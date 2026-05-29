Με «κλισέ» και γερή δόση... 80s οι ευχές Τσίπρα στους μαθητές που ξεκινούν τις Πανελλήνιες

Με μια χαρακτηριστική εικόνα από την εμβληματική ταινία του 1985 «The Breakfast Club», ο Αλέξης Τσίπρας συνόδεψε τις ευχές του για καλή επιτυχία προς τους υποψήφιους που ξεκινούν σήμερα τη δύσκολη δοκιμασία των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Instagram, η εικόνα και οι ευχές συνοδεύονταν και από το πολύ γνωστό τραγούδι των Simple Minds, «Don't you (Forget About Me)», που είχε γραφτεί για τη συγκεκριμένη ταινία.

Στην ανάρτηση, ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχεται ότι στις ευχές του θα χρησιμοποιήσει «κλισέ», τα οποία όμως έχουν απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα.

«Σήμερα που ξεκινούν οι Πανελλαδικές θα ήθελα να ευχηθώ σε κάθε ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές, καλή επιτυχία. Ίσως να ακούγεται κλισέ και μια ακόμα ευχή που συνηθίζουμε να λέμε εθιμοτυπικά εμείς οι "μεγαλύτεροι", ωστόσο ακόμα κι εμείς περάσαμε από αυτή τη δοκιμασία και ανεξάρτητα από το πώς γράψαμε, θυμόμαστε πόσο δύσκολες και αγχωτικές είναι αυτές οι μέρες. Ένα άλλο κλισέ, λέει πως ανεξάρτητα από το πώς θα γράψετε, είναι μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή που είναι όλη μπροστά σας. Αυτό το κλισέ ισχύει ακόμα περισσότερο. Άλλωστε τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες πριν την επίσημη ανακήρυξη του κόμματος ΕΛΑΣ, σε εκδήλωση του Unmute και παρουσία δεκάδων νέων, ο Αλέξης Τσίπρας είχε ανακοινώσει ότι στόχος τους είναι η κατάργηση των Πανελληνίων εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, μίλησε αναλυτικά για τις Πανελλήνιες εξετάσεις υπό το πρίσμα του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη όπου δυο 17χρονες αυτοκτόνησαν.

«Αυτή η πολιτεία μας εδώ και 62 χρόνια δε βρήκε ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο από τις Πανελλήνιες. Είναι τόσο χρεοκοπημένη αυτή η πολιτεία που το μόνο αδιάβλητο που έχει να παρουσιάσει είναι οι Πανελλήνιες, γιατί όλα τα άλλα είναι διαβλητά. Και αφού βρήκαμε το πιο αδιάβλητο να το κρατήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα η κατάργηση των Πανελληνίων συμπεριλαμβάνεται ως σαφής δέσμευση και στην Ιδρυτική Διακήρυξη της ΕΛΑΣ, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα: «Δημόσια υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία και στέγη να γίνουν ξανά δικαιώματα για όλους και όχι προνόμια για λίγους. [...] Αναβαθμίζοντας το απολυτήριο και καταργώντας τις

πανελλαδικές εξετάσεις».

