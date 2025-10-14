Πρόταση για ονοματοδοσία της αίθουσας της ΚΟ της ΝΔ σε «Απόστολος Βεσυρόπουλος»

Συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Την πρόταση για την ονοματοδοσία της αίθουσας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή των Ελλήνων σε «Αίθουσα Απόστολος Βεσυρόπουλος», προς τιμήν του αείμνηστου συναδέλφου, βουλευτή, υφυπουργού Οικονομικών και Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε τόσο πρόωρα και απροσδόκητα τον περασμένο Αύγουστο, κατέθεσε ο βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Μπαρτζώκας.

Η επιστολή απεστάλη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με κοινοποίηση στον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμο Χαρακόπουλο και τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του:

«Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να εισηγηθώ την ονοματοδοσία της αίθουσας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή των Ελλήνων ως «Αίθουσα Απόστολος Βεσυρόπουλος», προς τιμήν του αείμνηστου Συναδέλφου Βουλευτή, Υφυπουργού Οικονομικών και Γενικού Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ, που έφυγε τόσο πρόωρα και απροσδόκητα, τον περασμένο Αύγουστο.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπήρξε ένας πολιτικός με σπάνιο ήθος, τιμιότητα και ακεραιότητα. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με αυθεντική αγάπη τον τόπο του και με απόλυτη πίστη στις αρχές και τις αξίες της μεγάλης μας παράταξης. Ήταν Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που τίμησε με το έργο και τη συμπεριφορά του το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφήνοντας πίσω του ένα παράδειγμα πολιτικής συνέπειας, εντιμότητας και προσφοράς.

Αγωνίστηκε πάντα με ειλικρίνεια, διαφάνεια και με αφοσίωση για το καλό της Ημαθίας και της Πατρίδας μας. Ήταν άνθρωπος πράων τρόπων, καθαρού λόγου και σταθερής ηθικής πυξίδας.

Η απώλειά του, τόσο ξαφνική και πρόωρη, άφησε βαθύ αποτύπωμα όχι μόνο στους συντοπίτες του, αλλά και σε όλους όσοι τον γνώρισαν μέσα στην κοινοβουλευτική μας οικογένεια. Ο Απόστολος δεν υπήρξε απλώς συνάδελφος. Για πολλούς από εμάς, υπήρξε μέντορας, φίλος, άνθρωπος της εμπιστοσύνης και της στήριξης.

Έδειξε με το παράδειγμά του, πως η πολιτική μπορεί να ασκείται με αξιοπρέπεια, ήθος και εσωτερική ευγένεια, χωρίς ίχνος μικροϋπολογισμού ή ιδιοτέλειας.

Η πρόταση αυτή δεν είναι μια τυπική πράξη μνήμης, αλλά μια πράξη ουσίας και αναγνώρισης. Η ονοματοδοσία της αίθουσας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα αποτελεί διαρκή υπενθύμιση των αξιών που πρεσβεύει η παράταξή μας: καθαρότητα, εντιμότητα, ανθρωπιά και προσήλωση στο δημόσιο καθήκον.

Η αίθουσα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι ο χώρος όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, συζητούνται οι στρατηγικές και χτίζεται καθημερινά η πορεία της παράταξής μας. Το να φέρει το όνομα του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα θυμίζει σε όλους μας, και σε όσους έρθουν μετά από εμάς, ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετείται με ήθος, πίστη και σεβασμό στον άνθρωπο.

Με τη βεβαιότητα ότι η πρόταση αυτή θα τύχει της αποδοχής όλων όσοι είχαν την τιμή να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με τον Απόστολο, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή και τη θετική ανταπόκριση.»

Η πρωτοβουλία αυτή του Τάσου Μπαρτζώκα αναδεικνύει τη βούληση να τιμηθεί η πολιτική και η ανθρώπινη παρακαταθήκη του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον δημόσιο βίο, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Ημαθία και στην Νέα Δημοκρατία.