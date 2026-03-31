Οργή ΠΑΣΟΚ για την αναβολή της συζήτησης στη Βουλή για τις υποκλοπές – Τι απαντά η κυβέρνηση

Snapshot Η συζήτηση για τις υποκλοπές στη Βουλή ορίστηκε από την κυβέρνηση για τις 17 Απριλίου, μετά από αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη στις 4 Μαρτίου.

Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει έντονη ενόχληση και καταγγέλλει καθυστέρηση, θεωρώντας ότι υποτιμάται το θέμα και παραβιάζεται ο Κανονισμός της Βουλής.

Το ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείει την κατάθεση πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, που ενδέχεται να ενισχυθεί λόγω της καθυστέρησης της συζήτησης.

Η κυβέρνηση απαντά ότι η καθυστέρηση είναι σύμφωνη με τη συνήθη κοινοβουλευτική πρακτική και αποδίδει την κριτική του ΠΑΣΟΚ σε «ακραία και τοξική ρητορική».

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου θα πραγματοποιηθεί, επισημαίνοντας ότι οι εντάσεις της αντιπολίτευσης δεν είναι εποικοδομητικές.

Την οργή του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε ο ορισμός της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης στη Βουλή για το θέμα των υποκλοπών, για τις 17 Απριλίου, ύστερα από σχετικό αίτημα της κυβέρνησης προς τον Πρόεδρο της Βουλής.

Το αρχικό αίτημα για τη διενέργεια της συζήτησης κατατέθηκε στις 4 Μαρτίου από τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπό το φως της δικαστικής απόφασης του Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι η συζήτηση θα προσδιοριστεί για την ερχόμενη Παρασκευή 3 Απριλίου, ώστε να μην έχει περάσει το 30ήμερο που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι «πάγια κοινοβουλευτική πρακτική είναι η προθεσμία των 30 ημερών να αφορά τον προσδιορισμό της συζήτησης όπως και κάναμε». Αντίστοιχες είναι και οι διαρροές από την προεδρία της Βουλής, που διευκρινίζει ότι «εντός 30 ημερών ορίζεται ο προγραμματισμός της συζήτησης και όχι αναγκαστικά η διεξαγωγή της».

Πάντως, η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη που αφενός νιώθει ότι υποτιμάται το θέμα από την κυβέρνηση, αλλά κυρίως επειδή επιθυμεί να «χτίσει» πάνω στο θετικό αποτύπωμα που άφησε το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που ολοκληρώθηκε την Κυριακή.

Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ανέφεραν ότι στις σκέψεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ βρισκόταν το ενδεχόμενο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις υποκλοπές, να κατατεθεί και πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Ο προσδιορισμός της συζήτησης για μετά το Πάσχα όμως, φαίνεται πως ανατρέπει αυτόν τον αρχικό σχεδιασμό. Παρ' όλα αυτά, το ενδεχόμενο να κατατεθεί τελικά η πρόταση μομφής ενισχυμένη πολιτικά από την καθυστέρηση διεξαγωγής της συζήτησης δεν έχει αποκλειστεί.

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «Νίξον του Μαξίμου». «Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Τσουκαλάς.

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά έχει ως εξής:

«Από έναν Πρωθυπουργό που έστησε με την αυλή του έναν παρακρατικό μηχανισμό, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας κάθε αρχή κράτους δικαίου, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο.

Βουτηγμένος στη διαφθορά και αμετανόητος, ο κ. Μητσοτάκης παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 143, αρνείται τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εντός της προθεσμίας που ρητά ορίζεται και η οποία εκπνέει στις 4 Απριλίου.

Αντιθέτως, προ ολίγου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η συζήτηση θα γίνει μετά το Πάσχα.

Έντρομος μπροστά στη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει. Αν νομίζει ότι θα βρει καταφύγιο στη… λήθη ελέω Πάσχα, είναι γελασμένος.

Το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του δεν θα δεχτούν την παραβίαση του Κανονισμού. Ο κ. Κακλαμάνης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος για αυτές τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις.

Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του».

Τι απαντά η κυβέρνηση

Στα πυρά της Χαριλάου Τρικούπη απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος καταγγέλλει ότι το κόμμα της αξιωματικής ότι «χρησιμοποιεί με όλο και μεγαλύτερη ένταση, ακραία και τοξική ρητορική».

«Επί της ουσίας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε την κατάθεση αιτήματος για τη διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στις 28 Ιανουάριου 2026 και κατέθεσε το σχετικό αίτημα στις 4 Μαρτίου 2026. Με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, ο καθορισμός της ημερομηνίας γίνεται σε συνεννόηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και το Σώμα, ενώ κατά την πάγια κοινοβουλευτική πρακτική, η συζήτηση αυτή προγραμματίζεται εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Η αρχική ημερομηνία η οποία είχε προταθεί από τον Πρωθυπουργό για τη διεξαγωγή της συζήτησης η 27η Μαρτίου, όμως, λόγω του ότι το απόγευμα εκείνης της ημέρας ξεκινούσε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αναζητήθηκαν άλλες ημερομηνίες και σήμερα έγιναν οι προβλεπόμενες ενημερώσεις για την Παρασκευή 17 Απριλίου. Μολονότι από τον Κανονισμό της Βουλής, αλλά και την κοινοβουλευτική πρακτική, δεν προβλέπεται συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας σε περίπτωση που, όπως διαρρέεται, ο κ. Ανδρουλάκης έχει κώλυμα για τις 17 Απριλίου, έχει προταθεί στον Πρόεδρο της Βουλής και η Πέμπτη 16 Απριλίου ως εναλλακτική ημερομηνία».

«Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου θα γίνει. Εντούτοις, ειδικά σε μια τόσο ταραγμένη περίοδο παγκοσμίως, η πρόκληση τεχνητών εντάσεων από την αντιπολίτευση και μάλιστα για διαδικαστικά ζητήματα δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αλλά αντιθέτως στέλνει μόνο λάθος μηνύματα στην κοινωνία», τονίζει καταληκτικά ο κ. Μαρινάκης.

ΠΑΣΟΚ: Ακόμη ένα δείγμα θεσμικής ασέβειας

Ανταπαντώντας το ΠΑΣΟΚ, τονίζει πως «η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου είναι άλλο ένα δείγμα της θεσμικής ασέβειας, της αλαζονείας και της αμετροέπειας που διακρίνει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Σε 4+2 παραγράφους επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν κανέναν απολύτως ενδοιασμό να καταπατήσουν τον Κανονισμό της Βουλής και να ευτελίσουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει:

«Ανέχονται να προστεθεί άλλη μια κηλίδα στο προφίλ του «φιλελεύθερου, θεσμικού» Πρωθυπουργού, για να κερδίσουν χρόνο να διαπραγματευτούν στο παρασκήνιο μετά τον ωμό εκβιασμό από απόστρατους συνταγματάρχες ξένων χωρών».

«Τι απέγινε η «ανυπομονησία» του κ. Μητσοτάκη να έρθει να τα πει όλα στη Βουλή για το κράτος δικαίου; Φοβάται κάτι;», διερωτάται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσθέτει:

«Μάλιστα προσπαθώντας να κρύψουν την παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής, ξεκίνησαν τα παιχνίδια της κολοκυθιάς με τις ημερομηνίες. Αν έχετε στοιχειώδη σεβασμό στο κοινοβούλιο, σας απομένουν τρεις μέρες -σύμφωνα με τον Κανονισμό- για να γίνει η συζήτηση. Σταματήστε να υπονομεύετε την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών με τις πρακτικές σας».

