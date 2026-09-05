Τανάγρα: «Γυρνάμε το κεφάλι και βλέπουμε μία φωτιά, παιδάκια έκλαιγαν» - Μαρτυρία στο Newsbomb

Snapshot Κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, ένα Phantom F-4 συνετρίβη ενώ πετούσε πολύ χαμηλά.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι ακολούθησε πυκνός καπνός και φωτιά μετά την πτώση του αεροσκάφους.

Η συντριβή προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους, με παιδιά να κλαίνε από τη σκηνή.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία αυτή. Snapshot powered by AI

Βίντεο και φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Τις δραματικές στιγμές που βίωσε βλέποντας τη συντριβή του Phantom F-4, στο πλαίσιο του Athens Flying Week, στη Τανάγρα το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, περιέγραψε στο Newsbomb μάρτυρας που παρακολουθούσε την επίδειξη.

«Εμείς ήμασταν στη Τανάγρα. Καθόμασταν κάτω από δέντρα, πέρασε από μπροστά μας, ακούμε τον εκφωνητή "πάει παράλληλα με το έδαφος, πολύ χαμηλά" και ξαφνικά βλέπουμε μία φωτιά, πυκνό καπνό. Τι να πούμε τώρα; Κρίμα οι δύο άνθρωποι. Επικράτησε χαμός. Σοκαρισμένος ο κόσμος, παιδάκια έκλαιγαν», ανέφερε μάρτυρας στο Newsbomb.

Τανάγρα: Το Newsbomb στο σημείο της συντριβής του Phantom - Τι απέμεινε από το αεροσκάφος

Συντρίμμια απέμειναν από το αεροσκάφος που συνετρίβη νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου στο πλαίσιο της Athens Flying Week 2026 στην Τανάγρα.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στον διάδρομο απογείωσης και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σε βίντεο και φωτογραφίες του Newsbomb φαίνεται ο καμένος κινητήρας του αεροσκάφους μετά την πτώση και τις φλόγες που τύλιξαν το αεροσκάφος.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα συντρίμμια

Συντρίμμια από το αεροσκάφος που συνετρίβη στην Τανάγρα Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης

Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή της πτώσης του Phantom, ενώ λίγα λεπτά αργότερα πυκνός καπνός και φωτιά είναι ορατά στο σημείο.

Το αεροπλάνο συνετρίβη στον διάδρομο απογείωσης. Το μαχητικό είχε απογειωθεί, για λίγο πέταξε πάνω από τον κόσμο αλλά στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια ελιγμού κατέπεσε. Δεν φάνηκε να εκτοξεύεται ο πιλότος ή οι πιλότοι.

Χιλιάδες κόσμου παρακολουθούν σοκαρισμένοι ενώ μαύροι πυκνοί καπνοί αναδύονται από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Phantom ανήκει στη Μοίρα 338 της Ανδραβίδας.

Λίγο μετά την απογείωσή του και αφού έκανε τους πρώτους ελιγμούς, οι δυο χειριστές του δικινητήριου μαχητικού αεροσκάφους κατεύθυναν το Phantom, παράλληλα με τον διάδρομο.

Ο εκφωνητής του σόου Athens Flying Show του έλεγε «Δείτε το Phantom να κινείται παράλληλα στη γραμμή του ορίζοντα».

Πριν περάσει ένα δευτερόλεπτο από την τελευταία του φράση, οι θεατές ακούστηκαν να λένε δύο λέξεις: «Ωχ, έπεσε».

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της πτώσης:

Ποιο είναι το Phantom F-4 που συνετρίβη στην Athens Flying Week

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας ο συγκεκριμένος τύπος Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής ενώ τα πρώτα F-4 βγήκαν στη γραμμή παραγωγής το 1963.

Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας τα πρώτα ελληνικά Phantom αποκτήθηκαν το 1974 με το αμυντικό πρόγραμμα Peace Icarus. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο είναι αεροσκάφος δεύτερης γενιάς, 36 ελληνικά Phantom έχουν εκσυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (πρόγραμμα Peace Icarus 2000), με αποτέλεσμα να έχει παραταθεί το όριο της επιχειρησιακής τους ζωής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του F-4E Phantom II:

Πλήρωμα: 2

Κινητήρες: 2

General Electric J-79 turbojet engines with afterburners/Ώση: 17.900 λίβρες

Εκπέτασμα Πτερύγων: 11.7μ

Μήκος: 19.1μ

Μέγιστη ταχύτητα: 2,370 km/h ή 2.2 Mach

Μέγιστο ύψος: Πάνω από 15.240μ. ή 50.000

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