Νίκος Δένδιας: Στην τελετή παράδοσης του υποβρυχίου «ΠΡΩΤΕΥΣ» S113, ως μουσείου

Τι σηματοδοτεί η τελετή - Όσα είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Στην τελετή παράδοσης του υποβρυχίου «ΠΡΩΤΕΥΣ» S113, ως Μουσείου, στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ – Οι Έλληνες και η Θάλασσα», στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, βρέθηκε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με ανάρτησή του:

Η τελετή σηματοδοτεί επίσης την έναρξη των εργασιών κατασκευής του περιβάλλοντος χώρου του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης με εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση από την ΑΜΚΕ «ΚΥΚΛΩΨ», στον Πρόεδρό της οποίας Άρη Θεοδωρίδη, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας απονέμουν τον βαθμό του Υποναυάρχου επί τιμή.

Πρόκειται για μια στάση ευθύνης απέναντι στην Πατρίδα, που συνεχίζει την παράδοση των Ευεργετών, που συνοδεύει διαχρονικά τις μεγάλες στιγμές του Ελληνισμού.

Τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

«Η Ελλάδα ενδυναμώνει εθνικά και πολιτιστικά με τέτοια έργα», είπε στην ομιλία του ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Ο ελληνικός πολιτισμός, το πνεύμα και η ισχύς της Ελλάδας είναι τελικά ταυτισμένη με τη θάλασσα.

Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από τη σημερινή εκδήλωση, είναι ότι πρέπει με εθνική ομοψυχία, χωρίς διχασμούς και διασπάσεις να αγκαλιάσουμε την τεχνολογία, να έχουμε και σήμερα μέσα τόσο προηγμένα όσο ήταν και ο Πρωτέας στην εποχή του.

Και να μην ξεχνάμε ποτέ, ότι το μέλλον της Ελλάδος βρίσκεται πάντοτε στη θάλασσα», τόνισε ο κ. Τασούλας.

