανησυχία στους πλούσιους αλλοδαπούς»

Snapshot Η Ιταλία εισάγει φόρο εξόδου 26% σε φυσικά πρόσωπα με περιουσία άνω των 800.000 ευρώ που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό μετά από τουλάχιστον έξι χρόνια φορολογικής κατοικίας στη χώρα.

Ο νέος φόρος προκαλεί ανησυχία σε πλούσιους αλλοδαπούς κατοίκους που είχαν προσελκυστεί από το καθεστώς ενιαίας φορολόγησης των 300.000 ευρώ για εισοδήματα εκτός Ιταλίας.

Το μέτρο έρχεται μετά από προσπάθειες της Ιταλίας από το 2017 να προσελκύσει πλούσιους φορολογούμενους με φορολογικά κίνητρα, όπως η flat tax και ευνοϊκές ρυθμίσεις για εργαζομένους που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα.

Παραμένουν αδιευκρίνιστα ζητήματα σχετικά με το κατά πόσο ο φόρος θα αφορά περιουσιακά στοιχεία εντός ή εκτός Ιταλίας και τη σχέση του με το καθεστώς ενιαίας φορολόγησης.

Η προοπτική του φόρου εξόδου ενδέχεται να αποθαρρύνει νέους πλούσιους φορολογούμενους από το να εγκατασταθούν στην Ιταλία. Snapshot powered by AI

Ο φόρος εξόδου (exit tax) που προβλέπεται στο νέο σχέδιο προϋπολογισμού της Ιταλίας προκαλεί ανησυχία στους εύπορους αλλοδαπούς κατοίκους, οι οποίοι επέλεξαν την τελευταία δεκαετία να εγκατασταθούν στη χώρα.

Αυτό αναφέρουν οι Financial Times, καταγράφοντας τις επιφυλάξεις συμβούλων διαχείρισης περιουσίας και φορολογικών εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις πιθανές συνέπειες του μέτρου.

Πρόκειται για φόρο 26% επί των μη πραγματοποιηθέντων κεφαλαιακών κερδών, ο οποίος θα επιβάλλεται σε πρόσωπα που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 800.000 ευρώ και αποφασίζουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.

Η φορολογική επιβάρυνση θα αφορά όσους υπήρξαν φορολογικοί κάτοικοι Ιταλίας για τουλάχιστον έξι από τα δέκα χρόνια που προηγούνται της αναχώρησής τους.

«Πρόκειται για μια πραγματικά σημαντική αλλαγή, η οποία θα προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε πολλούς πελάτες που έχουν μετακομίσει στην Ιταλία ή έχουν εγκαταστήσει εκεί τη φορολογική τους κατοικία», δήλωσε στους Financial Times ο Τσάρλι Σόσνα, επικεφαλής του τμήματος Διαχείρισης Ιδιωτικού Πλούτου και Φορολογίας της δικηγορικής εταιρείας Mishcon de Reya.

Από τον φορολογικό παράδεισο στον φόρο εξόδου

Από το 2017, η Ιταλία επιδίωξε να προσελκύσει επαγγελματίες και φορολογουμένους υψηλής οικονομικής επιφάνειας μέσω μιας σειράς φορολογικών κινήτρων.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το καθεστώς ενιαίας φορολόγησης (flat tax), το οποίο επιτρέπει σε νέους φορολογικούς κατοίκους με μεγάλη περιουσία να καταβάλλουν ετήσιο κατ’ αποκοπήν φόρο για τα εισοδήματα που αποκτούν στο εξωτερικό, για μέγιστο διάστημα 15 ετών.

Όταν θεσπίστηκε το μέτρο, το ετήσιο ποσό είχε οριστεί στις 100.000 ευρώ.

Στο συγκεκριμένο κίνητρο προστέθηκαν και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις για εργαζομένους που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων των Ιταλών που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για το εισόδημα από την εργασία τους επί πέντε χρόνια.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αύξησε δύο φορές το ποσό του κατ’ αποκοπήν φόρου, εν μέρει και εξαιτίας των αυξανόμενων αντιδράσεων για την εγκατάσταση πλούσιων φορολογουμένων στο Μιλάνο.

Για τους νέους δικαιούχους, η ετήσια φορολογική επιβάρυνση έχει πλέον αυξηθεί στις 300.000 ευρώ.

Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον νέο φόρο

Το δημοσίευμα των Financial Times αναδεικνύει επίσης σειρά ζητημάτων που παραμένουν αδιευκρίνιστα όσον αφορά την εφαρμογή του νέου φόρου.

Ο Μαουρίτσιο Φρέσκα, έμπειρος δικηγόρος με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο στη δικηγορική εταιρεία Chiomenti της Ρώμης, επισήμανε ότι αρκετές πτυχές της πρότασης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η σχέση του νέου φόρου με το καθεστώς της ενιαίας φορολόγησης και με τα υπόλοιπα φορολογικά κίνητρα που ισχύουν στη χώρα.

Παραμένει επίσης ανοιχτό το ερώτημα εάν ο φόρος θα επιβάλλεται αποκλειστικά σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ιταλία ή εάν θα επεκτείνεται και σε περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν οι φορολογούμενοι στο εξωτερικό.

Ανάλογες επιφυλάξεις εξέφρασε και ο Μάρκο Τσεράτο, συνέταιρος της δικηγορικής εταιρείας Maisto e Associati.

Όπως μεταφέρει η βρετανική εφημερίδα, το προσχέδιο της ρύθμισης φαίνεται να εξαιρεί από τον φόρο τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν στο εξωτερικό όσοι έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς της ενιαίας φορολόγησης.

Ωστόσο, το ζήτημα απαιτεί περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τον Τσεράτο, ο κίνδυνος είναι ότι ακόμη και η προοπτική επιβολής μιας νέας φορολογικής επιβάρυνσης θα μπορούσε να αποθαρρύνει όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ιταλία προκειμένου να επωφεληθούν από τα υφιστάμενα φορολογικά πλεονεκτήματα.

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