Τανάγρα: Το Newsbomb στο σημείο της συντριβής του Phantom - Τι απέμεινε από το αεροσκάφος

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν την προσγείωση και τυλίχθηκε στις φλόγες

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Τανάγρα: Το Newsbomb στο σημείο της συντριβής του Phantom - Τι απέμεινε από το αεροσκάφος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το μαχητικό αεροσκάφος Phantom συνετρίβη κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week 2026 στην Τανάγρα και τυλίχθηκε στις φλόγες.
  • Το δικινητήριο Phantom, που ανήκει στη Μοίρα 338 της Ανδραβίδας, έκανε ελιγμούς πριν την πτώση χωρίς να εκτοξευτούν οι χειριστές.
  • Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης δεν φαίνεται να χρησιμοποίησαν εκτινασσόμενο κάθισμα κατά το ατύχημα.
  • Το F4 Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής, με ελληνική χρήση από το 1974 και έχει υποστεί εκσυγχρονισμούς για παράταση της επιχειρησιακής ζωής του.
  • Το αεροσκάφος διαθέτει δύο κινητήρες General Electric J79 και μπορεί να φτάσει ταχύτητα έως 2,370 km/h με μέγιστο ύψος πτήσης πάνω από 15.240 μέτρα.
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Βίντεο και φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Συντρίμμια απέμειναν από το αεροσκάφος που συνετρίβη νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου στο πλαίσιο της Athens Flying Week 2026 στην Τανάγρα.

Σε βίντεο και φωτογραφίες του Newsbomb φαίνεται ο καμένος κινητήρας του αεροσκάφους μετά την πτώση και τις φλόγες που τύλιξαν το αεροσκάφος.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα συντρίμμια

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Συντρίμμια από το αεροσκάφος που συνετρίβη στην Τανάγρα

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Στις φλόγες το εργοστάσιο όπου κατέληξε το Phantom που συνετρίβη

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα κατέληξε σε ένα εργοστάσιο γεωργικών εξαρτημάτων με την επωνυμία «Pseka», που βρίσκεται στην περιοχή.

Είναι αδιευκρίνιστο αν το μαχητικό συνετρίβη ακριβώς στο σημείο ή κατέληξε εκεί.

Το εργοστάσιο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος εκεί.

Δείτε εικόνες:

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Τι ανέφερε μάρτυρας στο Newsbomb:

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης

Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή της πτώσης του Phantom, ενώ λίγα λεπτά αργότερα πυκνός καπνός και φωτιά είναι ορατά στο σημείο.

Το μαχητικό είχε απογειωθεί, για λίγο πέταξε πάνω από τον κόσμο αλλά στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια ελιγμού κατέπεσε. Δεν φάνηκε να εκτοξεύεται ο πιλότος ή οι πιλότοι.

Χιλιάδες κόσμου παρακολουθούν σοκαρισμένοι ενώ μαύροι πυκνοί καπνοί αναδύονται από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Phantom ανήκει στη Μοίρα 338 της Ανδραβίδας.

Λίγο μετά την απογείωσή του και αφού έκανε τους πρώτους ελιγμούς, οι δυο χειριστές του δικινητήριου μαχητικού αεροσκάφους κατεύθυναν το Phantom, παράλληλα με τον διάδρομο.

Ο εκφωνητής του σόου Athens Flying Show του έλεγε «Δείτε το Phantom να κινείται παράλληλα στη γραμμή του ορίζοντα».

Πριν περάσει ένα δευτερόλεπτο από την τελευταία του φράση, οι θεατές ακούστηκαν να λένε δύο λέξεις: «Ωχ, έπεσε».

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της πτώσης:

Ποιο είναι το Phantom F-4 που συνετρίβη στην Athens Flying Week

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας ο συγκεκριμένος τύπος Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής ενώ τα πρώτα F-4 βγήκαν στη γραμμή παραγωγής το 1963.

Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας τα πρώτα ελληνικά Phantom αποκτήθηκαν το 1974 με το αμυντικό πρόγραμμα Peace Icarus. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο είναι αεροσκάφος δεύτερης γενιάς, 36 ελληνικά Phantom έχουν εκσυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (πρόγραμμα Peace Icarus 2000), με αποτέλεσμα να έχει παραταθεί το όριο της επιχειρησιακής τους ζωής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του F-4E Phantom II:

Πλήρωμα: 2

Κινητήρες: 2

General Electric J-79 turbojet engines with afterburners/Ώση: 17.900 λίβρες

Εκπέτασμα Πτερύγων: 11.7μ

Μήκος: 19.1μ

Μέγιστη ταχύτητα: 2,370 km/h ή 2.2 Mach

Μέγιστο ύψος: Πάνω από 15.240μ. ή 50.000

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