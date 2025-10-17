Βουλή: Σε δύο εβδομάδες ο «κόφτης» στις ομιλίες - Επίπληξη Κακλαμάνη σε Βελόπουλο

Σχεδόν τις 9 ώρες έφτασε η χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με τον πρόεδρο της Βουλής να τονίζει σήμερα μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι οι πολιτικοί αρχηγοί δεν εκμεταλλεύτηκαν την τελευταία ευκαιρία που είχαν να δείξουν ότι μπορούν να τηρούν τον χρόνο ομιλίας που τους δίνεται.

Συγκεκριμένα η συνεδρίαση διήρκεσε συνολικά 8 ώρες και 35 λεπτά, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία χρόνια όπως είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Από τους πολιτικούς αρχηγούς η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε κατά 137% το χρόνο, ενώ στην ώρα τους ολοκλήρωσαν τις ομιλίες Δημήτρης Κουτσούμπας και Αλέξης Χαρίτσης. Ως προς τη συνέπεια στο χρόνο ακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έτσι, η απόφαση για την εφαρμογή του «χρονοκόφτη» θα ληφθεί και επισήμως στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και θα ξεκινήσει να λειτουργεί σε δύο εβδομάδες. Αρχικά θα εφαρμόζεται στις συζητήσεις των νομοσχεδίων και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ μετά την αλλαγή του κανονισμού της Βουλής θα έχει καθολική εφαρμογή σε όλες τις συνεδριάσεις.

Επίπληξη Κακλαμάνη σε Βελόπουλο

«Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε…». Με αυτή τη φράση ο πρόεδρος της Βουλής σχολίασε την απρεπή στάση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος σε αντιπαράθεση που είχε με τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη τον αποκάλεσε «κακιά» και «ρε καημένο παιδί».

Ο κ. Βελόπουλος έσπευσε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις λέγοντας ότι εννοούσε «κακιά άποψη, κακιά αντίληψη», αλλά οι αντιδράσεις είχαν ήδη ξεσπάσει εντός του κοινοβουλίου. Στη δήλωσή του ο Νικήτας Κακλαμάνης σχολιάζει και καταλήγει: «Οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό του, αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή στην «κακιά» στιγμή του εαυτού μας…»

