Μπουλέκος στο newsbomb.gr: Η Σαπουνά λειτούργησε κατά παράβαση του καταστατικού

Την απόλυτη αντίθεσή του στο γεγονός ότι η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά ανέβαλε μονομερώς τη συνεδρίαση της ΚΕ, εκφράζει με δήλωσή του στο newsbomb.gr ο Γιάννης Μπουλέκος. Όπως αναφέρει, « σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος μετά την παραίτηση προέδρου χρέη καθηκόντων προέδρου εκτελεί η ΠΓ. Άρα και η μοναδική αρμόδια για να αναβάλει την ΚΕ είναι η ΠΓ», τονίζει ο κ. Μπουλέκος, ο οποίος είναι και μέλος της ΠΓ. Όπως ξεκαθάρισε στο newsbomb.gr , «η ΚΕ είχε συγκληθεί κατόπιν αιτήματος 73 μελών της ΚΕ, στη λογική ανάκλησης της προηγούμενης συλλογικής απόφασης και όχι κατά του προέδρου. Άρα δεν συντρέχει κανένας πολιτικός λόγος και η κ. Σαπουνά έχει λειτουργήσει κατά παράβαση του Καταστατικού».

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας