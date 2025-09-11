Βρούτσης στο Newsbomb για Final 4: «Θα λάμψει η Αθήνα και ο ελληνικός αθλητισμός»

Ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της EuroLeague για το Final-4 της Αθήνας άνοιξε το γραφείο του στο Newsbomb και μίλησε για τη μεγάλη «μάχη» που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση και για τον μεγάλο στόχο της που δεν είναι άλλος από το να φτάσει ακόμα πιο ψηλά ο ελληνικός αθλητισμός

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης κατά τη συνέντευξή του στο Newsbomb και στον δημοσιογράφο Γιάννη Κουβόπουλο

Την ημέρα που ο Γιάννης Βρούτσης θα αποχωρήσει από τη θέση του υπουργού Αθλητισμού, θα έχει αφήσει πίσω του μια μεγάλη παρακαταθήκη.

Ο υπουργός Αθλητισμού είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε να φέρει εις πέρας την πολύ δύσκολη αποστολή της ανάληψης της διεξαγωγής του Final-4 της EuroLeague και από χθες το μεσημέρι έχει κάθε λόγο να χαμογελά με ικανοποίηση, βλέποντας τόσο τις προσπάθειες τις δικές του όσο και της ελληνικής κυβέρνησης να επιβραβεύονται.

Η EuroLeague ανακοίνωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο την απόφαση των 13 μετόχων της διοργάνωσης να πραγματοποιηθεί το Final-4 για τη σεζόν 2025/2026 στο «Telekom Center» της Αθήνας και ο κ. Βρούτσης βλέπει μπροστά μια τεράστια ευκαιρία όχι μόνο για το ελληνικό μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά για ολόκληρη τη χώρα.

Ο υπουργός Αθλητισμού, λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της EuroLeague, άνοιξε το γραφείο του στο Newsbomb και μίλησε για τη δύσκολη και πολύμηνη «μάχη» που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ να επιστρέψει στη χώρα μας έπειτα από 19 ολόκληρα χρόνια.

«Μέσω του Final-4 η Ελλάδα θα λάμψει, η Αθήνα θα λάμψει και η χώρα μας θα μπει στο επίκεντρο του αθλητικού χάρτη του κόσμου», ανέφερε ο κ. Βρούτσης, μεταξύ άλλων και έδωσε τη δική του ευχή για τη συνέχεια της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ στο EuroBasket της Λετονίας, αποκαλύπτοντας πως θα βρεθεί στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη και των παικτών του.

