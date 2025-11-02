Νίκος Δένδιας: Στον εορτασμό του πρώτου χρόνου του Μουσείου «Σπίτι του Ελύτη»

Στον εορτασμό του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Μουσείου «Σπίτι του Ελύτη», παραβρέθηκε, σήμερα 2 Νοεμβρίου, ημερομηνία γέννησης του Οδυσσέα Ελύτη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Είχα τη χαρά να παρακολουθήσω ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην ποίησή του, μέσα από τη μουσική του Γιώργου Κουρουπού και την απαγγελία της Ιουλίτας Ηλιοπούλου» ανέφερε σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.