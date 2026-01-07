Δήμας: Οδικός χάρτης μέχρι το 2028 για την πλήρη αναβάθμιση της αεροναυτιλίας

Τέλος του 2028 ολοκληρώνονται οι 364 δράσεις του ολιστικού σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας - Απαντήσεις για τη σύμβαση VCRS, το FIR Αθηνών και τις ευρωπαϊκές παραβάσεις

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας παρουσίασε το αναλυτικό πλάνο για την αναβάθμιση των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές», ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στη σύμβαση προμήθειας του συστήματος VCRS, απάντησε για τις παραβάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου στον τομέα της αεροναυτιλίας, ενώ έδωσε διευκρινίσεις για το πρόσφατο «μπλακ άουτ» που σημειώθηκε στο FIR Αθηνών.

Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων, επισήμανε ότι όλο το σχέδιο δράσης το οποίο έχει καταρτιστεί από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Move, το EUROCONTROL και την EASA τελειώνει τον Δεκέμβριο του 2028. Κάποια επιμέρους συστήματα προφανώς θα είναι έτοιμα πολύ νωρίτερα, αλλά το σύνολο των 364 δράσεων που έχουν προβλεφθεί ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2028. Κάθε έξι εβδομάδες κατατίθεται έκθεση προόδου και ήδη έχει κατατεθεί η Πέμπτη, σημείωσε ο υπουργός, επομένως ένα τμήμα έχει ήδη υλοποιηθεί.

Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση προμήθειας συστήματος επικοινωνίας και καταγραφής φωνής (VCRS), υπογραφείσα το ’19 αλλά μη ενεργοποιημένη, ο κ. Δήμας ανέφερε τα εξής: «Όταν ανέλαβα υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είδα τη συγκεκριμένη σύμβαση και πράγματι σε συνεργασία και με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προσπαθήσαμε να τη θέσουμε σε λειτουργία, όπου υπήρχε η ανάγκη τόσο επικαιροποίησης όσο και αλλαγής του χρονοδιαγράμματος. Γι’ αυτό κιόλας ξεκίνησα τη διαδικασία και πήγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον έλεγχο της νομιμότητας, όπου το Ελεγκτικό Συνέδριο έβγαλε μία αρνητική απόφαση, τουλάχιστον σε επίπεδο κλιμακίου».

«Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχουν και τρεις παραβάσεις ευρωπαϊκού δικαίου όσον αφορά τα ζητήματα αεροναυτιλίας. Είναι για το DLS, για τις υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων να το πω πολύ απλά, για το PBM, για την προσέγγιση και για τα ραντάρ S–Mode.

Για όλα τα ζητήματα έχουμε προχωρήσει τις απαραίτητες συμβάσεις και μάλιστα ακριβώς επειδή δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να περάσει χωρίς κάποια ουσιαστική δράση από εμάς. Θέλω να σας πω ότι όταν ανέλαβα τον Μάρτιο του 2025 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μία από τις πρώτες μου κινήσεις ήταν να μεταβώ στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκα και με τον Επίτροπο Μεταφορών, τον κύριο Τζιτζικώστα, αλλά και με τον επικεφαλής της DG Move, μαζί με τον διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και τον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, όπου τους ζήτησα άμεσα την τεχνική βοήθεια, την υποστήριξη στην κατάρτιση ενός αναλυτικού σχεδίου δράσης, ενός ολιστικού σχεδίου, το οποίο θα αντιμετώπιζε και τις τρεις παραβάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου και προφανώς θα γινόταν εκσυγχρονισμός των συστημάτων αεροναυτιλίας.

Και το λέω αυτό, διότι αφορά και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας αλλά και τη διοικητική μεταρρύθμιση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ήταν μία υπηρεσία που υπαγόταν απευθείας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Και μάλιστα από τις πρώτες αποφάσεις που κλήθηκαν να υπογράψω ήταν να δώσω έγκριση για τον καθαρισμό στις τουαλέτες στο αεροδρόμιο Καζαντζάκης, άλλη απόφαση ήταν για να δώσω έγκριση για το κούρεμα στο γκαζόν στα περιφερειακά αεροδρόμια.

»Το λέω για να δείξω ότι, η αναγκαιότητα να μετατραπεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου Δικαίου, στο οποίο θα έχει και διοικητική αυτονομία και οικονομική αυτοτέλεια ήταν πραγματικά επιτακτική και πράγματι, σε σύντομο χρονικό διάστημα το ψηφίσαμε αυτό χωρίς τη στήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να το τονίσουμε.

»Και παράλληλα προχωράνε οι διαγωνισμοί για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων σε όλα τα ζητήματα. Άρα πράγματι, έχουμε μία σημαντική προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των ζητημάτων που υπάρχουν ώστε να έχουμε καλύτερες αερομεταφορές», συμπλήρωσε ο υπουργός.

ΕΔΕ για το μπλακ άουτ

Σχετικά με το μπλακ άουτ, ο κ. Δήμας τόνισε ότι όλοι οι υπεύθυνοι δηλώνουν πως δεν υπήρχε ζήτημα ασφάλειας.

«Οπωσδήποτε είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό και γι’ αυτό έδωσα εντολή τόσο για την ΕΔΕ αλλά και συγκρότησα άμεσα την ειδική αυτή επιτροπή και θέλω εδώ να τονίσω πως όταν λέμε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, αυτό είναι κάτι το οποίο μας το λένε οι ειδικοί και τηρήθηκαν τα πιο αυστηρά διεθνή πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν.

»Ακριβώς όμως, επειδή είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό το οποίο δεν μπορεί να μας αφήσει αμέτοχους, πρώτα δόθηκε εντολή για την Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και φυσικά έχουμε συστήσει την Επιτροπή, η οποία έχει ήδη συνεδριάσει δύο φορές, έχει κάνει και επιτόπια αυτοψία, στην οποία επικεφαλής είναι ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που δεν εμπλέκεται στο ζήτημα αυτό. Συμμετέχει εκπρόσωπος από το EUROCONTROL, ο διοικητής της Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Νομίζω ότι η σύνθεση της Επιτροπής είναι τέτοια που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το πόρισμά της» εξήγησε.

«Εμείς δεν ψάχνουμε να μεταθέσει ο ένας τις ευθύνες στον άλλον. Θέλουμε να μάθουμε με 100% βεβαιότητα ποια ακριβώς ήταν η γενεσιουργός αιτία ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ και να μην έχουμε τέτοια ζητήματα» είπε χαρακτηριστικά.

Ως προς τα σενάρια για δολιοφθορά, ο κ. Δήμας σχολίασε «ακριβώς επειδή έχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά και έχουν ακουστεί πολλές διαφορετικές θεωρίες, θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και να πάμε με το τι θα πει η επιτροπή για το πόρισμα».

«Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις μέχρι στιγμής που να παραπέμπουν σε εξωτερική παρεμβολή ή σε κυβερνοεπίθεση που επίσης είχε γραφτεί εκτεταμένα. (…)

Δεν υπάρχουν στην παρούσα φάση ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Άρα, στις λέξεις που χρησιμοποιώ είμαι εξαιρετικά προσεκτικός. Μην προσπαθούμε να βγάλουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. (…) Επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν και εμπειρία και άποψη στο θέμα, λένε αντιφατικά πράγματα, γι’ αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι πολύ σοφότερο να περιμένουμε και είναι ζήτημα λίγων ημερών να περιμένουμε το πόρισμα της επιτροπής».

Σχετικά με το περιστατικό, εξήγησε ότι το πρόβλημα ήταν ότι ακουγόταν στις συχνότητες ένας δυνατός θόρυβος, οποίος καθιστούσε την επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτών και των αεροσκαφών μη λειτουργικό και πως «αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβη σε όλη την επικράτεια, άρα εκεί είναι και το οξύμωρο».

«Όσον αφορά όμως τα συστήματα αεροναυτιλίας, επαναλαμβάνω ότι οι ειδικοί και αυτό δεν είναι προσωπική αξιολόγηση, λένε ότι ναι μεν μπορεί να είναι κάποιων χρόνων, αλλά το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια όσο με την χωρητικότητα. Και θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Το αεροδρόμιο στο Μόναχο θεωρείται πως είναι σχεδόν δίδυμο αεροδρόμιο με το Ελευθέριος Βενιζέλος. Επειδή έχουν πιο καινούρια συστήματα αεροναυτιλίας, δεν είναι ότι έχουν παραπάνω ασφάλεια, αλλά έχουν τη δυνατότητα να έχουν πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα, να εξυπηρετούν δηλαδή πολλές περισσότερες πτήσεις εντός μίας ημέρας από ό, τι το Ελευθέριος Βενιζέλος.

Επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι προσωπική μου αξιολόγηση. Είναι κάτι το οποίο το λένε και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και όλοι οι ειδικοί και προφανώς οι Ευρωπαίοι», συμπλήρωσε.

Απαντώντας, ως αρμόδιος υπουργός, στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση στο κομμάτι των μεταφορών, ο κ. Δήμας δήλωσε «την κριτική την αποδέχομαι. Η κριτική είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία και αλίμονο, εάν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις να κάτσουμε να τις συζητήσουμε. Είναι διαφορετικό όμως να ασκείς κριτική χωρίς να έχεις καμία τεκμηριωμένη άποψη ή εναλλακτική λύση και διαφορετικό να προσπαθείς να το κάνεις στο βωμό, απλά της αντιπολίτευσης».

