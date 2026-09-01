Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη» την 1η Σεπτεμβρίου.

Το σχολείο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Το σχολείο ιδρύθηκε το 1937 από τη Ρόζα Ιμβριώτη και είναι το πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Το Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη», επισκέπτεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου.

Το σχολείο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Πρόκειται για ένα σχολείο σε έναν ιστορικό δήμο, το οποίο αποτελεί μια μονάδα – ορόσημο, καθώς είναι το πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από την Ρόζα Ιμβριώτη το 1937 στο χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής.

Τόνισε σε αυτό το πλαίσιο πως το η δωρεά των τραπεζών που αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ είναι μία «δράση κοινωνικής ευθύνης που υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει τις κτιριακές υποδομές και να προσφέρει στους μαθητές μας πιο όμορφα και πιο προσβάσιμα σχολεία»

Ο ίδιος εξέφρασε τα ευχαριστήριά του στις τράπεζες και τις Κτηριακές Υποδομές «που συντόνισαν το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα να είναι στην ώρα τους για το πρώτο κουδούνι».

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως το πρόγραμμα συνεχίζεται και η δράση θα συμπληρωθεί και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναβάθμιση των σχολείων.

«Για εμάς καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών που όταν έρθουν στα σχολεία θα διαπιστώσουν πως αυτά είναι αντάξια των προσδοκιών τους».

Διαβάστε επίσης