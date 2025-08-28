ΝΔ: 9 fake news για το εργασιακό νομοσχέδιο

Η Νέα Δημοκρατία εξηγεί τα 9 σημεία του εργασιακού νομοσχεδίου στα οποία δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση

Newsbomb

ΝΔ: 9 fake news για το εργασιακό νομοσχέδιο
Unsplash
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για 9 Fake News της αντιπολίτευσης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία. Με ανακοίνωσή της επισήμανε 9 σημεία στα οποία δέχεται κριτική που είναι -όπως λέει- ψευδής.

Ειδικότερα η ΝΔ επισημαίνει "τα 9 fake news":

1. Για πρώτη φορά θεσμοθετείται στη χώρα μας η 13ωρη εργασία

Ψευδές. Μέχρι σήμερα ένας εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να απασχοληθεί σε δύο ή και περισσότερους εργοδότες έως 13 ώρες ημερησίως υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται απαρέγκλιτα η 11ωρη ημερήσια ανάπαυση και η 48ωρη εβδομαδιαία απασχόληση κατά μέσο όρο σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών. Αυτή η δυνατότητα επεκτείνεται τώρα και σε εργαζόμενους που απασχολούνται μόνο από έναν εργοδότη, δίχως να χρειάζεται συνεπώς να προβαίνουν σε μετακίνηση, και μάλιστα με προσαύξηση στην υπερωριακή τους απασχόληση κατά 40%.

2. Εφεξής ο εργοδότης μπορεί να με υποχρεώσει να εργαστώ 13 ώρες ημερησίως χωρίς τη συναίνεσή μου

Ψευδές. Απαιτείται η συγκατάθεση του εργαζομένου για υπερωριακή εργασία. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να δουλεύει για 13 ώρες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.

3. Αν αρνηθώ να δουλέψω υπερωριακά, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να με απολύσει

Ψευδές. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ρητά ότι ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπερωριακής εργασίας και ότι η άρνηση αυτή δεν μπορεί να συνιστά λόγο απόλυσης.

4. Θεσμοθετείται η 13ωρη εργασία για να απαλλαγεί ο εργοδότης από την πληρωμή των νόμιμων υπερωριών

Ψευδές. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, κάθε ώρα υπερωρίας αμείβεται με προσαύξηση 40% στην αμοιβή. Αυτό διασφαλίζεται και από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καθώς αν δεν δηλωθεί η υπερωρία, η επιπλέον ώρα απασχόλησης θεωρείται παράνομη και οφείλεται προσαύξηση 120%. Η υπερωρία απαιτεί τη συναίνεση του εργαζομένου.

5. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο εργοδότης μπορεί να με υποχρεώνει να παίρνω την άδεια μου σε πολλά τμήματα

Ψευδές. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπει αυξημένη ευελιξία στο αίτημα του εργαζόμενου για χορήγηση της άδειας αναψυχής, επιτρέποντας του να αιτηθεί τη λήψη της ετήσιας άδειάς του τμηματικά, εντός του έτους. Μέχρι τώρα η άδεια αναψυχής μπορούσε να κατατμηθεί μόνο εφόσον μία περίοδος αδείας περιελάμβανε 2 εργάσιμες εβδομάδες, ενώ πλέον ο εργαζόμενος μπορεί - εφόσον το επιθυμεί - να αιτηθεί την κατάτμησή της με μεγαλύτερη ευελιξία.

6. O εργοδότης μπορεί να απαιτήσει να εργάζομαι 13 ώρες ημερησίως όλο το χρόνο

Ψευδές. Ο ανώτατος χρόνος εργασίας είναι 48 ώρες εβδομαδιαίως σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών και το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης οι 150 ώρες ετησίως. Συνεπώς, ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί 13 ώρες ημερησίως έως συνολικά 37 ημέρες τον χρόνο, εφόσον συναινεί.

7. Ο εργοδότης θα μπορεί να με απολύει χωρίς να απαιτείται καν η υπογραφή μου

Ψευδές. Μέχρι σήμερα μία επιχείρηση είχε το δικαίωμα να δηλώσει την οικειοθελή αποχώρηση ενός εργαζόμενου που απείχε αδικαιολογήτως από την εργασία του μετά την πάροδο 10 συνολικά εργάσιμων ημερών. Με το νομοσχέδιο αυτός ο χρόνος περιορίζεται στις 5 εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος δεν εμφανίζεται καθόλου στην εργασία του.

8. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεσμοθετεί την κατ' εξαίρεση 13ωρη εργασία

Ψευδές. Βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η δυνατότητα για 13η ώρα ημερήσιας απασχόλησης υφίσταται, εφόσον τηρείται απαρέγκλιτα η 11ωρη ημερήσια ανάπαυση και η 48ωρη εβδομαδιαία απασχόληση σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τα 27 κράτη - μέλη της ΕΕ, πάνω από 10 χώρες αναγνωρίζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τη δυνατότητα 13ωρης ημερήσιας υπερωριακής εργασίας.

9. Με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο καταργούνται οι εισφορές για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες υπονομεύοντας με αυτό τον τρόπο τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος

Ψευδές. Με ρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 6 Μαρτίου 2025 καταργήθηκαν οι εισφορές στις προσαυξήσεις σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες, συνεπώς μειώνοντας το μηνιαίο βάρος για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Με τη ρύθμιση αυτή όχι μόνο δεν υπονομεύτηκε η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος αλλά θωρακίστηκε περαιτέρω και ενισχύθηκε γιατί αυξήθηκε πάρα πολύ η συμμόρφωση στη νομοθεσία και συνεπώς τα έσοδα για τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της ισχύουσας αυτής ευνοϊκής ρύθμισης και σε επιχειρήσεις που οικειοθελώς ή μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καταβάλλουν μεγαλύτερη προσαύξηση από την προβλεπόμενη από τον νόμο για τις ώρες υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργίας. Εισφορές όμως συνεχίζουν να καταβάλλονται κανονικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα στην «παγίδα» των Jet Streams: Θα ζήσουμε χειμώνα σαν τον ιστορικό χιονιά του 1987;

19:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ριέκα: Συνοδεία Σαββίδη η αποστολή, βασικός ο Ντεσπόντοφ

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

19:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Τρομερή Σάκκαρη στη Νέα Υόρκη - Επιβλητική πρόκριση στις «32»

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Το χρονοντούλαπο της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Ένα ταξίδι στη δεκαετία του ’90

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία - Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

19:10WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: 9 fake news για το εργασιακό νομοσχέδιο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Στροβίλια: Το «στρατοδικείο» διέταξε αυτοψία και αναπαράσταση στην υπόθεση 5 Ελληνοκυπρίων

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Φορούσαμε ζώνη και η ζώνη σώζει ζωές»

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Last dance για Ιωαννίδη - Η ενδεκάδα του Ρουί Βιτόρια

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live streaming η κλήρωση του Champions League: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

18:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αγνώριστος ο Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον εμπρηστή δημοτικό υπάλληλο της Παλλήνης - Έβαζε φωτιές στα δρομολόγιά του

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

18:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπόνι και Κλάιντ στη Λαμία: Ζευγάρι κλέβει γυαλιά από κατάστημα οπτικών - Τι λέει ο ιδιοκτήτης στο Newsbomb - Βίντεο ντοκουμέντο

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Ντυνόταν αστυνομικός ο 24χρονος που συνελήφθη - Σχεδίαζε να ληστέψει επιχειρηματία

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία - Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

18:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπόνι και Κλάιντ στη Λαμία: Ζευγάρι κλέβει γυαλιά από κατάστημα οπτικών - Τι λέει ο ιδιοκτήτης στο Newsbomb - Βίντεο ντοκουμέντο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: «Δεν έγινε και καμιά δολοφονία, πώς κάνετε έτσι» - Τι αναφέρει η μητέρα του 5χρονου που κλειδώθηκε στο μπαλκόνι

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Boeing 737 στο Άκτιο έπειτα από φωτιά στον ένα κινητήρα

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live streaming η κλήρωση του Champions League: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία

19:10WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Έφοδος για κλεμμένο αριστούργημα Ναζί καταλήγει σε έκπληξη - Ο πίνακας «Portrait of a Lady» και η ιστορία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ