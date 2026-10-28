28η Οκτωβρίου: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας – Αναλυτικά οι περιοχές

Snapshot Ακυρώνονται οι μαθητικές παλάσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας λόγω κακοκαιρίας, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Αττική, Φθιώτιδα και Βοιωτία.

Στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες ματαιώνονται όλες οι μαθητικές παρελάσεις εξαιτίας της κόκκινης προειδοποίησης για πλημμύρες.

Στην Εύβοια και συγκεκριμένα στη Χαλκίδα, ακυρώνονται οι παρελάσεις μαθητών και πολιτικών τμημάτων, ενώ οι υπόλοιπες εκδηλώσεις θα γίνουν κανονικά.

Οι δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και άλλες εκδηλώσεις σε πολλές περιοχές θα πραγματοποιηθούν κανονικά παρά τις ακυρώσεις των παρελάσεων.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακύρωση της κεντρικής μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα και της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Χωρίς μαθητικές παρελάσεις θα γιορταστεί η 28η Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς οι προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα οδήγησαν τις τοπικές αρχές σε ακυρώσεις.

Οι περισσότερες αποφάσεις αφορούν το Νότιο Αιγαίο, τη Μαγνησία, τις Σποράδες και περιοχές της Εύβοιας, ενώ ακυρώσεις έχουν ανακοινωθεί και σε δήμους της Αττικής, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δοξολογίες, οι καταθέσεις στεφάνων και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις θα γίνουν κανονικά.

Χωρίς μαθητικές παρελάσεις Δωδεκάνησα και Κυκλάδες

Στα Δωδεκάνησα ακυρώθηκαν όλες οι μαθητικές παρελάσεις, μετά την κόκκινη προειδοποίηση για την περιοχή και τον αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αντίστοιχη απόφαση έχει ληφθεί για όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Δεν θα πραγματοποιηθεί το σκέλος των παρελάσεων στο οποίο θα συμμετείχαν μαθητές, σύλλογοι, οργανώσεις και σωματεία.

Μαγνησία και Βόρειες Σποράδες

Δεν θα γίνουν μαθητικές παρελάσεις ούτε στη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες, με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τις μαθητικές παρελάσεις. Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις θα αποφασίσουν οι κατά τόπους αρμόδιες αρχές, ενώ για το στρατιωτικό σκέλος της παρέλασης στον Βόλο αναμένεται ξεχωριστή απόφαση.

Ακυρώσεις σε πολλές περιοχές της Εύβοιας

Σημαντικές αλλαγές υπάρχουν και στην Εύβοια. Στη Χαλκίδα δεν θα παρελάσουν μαθητές και πολιτικά τμήματα και, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θα συμμετάσχει μόνο ο Λόχος Παρελάσεως της Σχολής Πεζικού. Οι υπόλοιπες επίσημες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Μαθητικές παρελάσεις δεν θα γίνουν επίσης στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Διρφύων – Μεσσαπίων, Ερέτριας και Κύμης – Αλιβερίου. Στη Σκύρο ακυρώνονται τόσο η συγκέντρωση των μαθητών στην πλατεία όσο και η παρέλαση σχολείων και συλλόγων. Για ενδεχόμενη συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων στο νησί θα αποφασίσει η στρατιωτική αρχή.

Άγιος Δημήτριος και Ωρωπός στην Αττική

Στην Αττική, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ακύρωσε την προγραμματισμένη μαθητική παρέλαση λόγω της πρόγνωσης για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα γίνει κανονικά.

Ακυρώθηκαν επίσης οι μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού. Οι δοξολογίες, οι επιμνημόσυνες δεήσεις και οι καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Λαμία και Μακρακώμη

Στη Φθιώτιδα, δεν θα γίνει η μαθητική παρέλαση στη Μακρακώμη, ενώ ακυρώθηκε και η μαθητική παρέλαση στη Λαμία.

Στη Λαμία, πάντως, θα πραγματοποιηθεί κανονικά η επίσημη δοξολογία και στη συνέχεια η στρατιωτική παρέλαση.

Χωρίς μαθητικές παρελάσεις και στην Τανάγρα

Στη Βοιωτία, ο Δήμος Τανάγρας ανακοίνωσε τη ματαίωση των μαθητικών παρελάσεων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες του δήμου. Οι δοξολογίες, οι επιμνημόσυνες δεήσεις και οι καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Οι αποφάσεις μπορεί να αλλάξουν ακόμη και λίγο πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων, ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί ακύρωση της κεντρικής μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα ούτε της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

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