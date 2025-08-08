Λένα Σαμαρά: Πανελλήνια συγκίνηση για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρωθυπουργός, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί και βουλευτές εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια Σαμαρά, μετά την τραγική είδηση του ξαφνικού θανάτου της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένας, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Ο Κώστας Τασούλας αναφέρει σε δήλωση ότι «συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του, τούτες τις σπαρακτικές ώρες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο».

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τόνισε ότι «με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απρόσμενη απώλεια της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές, όπως η απώλεια ενός παιδιού.

Σήμερα θρηνώ όχι ως πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως φίλος. Η σκέψη μου είναι στον Αντώνη και τη σύζυγό του, Γεωργία, για τη μεγάλη δοκιμασία την οποία βιώνουν. Εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια και στους δύο, καθώς και την οικογένειά τους».

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, μόλις πληροφορήθηκε το δυσάρεστο νέο, έστειλε στον κ. Σαμαρά το ακόλουθο μήνυμα: «Αντώνη μου, η Παναγία να σας στηρίζει. Να θυμάσαι ότι είμαι κοντά σου σε αυτήν την ανείπωτη τραγωδία».

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε, η σκέψη μας είναι σ’ εσάς. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».

«Δεν υπάρχουν λόγια για μία τόσο μεγάλη τραγωδία», ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη. «Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στον Αντώνη, τη Γεωργία και τον Κώστα Σαμαρά. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους», προσέθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, έγραψε σε συλλυπητήρια ανάρτηση ότι «η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μάς συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, επεσήμανε πως «με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο σε εκείνον και την οικογένειά του».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε σε μήνυμα ότι «αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, τη σύζυγό του, Γεωργία και την οικογένειά τους, για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας».

Η Ελληνική Λύση εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας «εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, είπε ότι «ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μάς φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι συγκλονισμένος, όπως όλοι εδώ, στη Μεσσηνία. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

Ο επικεφαλής του κόμματος «Νίκη», Δημήτρης Νατσιός, έγραψε πως «εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης τους, Λένας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και η Παναγιά μας να δίνει παρηγοριά στην οικογένειά της».

Το ΜέΡΑ25 τόνισε ότι «το να χάνει κανείς το παιδί του είναι συνταρακτικό και πιο συνταρακτικό το να πεθαίνει ένας νέος άνθρωπος, μία νέα γυναίκα, τόσο νωρίς, τόσο αιφνίδια. Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης της Γεωργίας και του Αντώνη Σαμαρά. Ειλικρινή συλλυπητήρια και κουράγιο για την ανείπωτη απώλειά τους».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, έγραψε: «Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

Η Νέα Δημοκρατία ανέφερε σε ανακοίνωση ότι «η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Αντώνη Σαμαρά. Μπροστά σε μία τόσο τραγική απώλεια, τα λόγια είναι φτωχά. Ολόψυχα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, με την αγάπη όλων μας και την ευχή να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να αντιμετωπίσει αυτόν τον αβάσταχτο πόνο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έγραψε: «Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη».

Ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, είπε πως «είμαστε συγκλονισμένοι από τον ξαφνικό χαμό της Λένας Σαμαρά, πολυαγαπημένης κόρης της Γεωργίας και του Αντώνη Σαμαρά, πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας».

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, υπογράμμισε πως «η τραγική απώλεια της Λένας Σαμαρά, μίας νέας γυναίκας με όραμα, ευγένεια, ήθος και διακριτική παρουσία, προκαλεί ανείπωτη θλίψη. Σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και με την ιδιότητά μου ως Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμάρα, τη σύζυγό του Γεωργία, καθώς και την οικογένειά του. Εύχομαι δύναμη και κουράγιο στις δύσκολες ώρες που διανύουν».

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε παράλληλα σε διευκρινίσεις αναφορικά με τη δυσάρεστη είδηση του ξαφνικού θανάτου της Λένας Σαμαρά.

«Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής.

Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο “Σισμανόγλειο” Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του “Σισμανογλείου” έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του “Ευαγγελισμού” καθώς το “Σισμανόγλειο” δεν έχει Νευρολογική κλινική.

Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον “Ευαγγελισμό” και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί», σημείωσε σε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.

