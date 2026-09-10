Snapshot Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε μεγάλη συλλογική θλίψη και συγκίνηση στην ελληνική κοινωνία.

Ο Μαζωνάκης θεωρούνταν σούπερ σταρ με μεγάλη απήχηση σε απλούς ανθρώπους και καλλιτέχνες από διάφορα μουσικά είδη.

Ο θάνατός του ήταν ξαφνικός και συνέβη μέσα σε ιατρείο, χωρίς την παρουσία αγαπημένων προσώπων.

Η έκφραση πένθους μέσω social media ήταν έντονη και εκτενής από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές.

Υπήρξαν λίγες παραφωνίες από όσους προσπάθησαν να αυτοπροβληθούν μέσα στην περίοδο του πένθους. Snapshot powered by AI

Είναι κάποιες φορές που η κοινωνία εκφράζει τόσο γνήσια, τόσο αυθόρμητα και με τέτοια ειλικρίνεια την αγάπη της για ένα πρόσωπο, όπως το πράττει με τον Μαζώ. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε πραγματική συγκίνηση, ειλικρινή άφατη θλίψη και στενοχώρια από κάτω προς τα πάνω. Απλοί άνθρωποι, όλοι εμείς οι λαϊκοί, είτε ξέραμε είτε δεν είχαμε γνωρίσει ποτέ τον Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς να το ζητήσει κανείς, δίχως να το επιβάλλει κάποιος, χωρίς να υποχρεούμαστε από κάτι, νιώσαμε και νιώθουμε μεγάλη θλίψη.

Για τον πολιτισμό μας, το τραγούδι είναι μια κορυφαία μορφή έκφρασης. Ολοι μας έχουμε συνδέσει στιγμές της ζωής μας με ένα τραγούδι. Κι αν όχι εμείς οι ίδιοι, τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα συγκινούνται από ένα ή περισσότερα τραγούδια του Μαζωνάκη. Οπως έγινε με τον Μητροπάνο, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Παντελίδη, τον Μαχαιρίτσα, όπου το πένθος ήταν συλλογικό για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες.

Και τα social media της εποχής βοηθούν όλους να εκφραστούμε και να γράψουμε πόσο συγκλονισμένοι είμαστε από τον θάνατο του Μαζώ. Ο οποίος είχε όλα τα χαρακτηριστικά του σούπερ σταρ. Κι επιπλέον, ο θάνατός του ήταν ξαφνικός, κι όχι σε ένα τροχαίο, αλλά μέσα σε ένα ιατρείο, περιστοιχισμένος από γιατρούς που υποτίθεται ότι θα μπορούσαν να του προσφέρουν φροντίδα.

Στη συλλογική θλίψη συμμετείχαν αμέσως και όλοι οι καλλιτέχνες. Είτε θεωρούνται ερμηνευτές του έντεχνου, είτε του λαϊκού τραγουδιού, είτε της ροκ ή της ποπ, όλοι έγραψαν κάτι όμορφο για τον πρόωρα χαμένο Γιώργο Μαζωνάκη. Άλλοι με ελάχιστες, μετρημένες, λέξεις, άλλοι με περισσότερα λόγια, άλλοι ενθυμουμένοι μια συνάντησή τους με τον σούπερ σταρ, γιατί ο Μαζώ ήταν σούπερ σταρ όπως κι αν το δούμε, άλλοι με αυτοαναφορικό τρόπο, άλλοι με μια φωτογραφία τους με μια αγκαλιά τους, άλλοι με ένα βίντεο από μια μοναδική στιγμή δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Στην εποχή των social media, ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε κτήμα όλων. Γιατί οι στίχοι που τραγούδησε εκφράζουν τους απλούς ανθρώπους, είτε θέλουν να γυρίσουν στα παλιά, είτε επειδή πήγε 4 και ήπιαν πάλι κι έκαναν κεφάλι, για ένα εκατομμύριο μικρούς και μεγαλύτερους λόγους.

Παραφωνίες, πολύ λίγες, μπορεί να υπήρξαν, όμως οι πράξεις και τα λόγια χαρακτηρίζουν αυτούς που τα εκστομίζουν, αυτούς οι οποίοι ακόμη κι αυτές τις ώρες θέλουν να αυτοπροβληθούν, να αυτοδιαφημιστούν και να αυτοαποθεωθούν, ή δεν καταλαβαίνουν καν ότι το κάνουν και πόση αποστροφή προκαλούν με τις δηλώσεις τους.

Και αυτόν τον άνθρωπο που στο σύνολό τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έδειξαν πόσο τον αγαπούν, εκτός από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, κανείς δεν τον συνόδευσε από το παθολογικό ιατρείο ή την κλινική που έσβησε μέχρι το νοσοκομείο «Ελπίς» του οποίου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Σκεφτείτε το λίγο πόσο αντιφατικό μοιάζει. Λατρεμένος και αγαπημένος για εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει στο τέλος ολομόναχος, χωρίς ένα αγαπημένο του πρόσωπο να του κρατήσει το χέρι, να του χαμογελάσει, να του δώσει ένα φιλί ή να του πει έναν γλυκό λόγο.

Κανείς μας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες. Κι επειδή, όπως έλεγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όλα για τους ανθρώπους είναι, κανείς μας δεν θα έπρεπε ούτε να δικάζει, ούτε να αποκλείει, ούτε να θεωρεί ότι γνωρίζει τα κίνητρα μελών μιας οικογένειας που μπορεί στο παρελθόν να έλαβαν τη μία ή την άλλη απόφαση. Δεν γνώριζα τον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν ήμουν φίλος του ούτε και από το φανατικό κοινό του, ούτε και του είχα μιλήσει ποτέ. Κι όμως, μου ήταν εξαιρετικά συμπαθής, λόγω του αυθορμητισμού του, της αμεσότητάς του, της διάθεσής του να πειραματίζεται, να προσπαθεί να σπάζει τις νόρμες του κατεστημένου. Τι άλλο μπορεί να πάθει αυτός ο τεράστιος σούπερ σταρ; Εφυγε από τη ζωή, με αυτόν τον τρόπο, τόσο ξαφνικά. Ενα τόσο αδόκητο τέλος για ένα πρόσωπο τόσο ταλαιπωρημένο, μα και τόσο αγαπημένο από τόσους πολλούς, δικούς του και ξένους.

Επειδή ταυτιζόμασταν με τους στίχους των τραγουδιών του; Επειδή ακόμη κι αν κάποιες φορές προκαλούσε δεν προσέβαλε; Επειδή δεν έκανε τον ξερόλα ούτε και λειτουργούσε σαν να είναι φωτεινός παντογνώστης; Επειδή είχε πάθη και αδυναμίες και εξέπεμπε μια παιδικότητα; Επειδή ήταν ένας σούπερ σταρ, αλλά συνάμα απλός, προσιτός και αγαπητός σε όλους.

Ποιος ξέρει; Όπως τραγουδούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης «αγαπώ σημαίνει ν' ανταμώνουν ξένοι και οι δυο τους να ναι απ' όλα πιο πολύ...».

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