Μαραθώνιος επαφών Μητσοτάκη στο εξωτερικό - Η ηχηρή απάντηση στην Τουρκία

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε διπλωματικό μαραθώνιο με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο, την ενεργειακή ασφάλεια, το Κυπριακό και τις συμμαχίες της Ελλάδας στην περιοχή.

Στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου τονίστηκε η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και η συνεργασία για τη σταθερότητα χωρίς αποκλεισμούς της Τουρκίας.

Η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη για διάλογο με την Τουρκία, αλλά χωρίς υποχωρήσεις ή αποδοχή τετελεσμένων, υπερασπιζόμενη με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου εστιάζει στην ηλεκτρική διασύνδεση και τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά μέσω ελληνικών υποδομών.

Μετά το Παρίσι, ο πρωθυπουργός προγραμματίζει επισκέψεις στη Σαουδική Αραβία, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενισχύοντας τη διεθνή θέση της Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Μόλις λίγες ώρες μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στο Παρίσι, για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το Διάστημα που διοργανώνει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η επίσκεψη στη γαλλική πρωτεύουσα αποτελεί τον δεύτερο μεγάλο διεθνή σταθμό μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα και έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία η Αθήνα επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι η Ελλάδα έχει πλέον ένα ευρύ δίκτυο περιφερειακών και ευρωπαϊκών συμμαχιών.

Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη διεθνή σύνοδο για το Διάστημα, η οποία πραγματοποιείται 9 και 10 Σεπτεμβρίου και συγκεντρώνει εκπροσώπους από περίπου 120 χώρες, ενώ στο περιθώριο της συνόδου θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Η σύνοδος έχει έντονη ευρωπαϊκή διάσταση, με την Ευρώπη να επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως διαστημική δύναμη.

Η Αθήνα στέλνει μήνυμα στην Άγκυρα

Το ταξίδι στο Παρίσι έρχεται αμέσως μετά από ένα ιδιαίτερα φορτισμένο διπλωματικά ταξίδι στην Αίγυπτο.

Στο Ελ Αλαμέιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, χωρίς να επιλέξει τη ρητορική της σύγκρουσης.

Η φράση-κλειδί του πρωθυπουργού ήταν ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα.

«Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν», τόνισε ο πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι «σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα».

Και έστειλε ένα ακόμη μήνυμα με ιδιαίτερη πολιτική σημασία: η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε να συνομιλήσει. Για τον πρωθυπουργό, αυτές είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.

Το μήνυμα έγινε ακόμη πιο καθαρό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος, αναφερόμενος στην τουρκική προκλητικότητα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει και να «οχυρώνει» τη χώρα και ότι ο Μητσοτάκης έχει αποδείξει πως «δεν υποκύπτει σε τελεσίγραφα».

Η κυβερνητική γραμμή, επομένως, είναι διπλή: διάλογος όπου υπάρχει πεδίο συνεννόησης, αλλά καμία αποδοχή πιέσεων ή τετελεσμένων.

Το τρίγωνο Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

Η τριμερής στο Ελ Αλαμέιν δεν είχε χαρακτήρα μιας ακόμη εθιμοτυπικής συνάντησης.

Αθήνα, Λευκωσία και Κάιρο επιχείρησαν να δώσουν μεγαλύτερο στρατηγικό βάθος στη συνεργασία τους, με την Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο Μητσοτάκης χαρακτήρισε την τριμερή συνεργασία «πυλώνα ασφάλειας» σε μια περιοχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών και υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν δρόμο συνεννόησης που δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας.

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία: η Αθήνα επιδιώκει να παρουσιάσει τις συμμαχίες της όχι ως μηχανισμό αποκλεισμού της Τουρκίας, αλλά ως ένα δίκτυο συνεργασιών που βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και στη σταθερότητα.

Στο επίκεντρο οι θαλάσσιες ζώνες

Το θέμα των θαλάσσιων ζωνών βρέθηκε στον πυρήνα των συζητήσεων.

Οι τρεις χώρες επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικά στο Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ η Αθήνα υπενθύμισε ότι η συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΖ απέδειξε πως οι θαλάσσιες ζώνες μπορούν να οριοθετούνται μέσω διαλόγου, όταν υπάρχει πολιτική βούληση και σεβασμός στη διεθνή νομιμότητα.

Αυτό ακριβώς αποτελεί και το βασικό επιχείρημα της ελληνικής πλευράς απέναντι στις τουρκικές θέσεις: η Αθήνα δηλώνει έτοιμη για διάλογο, αλλά στη βάση των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

«Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας συνολικά, και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο», ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού.

Ενέργεια: Το GREGY στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ενεργειακό σκέλος της τριμερούς.

Ο Μητσοτάκης χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου, καθώς το έργο μπορεί να συνδέσει την παραγωγή ενέργειας της Αιγύπτου με την ευρωπαϊκή αγορά μέσω Ελλάδας.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η αξιοποίηση του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Η ελληνική πλευρά βλέπει δυνατότητες μεταφοράς κυπριακού φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο, αξιοποίησης των αιγυπτιακών υποδομών υγροποίησης και στη συνέχεια διοχέτευσής του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Έτσι, η ενεργειακή συνεργασία αποκτά σαφή γεωπολιτική διάσταση, με την Ελλάδα να επιχειρεί να αναδειχθεί σε ενεργειακή πύλη προς την Ευρώπη.

Κυπριακό και Λιβύη

Στην ατζέντα βρέθηκε φυσικά και το Κυπριακό.

Ελλάδα και Αίγυπτος επανέλαβαν τη στήριξή τους στην προσπάθεια για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Παράλληλα, συζητήθηκε η κατάσταση στη Λιβύη, με την Αθήνα να δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ανάγκη πολιτικής λύσης υπό τον ΟΗΕ, χωρίς ξένες παρεμβάσεις, αλλά και στον περιορισμό των παράνομων μεταναστευτικών ροών από την Ανατολική Λιβύη προς την Ελλάδα.

Γάζα, Λίβανος και ευρύτερη περιοχή

Η συζήτηση επεκτάθηκε στις μεγάλες περιφερειακές κρίσεις.

Για τη Γάζα, ο Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη στη λύση των δύο κρατών, την ανάγκη εφαρμογής της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Για τον Λίβανο, Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος υπογράμμισαν τη σημασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί επίσης βασική ελληνική προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις από τον Περσικό Κόλπο μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα επηρεάζουν άμεσα το διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλία.

Από το Παρίσι στον επόμενο γύρο

Το Παρίσι, επομένως, δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ταξίδι.

Είναι ο επόμενος σταθμός ενός διεθνούς μαραθωνίου που ξεκινά αμέσως μετά τη ΔΕΘ.

Μετά την Αίγυπτο και τη Γαλλία, στον ορίζοντα βρίσκεται η Σαουδική Αραβία, καθώς ο πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει επίσκεψη στο Ριάντ για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, το διεθνές πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος περιλαμβάνει σημαντικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς σταθμούς, με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο και τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο να αποτελούν κρίσιμα σημεία του φθινοπωρινού διπλωματικού ημερολογίου.

Η μεγάλη εικόνα

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας κυβέρνησης που, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, επιχειρεί να περάσει από το εσωτερικό πολιτικό πεδίο στη διεθνή ατζέντα.

Αίγυπτος, Γαλλία, Σαουδική Αραβία, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ συνθέτουν έναν πυκνό κύκλο διεθνών επαφών, με την Ελλάδα να επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στην Ευρώπη.

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται και το μήνυμα προς την Τουρκία.

Η Αθήνα λέει «ναι» στον διάλογο, αλλά «όχι» στην υποχώρηση. Λέει «ναι» στη συνεννόηση, αλλά «όχι» στα τετελεσμένα. Και, όπως προκύπτει πλέον με σαφήνεια από τις δηλώσεις τόσο του πρωθυπουργού όσο και του κυβερνητικού εκπροσώπου, η κυβέρνηση θέλει να καταστήσει σαφές ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κινηθεί υπό την πίεση τελεσιγράφων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί έτσι να συνδυάσει δύο εικόνες: Μια Ελλάδα που επιδιώκει τη σταθερότητα και τον διάλογο και ταυτόχρονα μια Ελλάδα που δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Από το Ελ Αλαμέιν στο Παρίσι και από εκεί στον επόμενο σταθμό, ο διπλωματικός μαραθώνιος μόλις ξεκινά.

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