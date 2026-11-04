Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές στην Ασία με το βλέμμα στις αμερικανικές εκλογές και το Ιράν

Πτωτικά κινούνται Brent και WTI, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές στην Ασία με το βλέμμα στις αμερικανικές εκλογές και το Ιράν
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  • Οι τιμές του Brent και του WTI υποχωρούν στις ασιατικές αγορές λόγω των πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ και της πιθανής αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
  • Το Brent σημειώνει πτώση 0,25% στα 103,34 δολάρια το βαρέλι και το WTI 0,55% στα 95,56 δολάρια.
  • Η προσπάθεια συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με διαμεσολάβηση του Κατάρ, συνεχίζεται, αλλά οι διαφορές παραμένουν σημαντικές.
  • Τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ αυξάνουν την ανησυχία για κλιμάκωση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.
  • Η απροσδόκητη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού κατά 5,27 εκατομμύρια βαρέλια στηρίζει τις τιμές πετρελαίου.
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Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές την Τετάρτη (4/11), με τους επενδυτές να παρακολουθούν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, το Brent υποχωρούσε κατά 0,25%, στα 103,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε απώλειες 0,55%, στα 95,56 δολάρια, κατά τις πρώτες ώρες των συναλλαγών. Είχε προηγηθεί πτώση άνω του 1% την Τρίτη, με το Brent να φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν τεσσάρων εβδομάδων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ. Παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από μια συμφωνία, ενώ τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ διατηρούν την ανησυχία για νέα κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, η απροσδόκητη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού κατά 5,27 εκατομμύρια βαρέλια λειτουργεί υποστηρικτικά για τις τιμές. Η αγορά αναμένει πλέον τόσο την τελική εικόνα των εκλογών όσο και τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις στην περιοχή, που παραμένουν καθοριστικές για την πορεία του πετρελαίου.

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