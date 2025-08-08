Στουρνάρας για θάνατο κόρης Σαμαρά: Τραγική απώλεια

Συγκλονισμένος παραμένει ο πολιτικός κόσμος της χώρας μετά τον απροσδόκητο θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Μετά τις δηλώσεις συμπαράστασης από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας, ήρθε και η δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Αναλυτικά ο κ. Στουρνάρας αναφέρει:

Η τραγική απώλεια της Λένας Σαμαρά, μιας νέας γυναίκας με όραμα, ευγένεια, ήθος και διακριτική παρουσία, προκαλεί ανείπωτη θλίψη.

Σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και με την ιδιότητά μου ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμάρα, στη σύζυγό του Γεωργία, καθώς και στην οικογένειά του.

Εύχομαι δύναμη και κουράγιο στις δύσκολες ώρες που διανύουν.

