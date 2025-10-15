Αλλάζει ρητορική για Τσίπρα ο Φάμελλος μετά τα «καρφιά»: «Μας έχει προβληματίσει η παραίτηση»

Η τελευταία συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελλου είναι ενδεικτική της τεράστιας απόστασης που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους «παράλληλους δρόμους» με τον Αλέξη Τσίπρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αλλάζει ρητορική για Τσίπρα ο Φάμελλος μετά τα «καρφιά»: «Μας έχει προβληματίσει η παραίτηση»
Αλλάζει τη ρητορική του σχετικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Χωρίς να μετατοπίζεται ως προς τη βασική θέση ότι οι δρόμοι του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα είναι παράλληλοι και ο στόχος της ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη κοινός, κ. Φάμελλος σε σημερινή συνέντευξή του στο Open αλλάζει πλήρως τη ρητορική του σχετικά με την ενέργεια της παραίτησης και του ενδεχομένου δημιουργίας νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας την παραίτηση, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι η λύση για να βελτιωθεί η ζωή στη χώρα μας «πρέπει να προέλθει από τον προοδευτικό χώρο. Μας έχει προβληματίσει (η παραίτηση). Δεν είναι μια απλή εξέλιξη. Αλλά παραμένει ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημαντικός. Δεν κρύβομαι. Υπάρχουν ερωτήματα για το προς τα πού θα πάει η κατάσταση».

Μάλιστα σχολίασε ότι η παραίτηση Τσίπρα έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ που είχε ληφθεί λίγες μόνο ώρες πριν ανακοινώσει την απόφασή του ο πρώην πρωθυπουργός. «Δεν ήταν (η παραίτηση) το σχέδιο που είχε διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και που το είχαμε ψηφίσει ομόφωνα στην Κεντρική Επιτροπή δύο μέρες πριν. Υπάρχει ένας κοινός στόχος, δηλαδή ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, για να αλλάξει η κυβέρνηση. Αυτό το κρατάω ως θετικό».

Ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε πάντως ότι για τον ίδιο υπάρχει ιστορική, κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα για την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ, υποδηλώνοντας τη μεγάλη απόσταση που υπάρχει πλέον ανάμεσα στις δύο πλευρές, αφού ο κ. Τσίπρας ουσιαστικά απέρριψε την αναγκαιότητά του στο σήμερα. «Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να υπερβεί τα κομματικά όρια. Δεν θα σταματήσω να το προσπαθώ, διότι αυτή η αναγκαιότητα έχει παραμείνει», τόνισε ο κ. Φάμελλος σε μια ευθεία αναφορά στη λέξη «υπέρβαση» που χρησιμοποίσε πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες ο κ. Τσίπρας.

Δήλωσε μάλιστα ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν τον είχε ενημερώσει για την απόφασή του, παρά μόνο λίγα λεπτά πριν αυτή ανακοινωθεί. «Δεν υπήρχε καμία συνεννόηση, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Ο Αλέξης Τσίπρας με ενημέρωσε μισή ώρα πριν», τόνισε.

Πάντως, επιμένοντας στο γενικό σχήμα των παράλληλων δρόμων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «έχουμε διαφορετική οπτική για κάποια πράγματα. Έχουμε κοινό στόχο όμως. Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα. Εξάλλου έχουμε κάνει τόσα πολλά μαζί και εκτιμώ το έργο και τη συμβολή του. Πιστεύω όμως ότι ο δυνατός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να είναι ο καταλύτης αλλαγών. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η Ελλάδα. Πιστεύω ότι πάνω απ’ όλα είναι η ενότητα και η συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων».

Η αλλαγή στον τρόπο που σχολιάζει τα γεγονότα ο κ. Φάμελλος έρχεται ως απάντηση στα «καρφιά» που εκτόξευσε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών όπου δήλωσε ότι η αντιπολίτευση -και συνεπώς και ο ΣΥΡΙΖΑ- «δείχνει συμφιλιωμένη με τη σημερινή σήψη και δεν διακινδυνεύει υπερβάσεις».

Στη συνέντευξη ο κ. Φάμελλος επανέλαβε επίσης την πρόσκλησή του προς το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑΡ για κοινές δράσεις εντός Βουλής, ενώ συγκεκριμένα για τη ΝΕΑΡ είπε ότι «δεν βρίσκω πλέον τον λόγο να μην είναι ενιαία η Κοινοβουλευτική Ομάδα».

«Άκουσα τα προγράμματα και τις τοποθετήσεις και του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Χαρίτση στη ΔΕΘ. Θεωρώ ότι είναι πιο πολλά αυτά μας ενώνουν. Είμαι πάντα υπέρ των συνεργασιών», τόνισε και πάλι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

