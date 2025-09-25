Λοβέρδος: Το ΠΑΣΟΚ δε θα γίνει κυβέρνηση - Δεν μιλάω με Ανδρουλάκη - Μια χαρά η συνεργασία με Βορίδη

Βαριές αιχμές Λοβέρδου κατά Ανδρουλάκη και ΠΑΣΟΚ 

Newsbomb

Λοβέρδος: Το ΠΑΣΟΚ δε θα γίνει κυβέρνηση - Δεν μιλάω με Ανδρουλάκη - Μια χαρά η συνεργασία με Βορίδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκληρή επίθεση στο πρώην κόμμα του και τον αρχηγό του Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας στο ACTION24. «Πολιτικά είσαι λάθος και κυβέρνηση δεν θα γίνεις ποτέ, είστε μια εξω-κυβερνητική αριστερά», είπε αναφορόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι ανύπαρκτη από το 2021. «Δεν μιλάμε από το 2021» εκμυστηρεύτηκε.

Εξηγώντας την απόφασή του να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία, επισήμανε ότι είναι εκεί που τον θέλουν και έφυγε από εκεί όπου δεν τον ήθελαν καθόλου.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τη Δεξιά της ΝΔ και ιδίως με τον Μάκη Βορίδη, Άδωνι Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη, είπε πως είναι μια χαρά η συνεργασία μας. Και με τους τρεις έχω συνεργαστεί και είναι μια χαρά η συνεργασία μας.

Επίσης, επανέλαβε την απόφασή του να μην δημοσιοποιήσει την επιστολή που έδωσε στον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη και στην οποία γράψει τον λόγο που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ.

Επικρίνοντας το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, είπε πως άφησε τον χώρο του Κέντρου στον Μητσοτάκη, λέγοντας πράγματα που περισσότερο κλίνουν στην Αριστερά. «Ακολούθησα αυτά που πιστεύω. Άλλαξαν εκείνοι» τόνισε.

Απέρριψε τα περί συναλλαγής για την προσχρώση στη ΝΔ, με την αναφορά ότι δεν πήρε κανένα υπουργείο. Προσέθεσε πως πήγε στη ΝΔ να δώσει και όχι να πάρει, και ότι θα δώσει τη μάχη για τον σταυρό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:02ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Μαχητικά του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν πέντε ρωσικά αεροσκάφη

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς σύνορα - Δήμαρχος απέλυσε 29 που πήραν αναρρωτική για ταξιδάκι στο εξωτερικό

17:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Τι αλλάζει από 1 Οκτωβρίου – Το νέο πλαίσιο λειτουργίας και οι προδιαγραφές των ακινήτων

17:55ΚΟΣΜΟΣ

H συμβολική κίνηση του Τραμπ πριν από τη συνάντηση με τον Ερντογάν

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η Μελόνι και το Tik Tok στρέφουν την ιταλική Gen Z προς τα δεξιά - Το φεστιβάλ με τους 10.000 ακτιβιστές και ο Τσάρλι Κερκ

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ποτέ κυβέρνηση - Δεν μιλάμε με Ανδρουλάκη - Μια χαρά η συνεργασία με Βορίδη, Γεωργιάδη, Πλεύρη

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Σε γραμμή Τραμπ για κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών «εάν είναι απαραίτητο» ο Ρούτε

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αναβλήθηκε το ραντεβού του Ερντογάν και με τη Μελόνι

17:37LIFESTYLE

«Να με λες μαμά»: Πρεμιέρα απόψε με μία ιστορία που θα καθηλώσει

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλικά και ισπανικά πολεμικά πλοία για την προστασία του στολίσκου της Γάζας

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Νίκη για τον Ηρακλή στην αυλαία της 2ης αγωνιστικής

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Δυτική Αχαΐα: Χτύπησε 25χρονο με το φορτηγό του και τον εγκατέλειψε

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέο τουρκικό μήνυμα στην Αθήνα: Οι δραστηριότητές μας με την Αίγυπτο και τη Λιβύη δεν στοχεύουν τρίτες χώρες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Αρρωστημένος 36χρονος συνελήφθη να αυτοϊκανοποιείται έξω από νηπιαγωγείο

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι αδελφές που βανδάλισαν το μνημείο του Τσάρλι Κερκ, απολύθηκαν και τώρα ζητιανεύουν για τα νομικά έξοδα

17:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η βιομηχανία ξεμένει από γερμάνιο - Σε απόγνωση η ευρωπαϊκή βιομηχανία

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι: Έσκισε το μικρόφωνο δημοσιογράφου μετά την καταδίκη Σαρκοζί - Βίντεο

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μολδαβός ολιγάρχης Πλαχότνιουκ εκδόθηκε από την Ελλάδα - Βίντεο

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπαμπασίδης κατά Τυχεροπούλου: Κρατούσε κρυμμένες προσφυγές παράνομων ΑΦΜ

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Τύχη βουνό για 62χρονο: Την ίδια μέρα κέρδισε σε τουρνουά γκολφ και 500 δολάρια στο λαχείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Αργεντινή: Βασάνισαν και δολοφόνησαν 3 γυναίκες live σε κλειστή ομάδα του Instagram

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αναβλήθηκε το ραντεβού του Ερντογάν και με τη Μελόνι

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι: Έσκισε το μικρόφωνο δημοσιογράφου μετά την καταδίκη Σαρκοζί - Βίντεο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Δωρεά «μαμούθ» 115.000 ευρώ από τον Τούρκο μεγιστάνα Ali Sabanci στο νοσοκομείο

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που συνέθλιψε τον 20χρονο Τάσο - Βίντεο ντοκουμέντο

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Ο κωμικός Πάρις Ρούπος συσχέτισε την ελληνική σημαία με βοθρολύματα – Απολύθηκε από την Pizza Fan

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας που γύρισε το βίντεο στο TikTok

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα ζητήσει ο Ερντογάν από τον Τραμπ για τα F-35: Οι τουρκικές εταιρείες και το μέλλον των S-400

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικός εκβρασμός ζιφιών στη Νότια Κρήτη- Μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για την παράνομη χρηματοδότηση από Καντάφι - Θα εγκλειστεί ακόμη και αν ασκήσει έφεση

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Αρρωστημένος 36χρονος συνελήφθη να αυτοϊκανοποιείται έξω από νηπιαγωγείο

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Το «όραμα του τούνελ»: Πώς ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί την αρχαιολογία για να «εξαφανίσει» τους Παλαιστίνιους

13:13LIFESTYLE

«Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»: Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραία επικίνδυνες οι επόμενες ώρες - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βρετανοί μετεωρολόγοι βλέπουν το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα - Πότε αναμένεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ