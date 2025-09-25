Λοβέρδος: Το ΠΑΣΟΚ δε θα γίνει κυβέρνηση - Δεν μιλάω με Ανδρουλάκη - Μια χαρά η συνεργασία με Βορίδη

Σκληρή επίθεση στο πρώην κόμμα του και τον αρχηγό του Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας στο ACTION24. «Πολιτικά είσαι λάθος και κυβέρνηση δεν θα γίνεις ποτέ, είστε μια εξω-κυβερνητική αριστερά», είπε αναφορόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι ανύπαρκτη από το 2021. «Δεν μιλάμε από το 2021» εκμυστηρεύτηκε.

Εξηγώντας την απόφασή του να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία, επισήμανε ότι είναι εκεί που τον θέλουν και έφυγε από εκεί όπου δεν τον ήθελαν καθόλου.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τη Δεξιά της ΝΔ και ιδίως με τον Μάκη Βορίδη, Άδωνι Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη, είπε πως είναι μια χαρά η συνεργασία μας. Και με τους τρεις έχω συνεργαστεί και είναι μια χαρά η συνεργασία μας.

Επίσης, επανέλαβε την απόφασή του να μην δημοσιοποιήσει την επιστολή που έδωσε στον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη και στην οποία γράψει τον λόγο που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ.

Επικρίνοντας το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, είπε πως άφησε τον χώρο του Κέντρου στον Μητσοτάκη, λέγοντας πράγματα που περισσότερο κλίνουν στην Αριστερά. «Ακολούθησα αυτά που πιστεύω. Άλλαξαν εκείνοι» τόνισε.

Απέρριψε τα περί συναλλαγής για την προσχρώση στη ΝΔ, με την αναφορά ότι δεν πήρε κανένα υπουργείο. Προσέθεσε πως πήγε στη ΝΔ να δώσει και όχι να πάρει, και ότι θα δώσει τη μάχη για τον σταυρό.

Διαβάστε επίσης