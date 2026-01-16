Φωτήλας σε Κώστα Σβόλη: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»

Επίθεση σε βάρος του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη εξαπέλυσε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, στην κοπή της πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας.

Ο Ιάσων Φωτήλας ανέβηκε στο βήμα και κατηγόρησε στην ομιλία του τον Κώστα Πελετίδη ότι παρουσιάζει παρεμβάσεις της κυβέρνησης ως έργα της δημοτικής αρχής της Πάτρας.

Μάλιστα απευθυνόμενος προς τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της ΝΔ, Κώστα Σβόλη είπε για τον Κώστα Πελετίδη: «Εγώ περίμενα ήδη να έχεις χτυπήσει την πόρτα του και να σου πω πώς θα τον ξεβρακώσεις, σελίδα – σελίδα, γιατί τα ψέματα έχουν ένα όριο».

