Ξεκινούν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής

H υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη σχολική περίοδο 2026-2027, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 και ώρα 23.59.59.

Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώνουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://polagpar.intellisoft.gr/ σύμφωνα με οδηγίες δημιουργίας λογαριασμού και καταχώρησης αίτησης που αναφέρονται παρακάτω.

Υπογραμμίζεται πως όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν ψηφιακά στην ηλεκτρονική αίτηση, (σε μορφή pdf).

Σημειώνεται πως στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς εγγράφονται παιδιά ηλικίας από 12 μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα:

Την 1η Σεπτεμβρίου στα Βρεφικά Τμήματα εγγράφονται βρέφη ηλικίας από 12 μηνών (συμπληρωμένη έως την 31.8.2026) έως 2,5 ετών.

Την 1η Σεπτεμβρίου στα Νηπιακά Τμήματα εγγράφονται νήπια ηλικίας από 2,5 ετών(συμπληρωμένη την 31.8.2026) και έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στήριξη σε ΑΜΕΑ, πολύτεκνους και ευάλωτες οικογένειες

Επισημαίνεται πως για το σχολικό έτος 2026–2027 έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα των Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθώς και την περαιτέρω διευκόλυνση των οικογενειών του Δήμου και ειδικότερα:

Ενίσχυση μοριοδότησης πολύτεκνων, τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών

Η Δημοτική Αρχή αυξάνει κατά 100 μόρια τη μοριοδότηση:

των πολύτεκνων οικογενειών,

των τρίτεκνων οικογενειών,

καθώς και των άγαμων, διαζευγμένων ή εν χηρεία γονέων.

Με την παρέμβαση αυτή ενισχύονται ουσιαστικά οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις.

Περαιτέρω ενίσχυση στα δίδυμα τέκνα

Προστίθενται επιπλέον 50 μόρια για περιπτώσεις δίδυμων τέκνων αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες φροντίδας και ανατροφής.

Διπλασιασμός μοριοδότησης ΑμεΑ

Διπλασιάζεται η μοριοδότηση για παιδιά ή γονείς/κηδεμόνες ΑμεΑ, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την κοινωνική ισότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης στις δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής.

Ενίσχυση μοριοδότησης χαμηλών εισοδημάτων

Αυξάνεται η μοριοδότηση για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 0 έως 25.000 ευρώ, με στόχο τη μεγαλύτερη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών.

Δωρεάν Σχολικό Λεωφορείο για παιδιά στη 2η ή 3η Επιλογή Σταθμού:

Τα παιδιά που δεν τοποθετούνται στην πρώτη τους επιλογή αλλά φιλοξενούνται στη δεύτερη ή τρίτη επιλογή τους, θα μετακινούνται με το σχολικό λεωφορείο δωρεάν. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται ουσιαστικά η μετακίνηση των παιδιών και στηρίζονται οι γονείς που, παρά την αποδοχή θέσης, καλούνται να αντιμετωπίσουν πρακτικά ζητήματα μετακίνησης.

Τέλη Ιουλίου τα αποτελέσματα της Α Φάσης

Υπογραμμίζεται πως τα αποτελέσματα της Α΄ φάσης επιλογής βρεφών και νηπίων για φιλοξενία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα ανακοινωθούν έως το τέλος μηνός Ιουλίου.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 θα υποδεχτούν τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια από επανεγγραφή, ενώ για τις νέες εγγραφές θα προηγηθεί επικοινωνία με την Προϊσταμένη του Σταθμού.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η φιλοξενία βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα γίνεται μέσω μοριοδότησης των αιτήσεων.

Οι γονείς/κηδεμόνες που διαθέτουν voucher από το Πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για το τέκνο τους, το οποίο ήδη φιλοξενείται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, μπορούν να το αποστείλουν στη Διεύθυνση των βρεφονηπιακών σταθμών (email: stathmos@agiaparaskevi.gr ) προκειμένου να ενεργοποιηθεί η σχετική σύμβαση και να υλοποιηθούν εγκαίρως οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χρήση του και την απαλλαγή από την καταβολή τροφείων.

