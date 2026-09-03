Μαξίμου για ΕΛΑΣ: Το «λεφτόδεντρο» του Τσίπρα και ο λογαριασμός των 13 δισ.

Snapshot Η κυβέρνηση κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. κοστίζει 13 δισ. ευρώ ετησίως και θέτει σοβαρά δημοσιονομικά ερωτήματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα του Τσίπρα προσθέτει μεγάλο δημοσιονομικό βάρος και θυμίζει παλιές προεκλογικές υποσχέσεις χωρίς ρεαλιστική χρηματοδότηση.

Η πλευρά Τσίπρα αναφέρει ότι το κόστος του προγράμματος για την τετραετία 2027-2030 ανέρχεται σε 7,39 δισ. ευρώ με συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης και όχι «λεφτόδεντρο».

Το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. περιλαμβάνει μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά στο 6%, αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2027 και μέσο μισθό 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Η αντιπαράθεση για το οικονομικό πρόγραμμα γίνεται λίγες ημέρες πριν τη ΔΕΘ και αναδεικνύει τη βασική πολιτική σύγκρουση για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηματοδότηση των παροχών. Snapshot powered by AI

Η Θεσσαλονίκη δεν άκουσε μόνο ένα νέο οικονομικό πρόγραμμα. Άκουσε και την έναρξη μιας νέας πολιτικής σύγκρουσης για το ποιος μπορεί να υποσχεθεί περισσότερα χωρίς να τινάξει στον αέρα τα δημόσια οικονομικά.

Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε άμεση και ιδιαίτερα σκληρή αντίδραση από την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να μετατρέψει τη συζήτηση από το «τι θα πάρει ο πολίτης» στο «ποιος πληρώνει τον λογαριασμό».

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σήκωσε αμέσως το γάντι, υποστηρίζοντας ότι, εάν αθροιστούν οι εξαγγελίες που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, ο λογαριασμός φτάνει σε επίπεδα που δημιουργούν σοβαρά δημοσιονομικά ερωτήματα. Οι κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για ετήσιο κόστος 13 δις. Ευρώ, ενώ χαρακτηριστική ήταν η φράση «χάσαμε τον λογαριασμό».

Μαρινάκης: «Πρόσθεσε 13 δισεκατομμύρια στον λογαριασμό»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ήταν από τους πρώτους που πέρασαν στην αντεπίθεση.

«Όσο και αν ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι “νέο”, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος», ανέφερε, βάζοντας από την πρώτη στιγμή το πολιτικό πλαίσιο της κυβερνητικής κριτικής.

Το κυβερνητικό επιτελείο δεν αντιμετωπίζει, επομένως, την παρουσίαση ως μια απλή προγραμματική εξαγγελία ενός κόμματος που επιχειρεί να διεκδικήσει χώρο στο πολιτικό σκηνικό. Τη χρησιμοποιεί ως αφορμή για να επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το οικονομικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα και, κυρίως, το ερώτημα της δημοσιονομικής αξιοπιστίας.

Η φράση που κυριάρχησε στην κυβερνητική αντίδραση ήταν χαρακτηριστική: «Σήμερα ο κ. Τσίπρας προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια».

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για «εύκολες λύσεις για δύσκολα προβλήματα» και για ένα πρόγραμμα που, κατά την κυβερνητική ανάγνωση, θυμίζει τις προεκλογικές υποσχέσεις του παρελθόντος.

Το υπουργείο Οικονομικών ανοίγει το Excel

Πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση υπάρχει ένας καθαρά αριθμητικός πόλεμος.

Το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να κοστολογήσει μία προς μία τις προτάσεις που παρουσίασε ο Τσίπρας και να δείξει ότι το πραγματικό δημοσιονομικό βάρος είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που παρουσιάζει η ΕΛ.Α.Σ.

Εδώ βρίσκεται και η ουσία της κυβερνητικής επίθεσης: δεν αρκεί να ανακοινώνεις μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών, κοινωνικές παροχές και παρεμβάσεις στο κόστος ζωής. Πρέπει να εξηγείς με ακρίβεια από πού θα βρεθούν τα χρήματα.

Το ΥΠΟΙΚ υποστηρίζει ότι οι εξαγγελίες δημιουργούν δημοσιονομικό κόστος που δεν συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Παράλληλα, συνδέει την κριτική του με την οικονομική περίοδο της προηγούμενης διακυβέρνησης Τσίπρα, υπενθυμίζοντας τη φορολογική επιβάρυνση και τα μέτρα λιτότητας εκείνης της περιόδου.

Ο αντίλογος Τσίπρα: «Ο λογαριασμός βγαίνει»

Η άλλη πλευρά, ωστόσο, δίνει εντελώς διαφορετική εικόνα.

Το οικονομικό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα δεν είναι μια νέα εκδοχή «λεφτόδεντρου», αλλά ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένη κοστολόγηση και συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η πλευρά Τσίπρα, το μικτό κόστος των μέτρων για την τετραετία 2027-2030 ανέρχεται σε 7,39 δις. Ευρώ. Από αυτά, τα μόνιμα νέα έσοδα υπολογίζονται σε 1,92 δις. Ευρώ, η καθαρή δαπάνη σε 5,47 δις. Ευρώ, ενώ το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο υπολογίζεται σε 5,60 δις. Ευρώ. ,

Άρα εδώ βρίσκεται το μεγάλο πολιτικό παράδοξο της αντιπαράθεσης:

Η κυβέρνηση βλέπει έναν λογαριασμό 13 δις. Ευρώ.

Ο Τσίπρας παρουσιάζει πρόγραμμα 7,39 δις. Ευρώ στην τετραετία.

Και ακριβώς πάνω σε αυτή τη διαφορά θα παιχτεί η πολιτική σύγκρουση των επόμενων ημερών.,

Από τον ΦΠΑ 6% μέχρι τον μισθό των 1.800 ευρώ

Το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων που απευθύνονται άμεσα στο διαθέσιμο εισόδημα.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά, στόχο για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ το 2027 και μέσο μισθό 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, ενώ προβλέπει επίσης παρεμβάσεις στη φορολογία, με κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις.

Ακριβώς αυτές οι προτάσεις δίνουν στην κυβέρνηση το επιχείρημα ότι ο Τσίπρας επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο πολιτικός που μπορεί να λύσει ταυτόχρονα όλα τα προβλήματα: ακρίβεια, μισθούς, φόρους, στέγη, Υγεία και Παιδεία.

Το ερώτημα που θέτει το Μαξίμου είναι απλό:

Πόσο κοστίζουν όλα αυτά και ποιος θα πληρώσει;

Η μάχη της ΔΕΘ πριν ακόμη ανοίξει η ΔΕΘ

Η χρονική συγκυρία κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.

Ο Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη λίγες ημέρες πριν από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έτσι, η οικονομία μετατρέπεται ήδη σε βασικό πεδίο της επόμενης πολιτικής αναμέτρησης.

Από τη μία βρίσκεται ο Τσίπρας, ο οποίος επιχειρεί να παρουσιάσει ένα σχέδιο που υπόσχεται περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, μικρότερη φορολογική πίεση και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.

Από την άλλη βρίσκεται η κυβέρνηση, η οποία θέλει να εμφανιστεί ως η δύναμη της δημοσιονομικής πειθαρχίας, επιμένοντας ότι οι παροχές πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.