Μετά τον Μητσοτάκη, Φλωρίδης και Μαρινάκης απαντούν για την αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης

Τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, οι οποίες την οδηγούν σε καλύτερη απόδοση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου υπερασπίστηκαν σήμερα κυβερνητικά στελέχη, απαντώντας ουσιαστικά σε αιχμές πολιτικών προσώπων όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Κώστας Καραμανλής τις προηγούμενες ημέρες.

Πέραν των μηνυμάτων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την παρουσία του στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία», τόσο ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Φλωρίδης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έδωσαν το στίγμα των πεποιθήσεων της κυβέρνησης σχετικά με τη δικαστική εξουσία στην Ελλάδα.

Φλωρίδης: Η δικαιοσύνη υπονομεύτηκε

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 έκανε λόγο για τεράστια συνομωσία εις βάρος της δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια.

«Η δικαιοσύνη υπονομεύτηκε μέσα από ένα τεράστιο ψέμα, μέσα από μια μεγάλη συνωμοσία, και εκεί δεν είπαν λέξη, κανένας τους, όσοι μιλούν τώρα για τη δικαιοσύνη με την έννοια αυτή ότι επληγη από τη συμπεριφορά της κυβέρνησης.

Όταν τους λες, ωραία, να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει ο Μητσοτάκης... Μάλιστα. Μπορείτε να υποδείξετε θέλετε να βάλετε στη θέση του; Λοιπόν, εκεί κοιτάνε τον ουρανό, σφυρίζουν αδιάφορα», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ραδιοφωνική του συνέντευξη:

Όταν κανείς κοιτά την Ελλάδα μέσα σε αυτό το πλαίσιο των δυτικών δημοκρατιών, θα διαπιστώνει με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο ότι η Ελλάδα ίσως είναι η πιο κυβερνήσιμη χώρα στο δυτικό στρατόπεδο η τουλάχιστον από τις λίγες που είναι απολύτως κυβερνήσιμες.

Η Ελλάδα διαθέτει μια πολιτική σταθερότητα η οποία στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία αδιατάρακτη που διαθέτει η κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όποιος θέλει να δει τα πράγματα όπως ακριβώς είναι θα διαπιστώσει ότι ουδέποτε τουλάχιστον στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης η Ελλάδα είχε τόσο μεγάλη αποτρεπτική ισχύ που έχει σήμερα, τόσο μεγάλη αμυντική ικανότητα που έχει σήμερα. Και είναι ίσως η πρώτη φορά που στα χρόνια της μεταπολίτευσης η Ελλάδα όχι απλώς αμύνεται όσο αφορά την προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά η πρώτη φορά που ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα απώτατα όρια και στα απώτατα δικαιώματα που της παρέχει το διεθνές δίκαιο.

Η δικαιοσύνη αυτά τα δυόμιση χρόνια από την εθνική τραγωδία των Τεμπών και μετά, υπέστη και υφίσταται ακόμα, ακόμα και τώρα που μιλάμε, μια τρομακτική επίθεση η οποία προέκυψε από μια τεράστια συνωμοσία.

Εάν θα υπάρξει κίνδυνος να καταστεί η χώρα μη κυβερνήσιμη, αυτή θα είναι εάν εμφανιστεί κάπου με κάποιο τρόπο αυτό το ετερόκλητο πολιτικό συνονθύλευμα, το οποίο θα την τινάξει στον αέρα. Και αν κάποιοι θέλουν να μιλούν για τη δικαιοσύνη, αυτή τη στιγμή, αυτά τα δυόμιση χρόνια, γίνονται τόσο μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, οι οποίες οδηγούν τη δικαιοσύνη να αρχίσει να αποδίδει συγκλονιστικά σε σχέση με αυτό που γινόταν πριν.

Η χώρα κινείται, η χώρα προοδεύει, η χώρα δουλεύει.

Αν διατρέχουμε έναν κίνδυνο να καταστούμε χώρα μη κυβερνήσιμη, είναι αν αυτό το ετερόκλητο πολιτικό συνονθύλευμα, το οποίο κινείται από προσωπικές πολιτικές βεντέτες, κάποια στιγμή θα έπαιρνε την τύχη της χώρας στα χέρια της.

Μαρινάκης: Είχαμε παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, που λειτουργούσαν στο Μαξίμου

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό για όσα ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα περί κρίσης θεσμών, αντιτάχθηκε αυτών των ισχυρισμών, έκανε λόγο παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, που λειτουργούσαν σε προηγούμενο χρόνο στο Μέγαρο Μαξίμου, για αμετάκλητα καταδικασμένους υπουργούς προηγούμενων κυβερνήσεων και εν γένει αντέκρουσε τις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης:

Η χώρα αυτή τη στιγμή έχει μια Κυβέρνηση, η οποία έχει μια ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, την οποία αποφάσισε αυτήν την πλειοψηφία η κοινωνία, η κάλπη, οι Έλληνες πολίτες σε δημοκρατική διαδικασία, έχει μια Κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας η οποία έχει μια πολιτική υπεροχή και δημοσκοπικά με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Η Κυβέρνηση αυτή όπως εκρίθη το 2023 θα κριθεί εκ νέου το 2027 από τους πολίτες.

Εμείς είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι αλλά δεν έχει καμία αξία, -αξία έχει το τι θα πει ο κόσμος και πόσο θα δουλέψουμε εμείς μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πρόβλημα υπάρχει και βαθύτατο πρόβλημα σε πολλά άλλα κράτη της Ευρώπης. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοιο ζήτημα. Έχει μια πολιτική σταθερότητα, το ξαναλέω, που έχει προκύψει από εκλογές όχι από ορισμό ή από διαγωνισμό ΑΣΕΠ, από εκλογική διαδικασία και είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού γιατί αυτή η πολιτική σταθερότητα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όχι η μοναδική, για όλα τα υπόλοιπα θετικά τα οποία πρέπει να γίνουν και ήδη γίνονται πολλά από αυτά στη χώρα. Ένα. Δύο, για να τα απαντήσουμε όλα σημείο σημείο. Πράγματι η Ελλάδα πρέπει να προσέξει και συνολικά το πολιτικό σύστημα πρέπει να μην εφησυχάζει σχετικά με όλα τα ζητήματα προστασίας των θεσμών της Δημοκρατίας, της ελευθερίας του Τύπου.

Τυχαίνει μάλιστα και έχω την τιμή να έχω την αρμοδιότητα των ζητημάτων του Τύπου, όπως γνωρίζετε, μετά την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού και μαζί με άλλους Υπουργούς, όπως ο κ. Σκέρτσος, χειριζόμαστε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτά τα θέματα με μια πολύ μεγάλη ομάδα, τον κ. Φλωρίδη, τον κ. Μπούγα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα όλα αυτά ετέθησαν εν αμφιβόλω τα προηγούμενα χρόνια κύριε Πορτοσάλτε.

Γιατί είχαμε παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, που λειτουργούσαν στο Μαξίμου- αυτά τα έχει πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκείνης της Κυβέρνησης, όχι εγώ και εσείς ή ο κ. Μητσοτάκης, τα έχει πει ο κ. Κοντονής- είχαμε μια Βουλή να μένει ανοιχτή το 2019 για να περνάει ένας Ποινικός Κώδικας με ό,τι διατάξεις είχε, είχαμε έναν νόμο Παρασκευόπουλου που αποφυλάκισε όσους αποφυλάκισε και όσο και αν ενοχλεί, αυτοί ξαναβγήκαν έξω και έκαναν βαρύτατα εγκλήματα που σόκαραν εκ νέου την κοινωνία. Είναι στατιστικά στοιχεία επιβεβαιωμένα, κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Είχαμε δύο Υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους από τη Δικαιοσύνη γιατί παρενέβησαν στους θεσμούς και πήγαν να χειραγωγήσουν μια σειρά από διαδικασίες και μετά το 2019 έχουμε μια Αντιπολίτευση, η οποία αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη.

Ο ίδιος ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης λέει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, επιτίθεται ένα άλλο κόμμα, όχι το ΠΑΣΟΚ, συνέχεια στη Δικαιοσύνη, αναφέρομαι στην κ. Κωνσταντοπούλου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ προβληματικά και πολύ σωστά επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Καραμανλής, ότι πρέπει να αφυπνίσουν συνολικά το πολιτικό σύστημα

Τι είχαν πει Καραμανλής και Βενιζέλος

Τις προηγούμενες μέρες σε σημαντικές παρεμβάσεις σχετικά με τους θεσμούς είχαν προβεί τόσο ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος σε εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή, είχε αναφέρει ότι έχει καταστεί κοινωνική αντίληψη σε Ευρώπη-Ελλάδα η απόρριψη θεσμών και πολιτικού συστήματος.

Ο δε Ευάγγελος Βενιζέλος είχε ισχυριστεί πως η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη.

Όπως είπε, η κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών «δεν αφορά μόνο την οικονομία ή τη διαχείριση της εξουσίας, αλλά τη λειτουργία των θεσμών, των αξιών και της δημοκρατίας» και έκανε λόγο για θεσμικό και αξιακό αδιέξοδο, ενώ επέκρινε την κυβέρνηση επειδή όπως είπε, παρά τη δημοσιονομική ασφάλεια «η Ελλάδα παραμένει μια χώρα μη παραγωγική και μη ανταγωνιστική».



Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν «υπάρχει κάποια προοπτική να αλλάξει κάτι μέχρι τις επόμενες εκλογές».



«Η Ελλάδα δεν έχει μόνο πολιτικά ή οικονομικά προβλήματα. Έχει πρόβλημα νοήματος, συνοχής και θεσμικής πίστης. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο όλων», κατέληξε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

