Ξεκινούν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Στήριξη σε ΑΜΕΑ, πολύτεκνους και ευάλωτες οικογένειες

Newsbomb

Ξεκινούν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη σχολική περίοδο 2026-2027, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 και ώρα 23.59.59.

Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώνουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://polagpar.intellisoft.gr/ σύμφωνα με οδηγίες δημιουργίας λογαριασμού και καταχώρησης αίτησης που αναφέρονται παρακάτω.

Υπογραμμίζεται πως όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν ψηφιακά στην ηλεκτρονική αίτηση, (σε μορφή pdf).

Σημειώνεται πως στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς εγγράφονται παιδιά ηλικίας από 12 μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

aithseis.jpg

Συγκεκριμένα:

  • Την 1η Σεπτεμβρίου στα Βρεφικά Τμήματα εγγράφονται βρέφη ηλικίας από 12 μηνών(συμπληρωμένη έως την 31.8.2026) έως 2,5 ετών.
  • Την 1η Σεπτεμβρίου στα Νηπιακά Τμήματα εγγράφονται νήπια ηλικίας από 2,5 ετών(συμπληρωμένη την 31.8.2026) και έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στήριξη σε ΑΜΕΑ, πολύτεκνους και ευάλωτες οικογένειες

Επισημαίνεται πως για το σχολικό έτος 2026–2027 έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα των Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθώς και την περαιτέρω διευκόλυνση των οικογενειών του Δήμου και ειδικότερα:

  1. Ενίσχυση μοριοδότησης πολύτεκνων, τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών

Η Δημοτική Αρχή αυξάνει κατά 100 μόρια τη μοριοδότηση:

των πολύτεκνων οικογενειών,

των τρίτεκνων οικογενειών,

καθώς και των άγαμων, διαζευγμένων ή εν χηρεία γονέων.

Με την παρέμβαση αυτή ενισχύονται ουσιαστικά οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις.

  1. Περαιτέρω ενίσχυση στα δίδυμα τέκνα

Προστίθενται επιπλέον 50 μόρια για περιπτώσεις δίδυμων τέκνων αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες φροντίδας και ανατροφής.

  1. Διπλασιασμός μοριοδότησης ΑμεΑ

Διπλασιάζεται η μοριοδότηση για παιδιά ή γονείς/κηδεμόνες ΑμεΑ, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την κοινωνική ισότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης στις δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής.

  1. Ενίσχυση μοριοδότησης χαμηλών εισοδημάτων

Αυξάνεται η μοριοδότηση για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 0 έως 25.000 ευρώ, με στόχο τη μεγαλύτερη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών.

  1. Δωρεάν Σχολικό Λεωφορείο για παιδιά στη 2η ή 3η Επιλογή Σταθμού:

Τα παιδιά που δεν τοποθετούνται στην πρώτη τους επιλογή αλλά φιλοξενούνται στη δεύτερη ή τρίτη επιλογή τους, θα μετακινούνται με το σχολικό λεωφορείο δωρεάν. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται ουσιαστικά η μετακίνηση των παιδιών και στηρίζονται οι γονείς που, παρά την αποδοχή θέσης, καλούνται να αντιμετωπίσουν πρακτικά ζητήματα μετακίνησης.

Τέλη Ιουλίου τα αποτελέσματα της Α Φάσης

Υπογραμμίζεται πως τα αποτελέσματα της Α΄ φάσης επιλογής βρεφών και νηπίων για φιλοξενία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα ανακοινωθούν έως το τέλος μηνός Ιουλίου.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 θα υποδεχτούν τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια από επανεγγραφή, ενώ για τις νέες εγγραφές θα προηγηθεί επικοινωνία με την Προϊσταμένη του Σταθμού.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

  • Η φιλοξενία βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα γίνεται μέσω μοριοδότησης των αιτήσεων.
  • Οι γονείς/κηδεμόνες που διαθέτουν voucherαπό το Πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για το τέκνο τους, το οποίο ήδη φιλοξενείται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, μπορούν να το αποστείλουν στη Διεύθυνση των βρεφονηπιακών σταθμών (email: stathmos@agiaparaskevi.gr) προκειμένου να ενεργοποιηθεί η σχετική σύμβαση και να υλοποιηθούν εγκαίρως οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χρήση του και την απαλλαγή από την καταβολή τροφείων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:17ΚΟΣΜΟΣ

«Πλωτό οπλοστάσιο» κατασχέθηκε από το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν

21:07ΕΘΝΙΚΑ

 Νέα τουρκική πρόκληση: Απείλησαν με «πενηντάρι» πολυβόλο ψαράδες - Βίντεο

20:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Καραμανλή: «Η κυβέρνησή μας είχε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική»

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάζια Σημαία 2026: Η Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως - Βραβεύτηκαν 624 ελληνικές ακτές

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τηλεργασία για να αντιμετωπισθεί η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθήνα σε Άγκυρα: Το νομοσχέδιο περί «Γαλάζιας Πατρίδας» δεν συμβάλλει στα «ήρεμα νερά»

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές σκηνές στα παρασκήνια του ταξιδιού Τραμπ στην Κίνα: Ένα κουβάρι Κινέζοι, δημοσιογράφοι και πράκτορες - Ποδοπάτημα, σπρώξιμο, κυνηγητό

20:09LIFESTYLE

Η Κάιλι Τζένερ μιλάει ανοιχτά για την τρομακτική επιπλοκή της εγκυμοσύνης της: Το μωρό «έπεφτε» έξω

20:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Ξεκινούν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν σκοτεινιάζει πλήρως στη Γερμανία;

19:59ΕΛΛΑΔΑ

FedEx: Διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο «Mακεδονία» της Θεσσαλονίκης

19:50LIFESTYLE

Britney Spears: Βγήκε για δείπνο με φίλους και προκάλεσε... χάος στο εστιατόριο

19:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Δείχνει αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, τον Ιούνιο

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο: Ενορχήστρωσε τη δολοφονία του συζύγου της με οξύ - Πίστευε πως θα γίνει πλούσια

19:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα άκρα η κόντρα Μαρινάκη - ΠΑΣΟΚ: Αντί να «πετάνε την μπάλα στην εξέδρα», ας απαντήσουν

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Ερευνητές ανακάλυψαν ένα νέο γιγάντιο είδος δεινοσαύρου

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Κίνα έχει συμφωνήσει να αγοράσει 200 αεροσκάφη από την Boeing

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι - Υλικές ζημιές και καθυστερήσεις στα δρομολόγια

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 41χρονος σε «αμόκ» κλωτσούσε και έβριζε αστυνομικούς

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στην Κίνα: Η ακτινογραφία ενός ταξιδιού που συζητήθηκαν όλα εκτός από ένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Ιράκ: Οικογένεια σκότωσε τη 15χρονη κόρη επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον εξάδελφό της και το γιόρτασαν

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο: Ενορχήστρωσε τη δολοφονία του συζύγου της με οξύ - Πίστευε πως θα γίνει πλούσια

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάζια Σημαία 2026: Η Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως - Βραβεύτηκαν 624 ελληνικές ακτές

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Λιόσια: Δύο τραυματίες αστυνομικοί από επίθεση 80 Ρομά έπειτα από καταδίωξη

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

18:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρική διαταραχή με αξιόλογα φαινόμενα προς το τέλος της άλλης εβδομάδας

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

15:31ΚΟΣΜΟΣ

«Αν κατασκευάζεις αρκετά drones κανείς δεν θα σου επιτεθεί», λέει ο γαμπρός του Ερντογάν Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Ζωής και Άδωνι - «Υπάρχει μεθόδευση» - «Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας δίπλα»

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αν κάποτε στα δίχτυα του πιαστείς… Ψαράς στην Τήνο έπιασε υποβρύχιο τύπου Παπανικολής

16:30ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Πότε και πού βρέξει - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Τρίτη

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 2 βαρομετρικά χαμηλά - Φέρνουν βροχές, χαλάζι και αφρικανικό σκόνη

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

12:56LIFESTYLE

Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθήνα σε Άγκυρα: Το νομοσχέδιο περί «Γαλάζιας Πατρίδας» δεν συμβάλλει στα «ήρεμα νερά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ