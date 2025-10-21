Επίθεση Φλωρίδη στο ΠΑΣΟΚ: Καταντήσατε παρακολούθημα των κομματιών της αριστεράς

Σφοδρή επίθεση κατά των πρώην συντρόφων του στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο υπ. Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κλείνοντας τη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν κόμματα της αντιπολίτευσης.



Ο κ. Φλωρίδης ξεκίνησε την ομιλία του παραθέτοντας ένα απόσπασμα από την ομιλία του πρώην Προέδρου της Βουλής Θεμιστοκλή Σοφούλη, κατά τα εγκαίνια του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, το 1932, επί πρωθυπουργίας Ελευθέριου Βενιζέλου.



Επικρίνοντας την αντιπολίτευση για τα επιχειρήματα που επικαλείται για την αντισυνταγματικότητα ο κ. Φλωρίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.



Ο υπ. Δικαιοσύνης και πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το κόμμα έχει καταντήσει «παρακολούθημα των κομματιών της Αριστεράς», διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται περί κομμάτων, αλλά κομματιών.



«Τι σχέση έχει αυτό το κειμενάκι με τον λόγο του Σοφούλη που σας διάβασα; Βρείτε μου μια λέξη από το κείμενό σας που να ταιριάζει με τον λόγο του Σοφούλη», είπε χαρακτηριστικά, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να του φωνάζει τη λέξη «κατάντια» από το έδρανό του.



Απευθυνόμενος στα κόμματα της Αριστεράς, είπε ότι δεν τους φτάνουν τα 25 στρέμματα της πλατείας Συντάγματος όπου θα επιτρέπονται οι διαδηλώσεις, αλλά «θέλετε και το μισό στρέμμα του Αγνώστου Στρατιώτη».



Κριτική άσκησε επίσης στα κόμματα της αντιπολίτευσης που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ, κάνοντας λόγο για «δήθεν υπερπατριώτες που σήμερα ξεπέρασαν τον εαυτό τους».



Αμέσως μετά την ομιλία του Γιώργου Φλωρίδη έγινε ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας, η οποία κατέληξε στην απόρριψη των ενστάσεων.

