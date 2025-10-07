Κυρανάκης: Ο ΟΣΕ δεν άσκησε αναίρεση στην πρώτη απόφαση αποζημίωσης για συγγενείς θύματος των Τεμπών

«Το ΠΑΣΟΚ χρεώνει στην Κυβέρνηση την απόφαση μιας ιδιωτικής εταιρείας, 100% ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία προφανώς διαφωνούμε» αναφέρει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Newsbomb

Κυρανάκης: Ο ΟΣΕ δεν άσκησε αναίρεση στην πρώτη απόφαση αποζημίωσης για συγγενείς θύματος των Τεμπών

Εικόνες από drone από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έξω από τη Λάρισα

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Λίγες ημέρες πριν, έστειλα επιστολή στον ΟΣΕ ζητώντας να μην ασκήσει αναίρεση στην πρώτη απόφαση αποζημίωσης για συγγενείς θύματος των Τεμπών. Ο ΟΣΕ το έκανε πράξη», αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα και προσθέτει:

«Αυτό είναι το αυτονόητο καθήκον μας απέναντι σε οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους.

Αντί να το αναγνωρίσει, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να παραπληροφορεί. Χρεώνει στην Κυβέρνηση την απόφαση μιας ιδιωτικής εταιρείας, 100% ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία προφανώς διαφωνούμε.

Ξέρουν την αλήθεια, αλλά παραπληροφορούν συνειδητά. Και όλοι γνωρίζουμε τα κίνητρά τους», αναφέρει ο κ. Κυρανάκης.

ΠΑΣΟΚ: «Ανίσχυρη η κυβέρνηση μπροστά στους ιδιώτες»

Είχε προηγηθεί δήλωση της βουλευτή Λάρισας και τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποδείχθηκε «ανίσχυρη απέναντι στους ιδιώτες» και ότι αντιμετωπίζει το θέμα «με όρους επικοινωνίας».

Αναλυτικά η δήλωσή της:

«Είκοσι μέρες πριν, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κυρανάκης δημοσιοποιούσε επιστολή του προς τον ΟΣΕ με την οποία ζητούσε να γίνει σεβαστή η απόφαση του Εφετείου που δικαίωσε συγγενείς θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών και η δικαστική διαδικασία να λήξει, χάριν σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων.

Πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση, που υποχρέωσε τον ΟΣΕ και τη Hellenic Train να αποζημιώσουν τους συγγενείς, επικυρώνοντας την πρωτόδικη δικαστική απόφαση.

Ο ΟΣΕ έσπευσε την επόμενη μέρα να απαντήσει με ανακοίνωση, ότι παρά την προβλεπόμενη διαδικασία, θα κάνει δεκτό το αίτημα της Κυβέρνησης και δεν θα καταθέσει αναίρεση. Σημειωτέον ότι η ανακοίνωση εκδόθηκε την Παρασκευή 26/9 με τη σημείωση ότι η προθεσμία για την αναίρεση λήγει τη Δευτέρα 29/9.

Κι ενώ Κυβέρνηση και ΟΣΕ διαχειρίζονταν επικοινωνιακά τη στήριξη στους συγγενείς, σήμερα αποκαλύπτεται ότι εν τέλει η Hellenic Train στην εκπνοή της προθεσμίας, κατέθεσε αναίρεση κατά της απόφασης - κάτι που σημαίνει ότι οι συγγενείς θα υποβληθούν και πάλι στη βάσανο των δικαστηρίων και ο Άρειος Πάγος θα κληθεί να επανεξετάσει την υπόθεση.

Η Κυβέρνηση αποδείχθηκε ανίσχυρη απέναντι στη Hellenic Train, αδύναμη να προστατεύσει τους πολίτες απέναντι στους ιδιώτες που διαχειρίζονται κρατικές υποδομές, ακόμα και σε μια υπόθεση όπως αυτή των Τεμπών, όπου κυρίαρχη ευθύνη για την τραγωδία έχει το ίδιο το κράτος.

Αλλά ταυτόχρονα, αποδείχθηκε και η επιλογή της Κυβέρνησης να αντιμετωπίζει τα Τέμπη με όρους επικοινωνίας, θέλοντας να κατευνάσει τη λαϊκή κατακραυγή, καθώς η επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών μόλις τρεις ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για αναίρεση δεν ήταν καθόλου τυχαία , ούτε προφανώς αυθόρμητη ήταν η ανακοίνωση του ΟΣΕ ότι τελικά θα κάνει δεκτό το αίτημα!

Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων αποδίδεται με πράξεις κι όχι με μεγάλες δηλώσεις και χειροκροτήματα. Ο αγώνας των συγγενών για δικαίωση δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο “διαχείρισης” και ανακοινώσεων στον Τύπο εκ μέρους της Κυβέρνησης, όταν μάλιστα οι ίδιοι οι Υπουργοί αποδεικνύονται ανίσχυροι απέναντι στις εξελίξεις.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς ζητάει από το Ισραήλ την αποφυλάκιση του « Μαντέλα της Παλαιστίνης»

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Διώρυγα της Κορίνθου: Κλειστή από τις 15/10 λόγω εργασιών αποκατάστασης των πρανών

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Τα μάτια στον ουρανό - Λάμπει η υπερπανσέληνος του Οκτωβρίου - Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

23:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξενογιαννακοπούλου: Θα έπρεπε να υπάρξει συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς - Τι είπε για Τσίπρα

23:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Το κόμμα Σαμαρά μάς αφορά περισσότερο από το κόμμα Τσίπρα

23:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Ο ΟΣΕ δεν άσκησε αναίρεση στην πρώτη απόφαση αποζημίωσης για συγγενείς θύματος των Τεμπών

23:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Στο «κλαμπ» των αναπτυγμένων αγορών από τον οίκο FTSE Russell

23:26ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αντιμέτωπο με την πείνα το 7% των Ελλήνων

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στα Ιλίσια: «Ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, τραντάχτηκε το σπίτι», αναφέρει κάτοικος στο Newsbomb - Ζημιές σε αυτοκίνητα - Βίντεο

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η ιστορία πίσω από τον θρύλο των Πέντε Παρθένων στην Αργυρούπολη

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς θέλει «εγγυήσεις από τον Τραμπ» για μια συμφωνία που θα τελειώσει τον πόλεμο για πάντα

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Πρεμιέρα με «διπλό» για την ΑΕΚ στη Ρίγα

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (9/10)

22:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η τιμή του χρυσού αυξάνεται λόγω FOMO - Ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια

22:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Κρητική μουσική κατέκτησε την Αμερική: Ο Γρηγόρης Σαμόλης ξεσήκωσε και τη Νέα Υόρκη

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στα Ιλίσια - Βίντεο

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξαν οι ουρανοί στο Ρέθυμνο – Πλημμύρισαν δρόμοι

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κατήγγειλαν την Μελόνι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, για συμμετοχή σε γενοκτονία

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (7/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.200.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στα Ιλίσια - Βίντεο

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Με χειροπέδες ο 15χρονος θετός γιος της Δημάρχου που μαχαιρώθηκε - Άκουγαν ουρλιαχτά οι γείτονες

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σταματάει την απεργία ο Πάνος Ρούτσι - Δεκτά όλα τα αιτήματα

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

22:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η τιμή του χρυσού αυξάνεται λόγω FOMO - Ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση - Ουλές, μολύνσεις και βασανιστικοί πόνοι

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στην Κηφισίας: Δακρυγόνα και κρότου λάμψης σε πορεία για την Παλαιστίνη - Βίντεο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Είναι επίσημο: Ο Πάπας Λέων στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας - Ολοταχώς για Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς ζητάει από το Ισραήλ την αποφυλάκιση του « Μαντέλα της Παλαιστίνης»

20:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης κατά Βάρρα: Δεν ζήτησα την παραίτησή του για τους λόγους που επικαλείται - Όλες οι αντιδράσεις

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς θέλει «εγγυήσεις από τον Τραμπ» για μια συμφωνία που θα τελειώσει τον πόλεμο για πάντα

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Καναδό πρωθυπουργό: «Μας γ@@@@ε με τους δασμούς, κι εσείς και οι Ευρωπαίοι»

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δικάζονται οι αδελφοί Ψωμιάδη για τα «45άρια»

20:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγαρο Μαξίμου: Πολιτικό σκιάχτρο ο Τσίπρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ