ΠΑΣΟΚ για τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα: «Να διερευνηθούν άμεσα και σε βάθος τα αίτια»

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξέφρασε θλίψη για τον θάνατο των δύο χειριστών του F-4 Phantom στην Τανάγρα.

Το κόμμα απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των χειριστών και στην Πολεμική Αεροπορία.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά άμεση, πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη σαφών απαντήσεων για τις συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο χειριστών του F-4 Phantom, μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στην Τανάγρα, εξέφρασε ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα απευθύνει συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο χειριστών, αλλά και συνολικά στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Η απώλεια των δύο χειριστών του F-4 Phantom στην Τανάγρα μας γεμίζει βαθιά θλίψη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ τονίζει την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

«Είναι αυτονόητο ότι τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν άμεσα, πλήρως και σε βάθος, ώστε να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα», κατέληξε η ανακοίνωση.

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