Φαραντούρης για Σινά: Μόνη άρμοδια η Σιναϊτική Κοινότητα - Γιατί τέτοια σπουδή και πίεση;

Snapshot Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης υποστηρίζει ότι μόνο η Σιναϊτική Κοινότητα είναι αρμόδια για το μέλλον της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Εκφράζει ανησυχία για την πίεση που ασκείται να κλείσει γρήγορα το ζήτημα της ιδιοκτησίας της Μονής.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου συμφωνίας που αφορά τη Μονή.

Ζητείται σαφής απάντηση αν το σχέδιο προβλέπει αλλαγή ιδιοκτησίας της Μονής και γιατί υπάρχει αυτή η σπουδή για υπογραφή.

Ο πολιτικός κόσμος καλείται να στηρίξει τη μοναστική κοινότητα και όχι να προωθεί συμφωνίες χωρίς ολοκλήρωση. Snapshot powered by AI

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το μέλλον της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά και τη διαφαινόμενη συμφωνία, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης έθεσε μια σειρά από ερωτήματα.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Real 97,8 FM ανέφερε:

«Ένα θεσμός 1.600 ετών δεν βιάζεται. Άλλοι βιάζονται και ασκούν πιέσεις να κλείσει ένα ζήτημα που αφορά την ιδιοκτησία της Ι.Μονής. Αλλά δεν πρέπει να κλείσει επί ζημία της Μονής. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας οφείλει να σταθεί στο πλευρό της Σιναϊτικής μοναστικής κοινότητας αντί να διαλαλούν μια συμφωνία που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Μόνη αρμόδια η Σιναϊτική Κοινότητα. Ουδείς άλλος».

Και καταλήγει ο Έλληνας ευρωβουλευτής:

«Το ΠΑΣΟΚ με αίσθημα ευθύνης ζητά να δοθεί στη δημοσιότητα το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο η κυβέρνηση διαλαλεί. Και να απαντήσει καθαρά: Προβλέπει ότι η ιδιοκτησία της Μονής αλλάζει χέρια, ναι ή όχι; Κι αν ναί, γιατί τόση σπουδή και πίεση να υπογραφεί;»

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