Δούκας: «Αν παίζουμε με τους συσχετισμούς, το Συνέδριο θα το πάρει ο αέρας»

Με ενωτική διάθεση, αλλά και αιχμές απευθύνθηκε στην Ολομέλεια της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας κάλεσε το Συνέδριο να είναι βαθιά πολιτικό και λυτρωτικό, ώστε «να γίνει αφετηρία επανεκκίνησης και ενδυνάμωσης του ΠΑΣΟΚ».

«Όχι ένα Συνέδριο στείρας καταμέτρησης κουκιών. Γιατί εάν μείνουμε σε αυτά, αν παίζουμε μόνο με τους συσχετισμούς, το Συνέδριο δεν θα αφήσει τίποτα πίσω. Θα το πάρει ο αέρας, πριν καν φυσήξει. Αυτή η μεγάλη, η τελευταία πριν τις εκλογές ευκαιρία, δεν πρέπει να χαθεί», τόνισε εισαγωγικά ο Χάρης Δούκας.

Μάλιστα, τόνισε ότι οι προτάσεις του αποτελούν μια προσπάθεια ώστε το ΠΑΣΟΚ να υπερβεί τη στασιμότητα.

«Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με χαμηλά ποσοστά. Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με την δεύτερη θέση στις εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσε τρεις βασικές προτάσεις για τη νέα στρατηγική που προτείνει:

1. «Δεν θα συγκυβερνήσουμε με την Ν.Δ. μετά τις εκλογές. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Δεν θα αποδεχτούμε τους ίδιους ανθρώπους και τις ίδιες πολιτικές, που μας οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο».

Αναφερόμενος στην απάντηση που δέχεται ότι όλοι συμφωνούν επί της αρχής, αλλά δε θέλουν να υπάρξει ψηφοφορία, ο κ. Δούκας απαντά: «Αν συμφωνούμε όμως, τότε γιατί δεν το ψηφίζουμε; Ρωτάω εγώ. Μήπως έχει κάποιος αντίθετη άποψη; Όποιος έχει αντίθετη πρόταση να την καταθέσει. Μη φοβηθεί. Ανοιχτά. Όχι όμως να μας λένε ότι αφήστε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και θα σας πούμε μετά τις εκλογές. Τα θέματα που αγγίζουν το DNA της παράταξης, δεν μπορεί να είναι kinder έκπληξη».

2. «Για να γίνουμε και πάλι η εικόνα του μέλλοντος, οφείλουμε να συγκρουστούμε με κατεστημένες λογικές και αντιλήψεις.

Με σύγχρονο αντισυμβατικό και συνάμα ρεαλιστικό λόγο».

Ας μιλήσουμε λοιπόν:

• Για την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ

• Για μια γενναία αποκέντρωση. Οι πόροι για την αυτοδιοίκηση δεν γίνεται να είναι στο 2% του ΑΕΠ της χώρας, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 12%. Δεν είναι δυνατόν ο προϋπολογισμός επιμελητηρίων να είναι 5πλάσιος από αυτόν της Αθήνας.

• Ας παλέψουμε ώστε η ΔΕΗ να διαδραματίσει τον ρόλο της ως δημόσια επιχείρηση

• Το νερό έχει πάψει να είναι δημόσιο αγαθό, εμπορευματοποιείται. Ήδη ανακοινώθηκε αύξηση 30% στο νερό στους δήμους. Να το πάρουν πίσω.

• Θέλουμε την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και τη μείωση των ανισοτήτων με στήριξη της δημόσιας υγείας και παιδείας

• Θέλουμε μέτρα διαφάνειας και ελέγχου, απέναντι στην προσπάθεια των πολυεθνικών να χρησιμοποιήσουν τους αλγόριθμους στα social media ως μέσα χειραγώγησης, λογοκρισίας, ψεύδους

• Ζητάμε πολιτικές μείωσης του χρόνου εργασίας, με συλλογικές συμβάσεις για αύξηση των μισθών, με κατάργηση των απαράδεκτων νόμων για την 13ωρη εργασία

• Να κάνουμε προτάσεις για την καταπολέμηση του πελατειασμού, προβλέποντας στην συνταγματική αναθεώρηση μεγάλο ποσοστό εξωκοινοβουλευτικών Υπουργών, ώστε να γίνει πράξη η διάκριση των εξουσιών.

• Μιλάμε για θητείες σε όλους όσους κατέχουν εκτελεστική εξουσία & για ασυμβίβαστα κράτους & κόμματος

3. Πρωτοβουλίες για προγραμματικό διάλογο με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Χαίρομαι επειδή βλέπω θετικά βήματα από το κόμμα μας, σε αυτή την κατεύθυνση, όπως η κοινή πρόταση νόμου για το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.

«Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι μεγάλες προοδευτικές τομές δεν προέκυψαν από απομόνωση, αλλά από συγκλίσεις γύρω από καθαρούς στόχους. Ώστε το πολιτικό σύστημα να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής. Φυσικά η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές είναι δεδομένη», τόνισε σε αυτό το σκέλος ο Χάρης Δούκας.

