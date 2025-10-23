Πολιτική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ: Ψηφίστηκε η πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα

Πολιτική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ: Ψηφίστηκε η πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα
Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, με εκπεφρασμένη την αντίθετη άποψη του Παύλου Πολάκη.

Πέραν από τον Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησαν με την πρόταση Φάμμελου, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Ξεκάθαρη θέση υπέρ της συμπόρευσης του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα και της δημιουργίας ενός προοδευτικού χώρου, πήρε ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών» εισηγήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνεδρίαση της ΠολιτικήςΓραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αυτή την μεγάλη υπόθεση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ο κ. Φάμελλος προέταξε ότι ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι και οφείλει να συνεχίσει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης».

Μάλιστα, υποστήριξε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να τροφοδοτήσει την κοινωνική συζήτηση και την ανάγκη προοδευτικής διεξόδου, είτε προγραμματικά είτε με την κουλτούρα των συμμαχιών. «Να αποκτήσει σχήμα, μορφή και περιεχόμενο η προοδευτική συνεργασία, στην οποία κανείς δεν περισσεύει. Να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το κόμμα που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην πλατιά ενωτική πρωτοβουλία του προοδευτικού χώρου και του προοδευτικού ψηφοδελτίου».

Αναφερθείς στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει για συνεργασία προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, είπε ότι «έχουμε αρνήσεις και υπαναχωρήσεις« και καταλόγισε ξεκάθαρες ευθύνες.

Η πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος διαφώνησε αναφανδόν και την κατήγγειλε ως διασπαστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μέτωπο Πολάκη τάσσεται και ο Νίκος Παππάς.

Βασικά σημεία εισήγησης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας

Οι πολιτικές εξελίξεις μετά την Κεντρική μας Επιτροπή είναι πυκνές.

Η κυβέρνηση έφερε και ψήφισε το 13ωρο, εφαρμόζοντας έναν εργασιακό μεσαίωνα. Η αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης εντείνει την εκμετάλλευση και τις ανισότητες. Η ΝΔ υλοποιεί πολιτικές εις βάρος του κόσμου της εργασίας, κάτι που απεικονίζεται και στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων και στη μείωση της συμμετοχής της εργασίας στο ΑΕΠ της χώρας.

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, έγινε μια κρίσιμη και αποκαλυπτική συζήτηση στη Βουλή -μετά το φιάσκο της Νέας Υόρκης- η οποία φανέρωσε τις πολλαπλές υποχωρήσεις και ήττες της κυβέρνησης με ευθύνη του ίδιου του κ. Μητσοτάκη. Η πολιτική του δεδομένου συμμάχου παράγει μόνο προβλήματα. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε, για να βγει από το αδιέξοδο, να ανακοινώσει δύο πρωτοβουλίες, που δεν είναι πρωτοβουλίες! Μια για τη Μονή του Σινά και μία για τη Σύνοδο των παράκτιων χωρών, με τεράστια ανωριμότητα.

Υπήρξαν και θέματα που προέκυψαν μετά τη δικαίωση του αγώνα του Πάνου Ρούτσι. Αφού υπήρξε μια σαφέστατη υποχώρηση και ήττα της κυβέρνησης, ακολούθησε μια -τραμπικής έμπνευσης- τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που αμφισβητεί δημοκρατικά δικαιώματα και Συνταγματικές Αρχές. Αποκαλύπτει την προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να τα βρει με την ακροδεξιά (η οποία υπάρχει και μέσα στο κόμμα του), αλλά και να λύσει τα εσωκομματικά του προβλήματα με τον κ. Δένδια.

Την ίδια στιγμή, θέλει να κρύψει ότι η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής στη χώρα, ενώ υπάρχει πλήρης κατάρρευση του πρωτογενή τομέα, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέδειξε καταθέτοντας την πρώτη Επίκαιρη Επερώτηση αυτής της Κοινοβουλευτικής Συνόδου.

Ο τίμιος αγροτικός κόσμος είναι στα κάγκελα. Και γιατί πολλές φορές δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο κόστος παραγωγής και γιατί βλέπει ότι η κυβέρνηση είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον γίνεται πανευρωπαϊκά γνωστό. Γαλάζια στελέχη, όπως ο περίφημος «Φραπές» μαθαίνουμε ότι ελέγχεται για μαύρα εκατομμύρια ευρώ και πολυτελή αυτοκίνητα. Η εγκληματική συμμορία πλέον αναγράφεται στα ευρωπαϊκά έγγραφα και ο κ. Μητσοτάκης το μόνο που κάνει είναι να κουκουλώνει το σκάνδαλο, απορρίπτοντας την Προκαταρκτική Επιτροπή.

Αυτή η κυβερνητική πολιτική μειώνει συνολικά το ΑΕΠ της χώρας και την απαξιώνει κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά. Και η απάντηση του κ. Μητσοτάκη είναι ο αυταρχισμός ακόμα και σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς που σήμερα διαδήλωναν για ένα δίκαιο σχολείο.

Πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Η πλειονότητα της κοινωνίας ζητά πολιτική αλλαγή, δεν εμπιστεύεται τον κ.Μητσοτάκη και πιστεύει ότι έχουμε μια κυβέρνηση διαφθοράς, όπου πλέον προκύπτουν κεντρικά ζητήματα δημοκρατίας και συμφερόντων της χώρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και καιρό έχει πάρει πρωτοβουλίες πολιτικής αλλαγής. Ολοκληρώσαμε μετά το Συνέδριό μας την παρουσίαση της Προοδευτικής Ελλάδας στη ΔΕΘ, ολοκληρώσαμε στην Κεντρική Επιτροπή όλες τις οργανωτικές αλλαγές και έχουμε καταθέσει ένα πλήρες πολιτικό σχέδιο συνεργασιών. Η πρόταση για κοινό ψηφοδέλτιο των πολιτικών δυνάμεων έχει κατατεθεί προσωπικά από εμένα και από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τον Ιανουάριο του 2025, διότι αποτελεί κοινωνικό αίτημα.

Έχουμε προτείνει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, φόρουμ διαλόγου, αλλά και εξωκοινοβουλευτικές συμμαχίες για τα προβλήματα της κοινωνίας. Οι λίγες θετικές στιγμές είχαν μεγάλο αποτύπωμα… Όμως και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Αριστερά έχουμε αρνήσεις και υπαναχωρήσεις. Και εδώ υπάρχουν ξεκάθαρες ευθύνες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και έναν χρόνο κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Από την αναξιοπιστία και από το ναδίρ, έχει αλλάξει. Έχει ανανεώσει τα Όργανά του. Έχει δυναμική παρουσία μέσα και έξω από τη Βουλή. Λύσαμε σοβαρά προβλήματα του παρελθόντος και δεν έχουμε αφήσει ποτέ χωρίς αντιπολίτευση την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και βεβαίως πήραμε πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας για το πολιτικό μας σχέδιο.

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν προφανώς μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη, που δημιουργεί προβληματισμό, αναζητήσεις και ερωτήματα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και σε όλους τους πολίτες. Πήρα την πρωτοβουλία και τοποθετήθηκα καθαρά από την πρώτη μέρα. Δεν υποτιμούμε ούτε την κοινή μας πορεία, ούτε το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι η ενωτική και συνθετική προοδευτική διέξοδος. Και η δική μας πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τη μεγάλη αλλαγή και ανανέωση που έχουμε πετύχει.

Πιστεύουμε στην κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το κόμμα μας είναι σύγχρονος πολιτικός οργανισμός με τις παρακαταθήκες του, το πρόγραμμά του, τις αξίες του και το έργο της κυβέρνησης ’15-‘19.

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την πολιτική αλλαγή είναι η πλειοψηφική κοινωνική συμφωνία και η συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική δράση. Δεν μπορεί να γίνει από τα πάνω αυτή η αλλαγή. Για τον λόγο αυτόν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει πρωτοβουλίες: Δείχνουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ότι τα προβλήματα έχουν κόμμα και χρώμα. Αυτό εισπράττω από όλη την κοινωνία στις περιοδείες των τελευταίων εβδομάδων.

Ταυτόχρονα καταθέτουμε λύσεις οι οποίες έχουν ταξικό, αριστερό πρόσημο κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα τροφοδοτήσουμε την κοινωνική συζήτηση και την ανάγκη προοδευτικής διεξόδου, είτε προγραμματικά, είτε με την κουλτούρα των συμμαχιών.

Να αποκτήσει σχήμα, μορφή και περιεχόμενο η προοδευτική συνεργασία, στην οποία κανείς δεν περισσεύει. Να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το κόμμα που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην πλατιά ενωτική πρωτοβουλία του προοδευτικού χώρου και του προοδευτικού ψηφοδελτίου.

Σε αυτή την κατεύθυνση σας ζητώ να αναλάβουμε πρωτοβουλίες συνεργασιών και κοινής δράσης -όπως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή- και τοπικά και κεντρικά για τα πραγματικά προβλήματα του λαού και της πολιτικής.

Στο θέμα που προέκυψε με τον Άγνωστο Στρατιώτη, είπα ξεκάθαρα ότι θα καταργήσουμε την τροπολογία - ντροπή στην πράξη. Και πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, οι κοινωνικές δυνάμεις, οι δυνάμεις της διανόησης και του πολιτισμού να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες, μαζί στην πλατεία Συντάγματος.

Από αυτό, μέχρι και τα μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας, της στέγης, του πρωτογενούς τομέα, της Συνταγματικής Αναθεώρησης επικροτώ τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρει οι Οργανώσεις μας σε όλη την Ελλάδα. Παίρνουμε πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες άλλων, ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες. Αναδεικνύουμε το μείζον ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και ότι η πρέπει απάντηση να δοθεί από την προοδευτική πλευρά. Γι’ αυτό και απαιτείται ένας πλουραλισμός πρωτοβουλιών που να θέτει το βασικό ερώτημα: Γιατί να μη συνεργαστούμε;

Παρά τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις, τηρώ όλες τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αλλάξει και να γίνει ένας αποτελεσματικός, δυναμικός, αριστερός πολιτικός οργανισμός.

Η εσωκομματική συζήτηση οφείλει να είναι πολιτική. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι δημοκρατία, αλλά δεν πρέπει να μας οδηγούν σε εσωστρέφεια ή αδράνεια. Έχουμε ευθύνη, έχουμε συλλογικότητα, έχουμε σχέδιο. Με πολιτική δράση, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και ενότητα οφείλουμε να ανταποκριθούμε στη συζήτηση και για το σήμερα και για το αύριο.

Η κοινωνία απαιτεί απάντηση στα προβλήματα της και όλα τα μέλη και στελέχη να περιφρουρήσουμε τη συλλογικότητα, το κόμμα μας και το πολιτικό μας σχέδιο.

Πολάκης: Αυτα που εχω ακούσει απο τον Τσίπρα - «ταμείο εφοπλιστών» - δεν με εμπνέουν

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις θέσεις που διατύπωσε στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε ο Παύλος Πολάκης. «Αυτα που μεχρι στιγμης εχω ακούσει (πολυ λιγα και γενικόλογα ) σε προγραμματικο επιπεδο απο τον Αλεξη Τσιπρα π.χ, για «ταμειο εφοπλιστων» εμενα δεν με εμπνέουν!» σχολίασε δηκτικά ο κ. Πολάκης.

Σε άλλο σημείο της ανάρτησής του, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε με νόημα πως δεν υπαρχουν μεσσίες και πως ο ίδιος ήταν και θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τους συντρόφους του να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.

Η ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Επειδη βλεπω πολλες «διαρροες» που δεν εχουν σχεση με την πραγματικοτητα ,απο τη συνεδριαση της Πολιτικης Γραμματειας , αυτα που ειπα καθαρα ειναι τα εξης:1) Την παραιτηση του Αλεξη Τσιπρα δεν τη θεωρω θετικη εξελιξη για το Συριζα-ΠΣ που περασε δυο διασπασεις προσφατα και πηγε να ισορροπησει μετα τις τελευταιες εκλογες για προεδρο και το προσφατο συνεδριο,όπου διατυπωσαμε ενα ξεκαθαρο προγραμμα αριστερων προοδευτικων αλλαγων πανω στο οποιο καλεσαμε και καλουμε ολες τις δημοκρατικες δυναμεις να τοποθετηθουν και να συμπορευθούν!Αντικειμενικα η παραίτηση του Αλεξη διασπά και αδυνατιζει το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αυτο που μεχρι τωρα εχει καταληξει και προτεινει ως λογο και τακτικη !2) Προσωπικα αρνηθηκα να δωσω οποιαδηποτε συνέντευξη πριν την Πολιτικη Γραμματεια και δεν μου αρεσει να βλεπω καποιους να βγαινουν στα καναλια λες και ειναι «εκπροσωποι τυπου» νεου κομματος υπο κατασκευη ,οντας βουλευτες του Συριζα!!!ΦΤΑΝΕΙ !!3)Θεωρω πως ολοι και εννοειται και η όποια αποπειρα του Αλέξη Τσιπρα θα κριθει πρωτα απ ολα και πανω απ ολα απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που θα εκπεμψει σε σχεση με το τι εχει αναγκη η κοινωνικη πλειοψηφια μετα την καταστροφικη εξαετια Μητσοτακη! Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εχει προγραμμα διατυπωμενο στο συνεδριο και με αναλυση των αξονων του προσφατα στη ΔΕΘ απο τον Σωκρατη Φαμελλο και στη βαση αυτη καλει τους πάντες και πρωτα απ όλα τον Ελληνικο λαο. 4)Αυτα που μεχρι στιγμης εχω ακούσει (πολυ λιγα και γενικόλογα ) σε προγραμματικο επιπεδο απο τον Αλεξη Τσιπρα π.χ, για «ταμειο εφοπλιστων» εμενα δεν με εμπνέουν!5) Προφανως και δεν υπαρχουν ΜΕΣΣΙΕΣ,αλλα συλλογικη προσπαθεια και λαικο κινημα που αν δεν κινηθει δεν θα αλλαξει τιποτα! Γι αυτο Συνεχιζουμε τον ασυμφιλιωτο αγωνα απεναντι στη διαπλοκη και την πτωση του παρακρατους Μητσοτακη με βαση τις θεσεις που εχουμε καταληξει .Εγω ημουν και θα ειμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ ολους να ξεκαθαρίσουν τη θεση τους .Αυτα ειπα ΑΚΡΙΒΩΣ και ο,τι άλλο διαβασετε ειναι ψεμματα .

