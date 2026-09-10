Γιώργος Μαζωνάκης: Κι η Βουλγαρία πενθεί τον αγαπημένο της Έλληνα καλλιτέχνη

Εκτενή αφιερώματα στα ΜΜΕ της Βουλγαρίας 

Σωτήρης Σκουλούδης

Γιώργος Μαζωνάκης: Κι η Βουλγαρία πενθεί τον αγαπημένο της Έλληνα καλλιτέχνη
NEWSBOMB
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  • Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε έντονη συγκίνηση και στη Βουλγαρία, όπου είχε μεγάλο και πιστό κοινό.
  • Τα βουλγαρικά ΜΜΕ, όπως το κανάλι bTV, κάλυψαν άμεσα και εκτενώς την είδηση, κάνοντάς την πρωτοσέλιδο στα δελτία ειδήσεων.
  • Η δημοτικότητα του Μαζωνάκη στη Βουλγαρία συνδέεται με τη στενή σχέση των Βούλγαρων με την Ελλάδα και τη μουσική του παρουσία σε ελληνικά καλοκαιρινά θέρετρα.
  • Τα τραγούδια του ακούγονται ευρέως και σε βουλγαρικά κλαμπ, με τα «Gucci φόρεμα» και «Ζηλεύω πολύ» να είναι από τα πιο αγαπημένα.
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Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δεν προκάλεσε θλίψη μόνο στην Ελλάδα, αφού ιδιαίτερα έντονη είναι η συγκίνηση και στη Βουλγαρία, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε αποκτήσει διαχρονικά ένα μεγάλο και πιστό κοινό.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsbomb η Βουλγάρα δημοσιογράφος Svetlana Skliris έξω από την κλινική του Κολωνακίου, εξήγησε ότι η απώλεια του καλλιτέχνη έγινε πολύ γρήγορα πρώτη είδηση στη χώρα της.

Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον για τον Μαζωνάκη είναι μεγάλο, καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή στο βουλγαρικό κοινό.

«Μέσα σε μόλις πέντε λεπτά από τη στιγμή που μάθαμε την είδηση, με έστειλαν αμέσως για κάλυψη», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την άμεση κινητοποίηση του bTV, του μεγαλύτερου τηλεοπτικού καναλιού της Βουλγαρίας.

Το θέμα βρέθηκε ανάμεσα στα πρώτα του ενημερωτικού δελτίου.

Η απήχηση του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βουλγαρία συνδέεται και με τη στενή σχέση πολλών Βούλγαρων με την Ελλάδα. Κάθε καλοκαίρι, χιλιάδες επισκέπτες ταξιδεύουν σε ελληνικούς προορισμούς, έρχονται σε επαφή με τη νυχτερινή διασκέδαση και ακούν από κοντά τα τραγούδια του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Ωστόσο, όπως επισήμανε η δημοσιογράφος, η μουσική του δεν είναι γνωστή μόνο στους Βούλγαρους που επισκέπτονται την Ελλάδα.

Τα τραγούδια του ακούγονται και σε κλαμπ της Βουλγαρίας, με το «Gucci φόρεμα» και το «Ζηλεύω πολύ» να συγκαταλέγονται στα πιο αγαπημένα κομμάτια του.

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