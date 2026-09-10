Μαζωνάκης

Είχε όλα τα χαρακτηριστικά του σούπερ σταρ

Μάκης Πολλάτος

Μαζωνάκης
ΠΟΛΤΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε μεγάλη συλλογική θλίψη και συγκίνηση στην ελληνική κοινωνία.
  • Ο Μαζωνάκης θεωρούνταν σούπερ σταρ με μεγάλη απήχηση σε απλούς ανθρώπους και καλλιτέχνες από διάφορα μουσικά είδη.
  • Ο θάνατός του ήταν ξαφνικός και συνέβη μέσα σε ιατρείο, χωρίς την παρουσία αγαπημένων προσώπων.
  • Η έκφραση πένθους μέσω social media ήταν έντονη και εκτενής από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές.
  • Υπήρξαν λίγες παραφωνίες από όσους προσπάθησαν να αυτοπροβληθούν μέσα στην περίοδο του πένθους.
Snapshot powered by AI

Είναι κάποιες φορές που η κοινωνία εκφράζει τόσο γνήσια, τόσο αυθόρμητα και με τέτοια ειλικρίνεια την αγάπη της για ένα πρόσωπο, όπως το πράττει με τον Μαζώ. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε πραγματική συγκίνηση, ειλικρινή άφατη θλίψη και στενοχώρια από κάτω προς τα πάνω. Απλοί άνθρωποι, όλοι εμείς οι λαϊκοί, είτε ξέραμε είτε δεν είχαμε γνωρίσει ποτέ τον Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς να το ζητήσει κανείς, δίχως να το επιβάλλει κάποιος, χωρίς να υποχρεούμαστε από κάτι, νιώσαμε και νιώθουμε μεγάλη θλίψη.

Για τον πολιτισμό μας, το τραγούδι είναι μια κορυφαία μορφή έκφρασης. Ολοι μας έχουμε συνδέσει στιγμές της ζωής μας με ένα τραγούδι. Κι αν όχι εμείς οι ίδιοι, τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα συγκινούνται από ένα ή περισσότερα τραγούδια του Μαζωνάκη. Οπως έγινε με τον Μητροπάνο, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Παντελίδη, τον Μαχαιρίτσα, όπου το πένθος ήταν συλλογικό για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες.

Και τα social media της εποχής βοηθούν όλους να εκφραστούμε και να γράψουμε πόσο συγκλονισμένοι είμαστε από τον θάνατο του Μαζώ. Ο οποίος είχε όλα τα χαρακτηριστικά του σούπερ σταρ. Κι επιπλέον, ο θάνατός του ήταν ξαφνικός, κι όχι σε ένα τροχαίο, αλλά μέσα σε ένα ιατρείο, περιστοιχισμένος από γιατρούς που υποτίθεται ότι θα μπορούσαν να του προσφέρουν φροντίδα.

Στη συλλογική θλίψη συμμετείχαν αμέσως και όλοι οι καλλιτέχνες. Είτε θεωρούνται ερμηνευτές του έντεχνου, είτε του λαϊκού τραγουδιού, είτε της ροκ ή της ποπ, όλοι έγραψαν κάτι όμορφο για τον πρόωρα χαμένο Γιώργο Μαζωνάκη. Άλλοι με ελάχιστες, μετρημένες, λέξεις, άλλοι με περισσότερα λόγια, άλλοι ενθυμουμένοι μια συνάντησή τους με τον σούπερ σταρ, γιατί ο Μαζώ ήταν σούπερ σταρ όπως κι αν το δούμε, άλλοι με αυτοαναφορικό τρόπο, άλλοι με μια φωτογραφία τους με μια αγκαλιά τους, άλλοι με ένα βίντεο από μια μοναδική στιγμή δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Στην εποχή των social media, ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε κτήμα όλων. Γιατί οι στίχοι που τραγούδησε εκφράζουν τους απλούς ανθρώπους, είτε θέλουν να γυρίσουν στα παλιά, είτε επειδή πήγε 4 και ήπιαν πάλι κι έκαναν κεφάλι, για ένα εκατομμύριο μικρούς και μεγαλύτερους λόγους.

Παραφωνίες, πολύ λίγες, μπορεί να υπήρξαν, όμως οι πράξεις και τα λόγια χαρακτηρίζουν αυτούς που τα εκστομίζουν, αυτούς οι οποίοι ακόμη κι αυτές τις ώρες θέλουν να αυτοπροβληθούν, να αυτοδιαφημιστούν και να αυτοαποθεωθούν, ή δεν καταλαβαίνουν καν ότι το κάνουν και πόση αποστροφή προκαλούν με τις δηλώσεις τους.

Και αυτόν τον άνθρωπο που στο σύνολό τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έδειξαν πόσο τον αγαπούν, εκτός από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, κανείς δεν τον συνόδευσε από το παθολογικό ιατρείο ή την κλινική που έσβησε μέχρι το νοσοκομείο «Ελπίς» του οποίου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Σκεφτείτε το λίγο πόσο αντιφατικό μοιάζει. Λατρεμένος και αγαπημένος για εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει στο τέλος ολομόναχος, χωρίς ένα αγαπημένο του πρόσωπο να του κρατήσει το χέρι, να του χαμογελάσει, να του δώσει ένα φιλί ή να του πει έναν γλυκό λόγο.

Κανείς μας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες. Κι επειδή, όπως έλεγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όλα για τους ανθρώπους είναι, κανείς μας δεν θα έπρεπε ούτε να δικάζει, ούτε να αποκλείει, ούτε να θεωρεί ότι γνωρίζει τα κίνητρα μελών μιας οικογένειας που μπορεί στο παρελθόν να έλαβαν τη μία ή την άλλη απόφαση. Δεν γνώριζα τον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν ήμουν φίλος του ούτε και από το φανατικό κοινό του, ούτε και του είχα μιλήσει ποτέ. Κι όμως, μου ήταν εξαιρετικά συμπαθής, λόγω του αυθορμητισμού του, της αμεσότητάς του, της διάθεσής του να πειραματίζεται, να προσπαθεί να σπάζει τις νόρμες του κατεστημένου. Τι άλλο μπορεί να πάθει αυτός ο τεράστιος σούπερ σταρ; Εφυγε από τη ζωή, με αυτόν τον τρόπο, τόσο ξαφνικά. Ενα τόσο αδόκητο τέλος για ένα πρόσωπο τόσο ταλαιπωρημένο, μα και τόσο αγαπημένο από τόσους πολλούς, δικούς του και ξένους.

Επειδή ταυτιζόμασταν με τους στίχους των τραγουδιών του; Επειδή ακόμη κι αν κάποιες φορές προκαλούσε δεν προσέβαλε; Επειδή δεν έκανε τον ξερόλα ούτε και λειτουργούσε σαν να είναι φωτεινός παντογνώστης; Επειδή είχε πάθη και αδυναμίες και εξέπεμπε μια παιδικότητα; Επειδή ήταν ένας σούπερ σταρ, αλλά συνάμα απλός, προσιτός και αγαπητός σε όλους.

Ποιος ξέρει; Όπως τραγουδούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης «αγαπώ σημαίνει ν' ανταμώνουν ξένοι και οι δυο τους να ναι απ' όλα πιο πολύ...».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:47ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η Πάτρα αποχαιρετά το «παιδί της νύχτας» - Πώς ξεκίνησε η καριέρα του το 1992

17:47NEWSBOMB

Σε Άνω Λιόσια αύριο ο Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς και μετά στο Καστελλόριζο

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Μπούλος και Γκαρσία: Το ανορθόδοξο δίδυμο πίσω από τη διπλωματία Τραμπ στην Αφρική

17:32LIFESTYLE

Ντέρτι: Η ανακοίνωση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας - Δείτε χάρτη

17:24ΥΓΕΙΑ

Πρώιμο Αλτσχάιμερ: Πώς μπορεί να εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα στην καθημερινή ζωή

17:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα γενιά προϊόντων Apple έρχεται στη Vodafone

17:21ΠΟΛΤΟΣ

Μαζωνάκης

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης – Παγώνη για Γάκα: «Τη μία λέει ότι είναι γυναικολόγος, την άλλη ολιστική γιατρός»

17:16NEWSBOMB

Γιώργος Μαζωνάκης: Κι η Βουλγαρία πενθεί τον αγαπημένο της Έλληνα καλλιτέχνη

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Παριζιάνα: Το θρυλικό μαγαζί της Πάτρας όπου ξεκίνησε την καριέρα του ο Γιώργος Μαζωνάκης

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μαρτυρίες από πελάτισσες της κλινικής Stem Cell - «Δεν πήγαιναν τυχαίοι άνθρωποι»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Με 4 σακούλες με πειστήρια αποχώρησαν οι αστυνομικοί από το ιατρείο Stem Cell

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

16:53ΚΥΠΡΟΣ

Χέρτσογκ: Ονειρεύομαι μία τριμερή με Κύπρο και Λίβανο

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Στο δικαστήριο πολίτης της χώρας που έδινε πληροφορίες σε ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Κέρκυρα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κυριάκου και Μαρέβας Μητσοτάκη με την Αμάλ Κλούνεϊ: Επί τάπητος η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

16:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτιά πήρε το πετρέλαιο: Μετά το Μπρεντ, και το WTI πάνω απο τα 100 δολάρια το βαρέλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:43LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη - «Εκείνο το βράδυ»

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασχημίες Μουρατίδη για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν είχαν άδεια τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέει ο ΙΣΑ – Είχαμε καταθέσει όλα τα έγγραφα, λένε οι γιατροί

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

15:55WHAT THE FACT

Έθαψαν 300 τόνους γυαλί κάτω από έναν δρόμο: 24 χρόνια αργότερα, το πείραμα συνεχίζει να εκπλήσσει

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας, ήξερα γιατί» - Η κατάθεση της γιατρού στην Ασφάλεια

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

15:10ΕΛΛΑΔΑ

«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»:  «Λύγισε» η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια - Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο»

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισαν οι Αρχές στο ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι - Τα έθεσαν σε λειτουργία παρουσία ειδικών

11:54LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό «αντίο» της Βερνίκου - «Η κόρη μου όχι μόνο ξέρει ποιος είσαι, αλλά θα σε θυμάται πάντα»

11:56LIFESTYLE

«Το δίνω επειδή τώρα τρελάθηκα»: Το αντίο της Δέσποινας Μοιραράκη στον Γιώργο Μαζωνάκη με βίντεο που την τρόλαρε για τα χαλιά

10:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η γεμάτη αιχμές ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα - «Καλοφάγωτα τώρα»

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει για την ανανέωση

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Η γυναικολόγος - «ολιστική ιατρός» που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

21:48ΥΓΕΙΑ

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ