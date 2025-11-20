«Φραπές» και «Χασάπης» στην Εξεταστική εν μέσω μεγάλης έντασης μεταξύ Λαζαρίδη και αντιπολίτευσης

Όλα τα βλέμματα σήμερα στρέφονται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είναι προγραμματισμένο να καταθέσουν τόσο ο λεγόμενος «Φραπές» Γιώργος Ξυλούρης, καθώς και ο «Χασάπης» Ανδρέας Στρατάκης.

Το γεγονός ότι οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων-κλειδιών έχουν προγραμματιστεί από το προεδρείο της Επιτροπής για την ίδια ημέρα έχει ήδη προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις από τα αντιπολιτευόμενα μέλη της Επιτροπής, τα οποία υποπτεύονται ότι η πλειοψηφία θα επιχειρήσει να γίνει μια fast track διαδικασία.

Σε κλίμα ακραίας πόλωσης η συνεδρίαση

Η συνεδρίαση πάντως αναμένεται χαρακτηριστεί από μεγάλη ένταση, όχι μόνο λόγω της σοβαρότητας των καταθέσεων, αλλά και λόγω του κλίματος ακραίας πόλωσης που έχει διαμορφωθεί από χθες στην Εξεταστική. Η κατάθεση του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη στιγματίστηκε από έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και μελών της αντιπολίτευσης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε και οργισμένος πόλεμος ανακοινώσεων.

Η ένταση εντός της επιτροπής προκάλεσε ολιγόλεπτη διακοπή, κατά την οποία, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο κ. Λαζαρίδης φέρεται να επιτέθηκε φραστικά και σωματικά στον μάρτυρα, ενώ φέρεται να αποκάλεσε τον εισηγητή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία «εθνική εξαίρεση». Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε με πολλαπλές ανακοινώσεις ζητώντας από τον πρωθυπουργό να απομακρύνει τον κ. Λαζαρίδη από την Επιτροπή και κάνοντας λόγο για «υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας». «Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης», αναφέρει επίσης το ΠΑΣΟΚ, ενώ σε άλλη ανακοίνωση κάνει λόγο για «κουτσαβακισμούς».

Από την πλευρά του ο Μακάριος Λαζαρίδης με ανακοίνωσή του προειδοποιεί ότι θα μηνύσει τη Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ Στεφανία Μουρελάτου, κάνοντας λόγο για ψέματα που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της η ΝΔ κάνει λόγο για «άθλια μεθοδολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Σε αυτή την ατμόσφαιρα λοιπόν, η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται ιδιαίτερα φορτισμένη.

Πώς εμπλέκονται «Φραπές» και «Χασάπης»



Οι δύο μάρτυρες που θα καταθέσουν σήμερα είναι αγροτοσυνδικαλιστές από την Κρήτη και ισχυρά τοπικά στελέχη της ΝΔ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρονται να έχουν παίξει ρόλο-κλειδί σε «ροές» παράνομων επιδοτήσεων προς αγρότες με έδρα την Κρήτη, αφού υπάρχουν απομαγνητοφωνημένοι διάλογοι από επισυνδέσεις που δείχνουν πως ήταν εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο, ενώ άλλοι μάρτυρες έχουν καταθέσει στην επιτροπή ότι ασκούσαν ισχυρές πιέσεις, ακόμη και προς τους πολιτικούς προϊσταμένους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο «Φραπές» φέρεται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της δικογραφίας, να επεδίωκε το «ξήλωμα» της Ευρωπαίας εισαγγελέως που ερευνά την υπόθεση. Από την πλευρά του βέβαια, ο κ. Ξυλούρης αρνείται κάθε εμπλοκή και τονίζει σε συνεντεύξεις του ότι είναι διατεθειμένος να κινηθεί νομικά εναντίον όσων τον διαβάλουν στον δημόσιο διάλογο.

«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», είπε μεταξύ άλλων ο αγροτοσυνδικαλιστής σε συνέντευξή του και συνέχισε: «Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα», επεσήμανε ο κ. Ξυλούρης, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δε θα πέσω γιατί είμαι καθαρός».

Οι δυο τους θεωρούνται βασικοί «παίκτες» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς φέρεται να είχαν για διασυνδέσεις με κρατικές δομές, κομματικούς μηχανισμούς και να διαχειρίζονταν τις παρατυπίες στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

