Το Μαξίμου σβήνει τις «φωτιές» που άναψε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Στην κυβέρνηση δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας κάτι το οποίο υπογράμμισε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΝΔ του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Και ενώ το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί να κλείσει τη συζήτηση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να διαβεβαιώνει (Open) ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μεταξύ του πρωθυπουργού και κανενός υπουργού, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης άναψε νέες… φωτιές με αιχμές εναντίον του Νίκου Δένδια.

«Με ρωτάνε εάν θα υποστήριζα εγώ δική μου τροπολογία. Μόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν. Αλλιώς θα ερχόμουν και με τα πόδια”, φέρεται να σχολίασε ο κ.Γεωργιάδης μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη συζήτηση πυροδοτεί εσωστρέφεια στο κυβερνών κόμμα και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι μπροστά μας οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και υπό το βάρος ενδεχόμενων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Οι διαφωνίες και οι αιχμές για την τροπολογία πυροδότησαν μέχρι και σενάρια επικείμενου ανασχηματισμού κάτι που έσπευσε χθες να διαψεύσει κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Δεν θα γίνει ανασχηματισμός

«Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού» τόνισε ο κ. Παύλος Μαρινάκης Μαρινάκης, ερωτηθείς για τα «καρφιά» του Άδωνι Γεωργιάδη στον Νίκο Δένδια, με επίκεντρο την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Αν και ο ανασχηματισμός, όπως είπε, είναι αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού, ο ίδιος διέψευσε τα σενάρια.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η ΚΟ της ΝΔ υπερψήφισε την τροπολογία για το μνημείο και απέδειξε «ότι είναι η πιο αρραγής των τελευταίων ετών και μάλιστα δεύτερης θητείας».

Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει ζήτημα με τον κ. Δένδια, που δεν τοποθετήθηκε στη Βουλή για την τροπολογία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι το περιεχόμενό της «υποστηρίχτηκε από τον κ. Φλωρίδη, έναν εκ των υπουργών που τη συνυπογράφουν, καθώς υπήρχε πλαίσιο κυρώσεων».

«Ζητήθηκε από όλους να την υπογράψουν, την υπέγραψαν όλοι, συμφώνησαν όλοι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το μείζον είναι βραχυπρόθεσμα και στο εξής η αστυνομία με τον επαγγελματισμό που διαθέτει και την αποτελεσματικότητά της είναι να διασφαλίσει την εφαρμογή της τροπολογίας και μεσομακροπρόθεσμα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αναδείξει, σύμφωνα με τις προτάσεις και τις ιδέες του το μνημείο», ανέφερε.

Παράλληλα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός διαβεβαιώνει σε όλους τους τόνους ότι συνομίλησε με τον κ. Δένδια και δεν του εξέφρασε κάποια διαφωνία.

«Ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίο είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη διάταξη, δεν εξέφρασε διαφωνία για το περιεχόμενο της», δήλωσε ο κ.Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. «Και άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν. Δεν είθισται πάντα όλοι οι συναρμόδιοι να παρίστανται στη συζήτηση», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε ότι «Δεν είναι ξεκάθαρο που τελειώνει το μνημείο. Ίσως, μπορούμε να βρούμε μία λύση που να προσδιορίζει που τελειώνει το μνημείο και που αρχίζει η πλατεία».

Είναι προφανές ότι η καυτή πατάτα για την εφαρμογή της τροπολογίας χωρίς να δημιουργηθούν περισσότερες εντάσεις πέφτει στα χέρια του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Νίκου Δένδια. Ο υπουργός Άμυνας είχε χθες τετ α τετ με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη αλλά και με τον Χάρη Δούκα σε μια αναγνωριστική συνάντηση για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα.

Μετά τη συνάντηση πάντως ο κ. Δούκας εξέδωσε ανακοίνωση με «σπόντα» για την κυβέρνηση και τις εσωτερικές κόντρες για το μνημείο.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων «από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση» και ευχήθηκε με σκωπτικό ύφος «καλή τύχη» στην κυβέρνηση.

Μαζί Μητσοτάκης - Δένδιας

Ταυτόχρονα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθεί στην εκδήλωση που προγραμματίζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Πεντάγωνο για τα εγκαίνια του νέου κτηρίου καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για συνθήκες εσωστρέφειας στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης. Παράλληλα, η παρουσία του κ. Μητσοτάκη θα λειτουργήσει ως μήνυμα ενότητας, τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε κομματικό επίπεδο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Δένδιας θα βρεθούν μαζί και στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη θα είναι προφανέστατα μια ακόμα απόδειξη ότι δεν υπάρχουν συνθήκες έντασης στο εσωτερικό της ΝΔ, έχει όμως να κάνει και με την ανάγκη για επανασυσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος στη βόρεια Ελλάδα την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ενισχυμένα τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα του πολιτικού φάσματος.

Διαβάστε επίσης