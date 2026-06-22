Η συγκίνηση του Άδωνι on air: Ο υπουργός Υγείας μίλησε για το πρόγραμμα «Οίκοθεν»

«Είναι σημαντικό όταν ένα πρόγραμμα απαλύνει ελαφρώς τον πόνο ανθρώπων που πραγματικά υποφέρουν», είπε ο υπουργός

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Η συγκίνηση του Άδωνι on air: Ο υπουργός Υγείας μίλησε για το πρόγραμμα «Οίκοθεν»

Eurokinissi
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Συγκινημένος εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας στον ΣΚΑΪ, μιλώντας για το πρόγραμμα κατ’ οίκον νοσηλείας και υποστήριξης ογκολογικών ασθενών «Οίκοθεν», το οποίο λειτουργεί στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας για ασθενείς που δίνουν δύσκολες μάχες με σοβαρές ασθένειες, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες και παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, το «Οίκοθεν» προσφέρει τη δυνατότητα σε ασθενείς να λαμβάνουν σημαντικό μέρος της φροντίδας και της υποστήριξης που χρειάζονται στο σπίτι τους, αποφεύγοντας ταλαιπωρία και μετακινήσεις, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους και των οικογενειών τους.

Μιλώντας για την πορεία του προγράμματος, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η λειτουργία του είναι «άψογη», ενώ έκανε λόγο για ποσοστό αποδοχής που αγγίζει το 100% από τους ασθενείς που έχουν ενταχθεί σε αυτό. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο υπουργός, «100 ανθρώπους αν ρωτήσεις για το πρόγραμμα, δεν θα βρεθεί ένας να πει κάτι, και οι 100 είναι πολύ ευχαριστημένοι».

Σε εμφανώς φορτισμένο συναισθηματικά τόνο, ο υπουργός τόνισε πως «είναι σημαντικό όταν ένα πρόγραμμα απαλύνει ελαφρώς τον πόνο ανθρώπων που πραγματικά υποφέρουν», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις δίνουν ουσιαστικό νόημα στο έργο του δημόσιου συστήματος υγείας.

Το πρόγραμμα «Οίκοθεν» θεωρείται μία από τις πιο καινοτόμες δράσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο της ογκολογικής φροντίδας, με στόχο τη στήριξη των ασθενών και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους μέσα από υπηρεσίες που παρέχονται στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού τους.

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