Πέτρος Κλαμπάνης: Δείτε το βίντεο για τη δημιουργία του νέου του άλμπουμ «Latent Info»

Μερικές φορές οι εικόνες λένε περισσότερα από τις λέξεις.

Μια φωτογραφία: Ο Πέτρος Κλαμπάνης σε πρώτο πλάνο, η απέραντη θάλασσα στο βάθος. «Οι Έλληνες αγαπούν τη θάλασσα. Μεγάλωσα στο νησί της Ζακύνθου. Μεγάλο μέρος της ζωής μας διαμορφώνεται από την απεραντοσύνη της θάλασσας. Μου είναι πολύ δύσκολο να εκφράσω τα συναισθήματα αυτά με λόγια, αλλά η θάλασσα σίγουρα καθορίζει την πραγματικότητά μας».

Το νέο άλμπουμ του Πέτρου Κλαμπάνη, Latent Info, κυκλοφόρησε στις 14 Φεβρουαρίου και αποτελεί μια σύμπραξη ανάμεσα στον Πέτρο Κλαμπάνη, τον πιανίστα Kristjan Randalu και τον ντράμερ Ziv Ravitz. Μαζί δημιουργούν μια μοναδική μουσική εμπειρία που αναδεικνύει την οικονομία των εκφραστικών μέσων, την ένταση της σιωπής, αλλά και τον δυναμισμό των μουσικών διαλόγων αυτών των τριών δεξιοτεχνών της σύγχρονης μουσικής.

Το Latent Info συνοδεύεται από ένα short film που αποτυπώνει την ιστορία και το μουσικό ταξίδι πίσω από το project, από την δημιουργία του album στο στούντιο μέχρι και την πρόσφατη παρουσίασή του στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβρη, καθώς και σκέψεις των συντελεστών, μέσα από την ματιά του Πέτρου Κλαμπάνη.

Δείτε το βίντεο:

Απευθύνεται στις αισθήσεις

Ο Πέτρος Κλαμπάνης συνεργάζεται ξανά με τους μουσικούς του Tora Collective και δημιουργούν μαζί μουσική που απευθύνεται στις αισθήσεις και αντισταθμίζει τη γενική αναισθησία, σπάζοντας το εσωτερικό κέλυφος. Μουσική που διεγείρει τη φαντασία του ατόμου και δημιουργεί εσωτερικές εικόνες, που μας αφήνει να νιώσουμε τη μεγάλη επίδραση του πιο μικρού εκφραστικού μέσου με όλες τις αποχρώσεις του. Μουσική που μας επιτρέπει να βιώσουμε τον πλούτο ενός λεπτού, διαφοροποιημένου αισθητηρίου με αμφίσημες διαθέσεις στις οποίες πολλαπλές συναισθηματικές καταστάσεις επικαλύπτονται και συγχωνεύονται.

Το γεγονός ότι η μουσική του Πέτρου Κλαμπάνη συχνά μεταδίδει μια αίσθηση ροής είναι μια μόνο ένδειξη της επιρροής του στοιχείου του νερού. Κοιτάζοντας τη θάλασσα, τον ορίζοντα και τον ουρανό μας δίνεται μια θεραπευτική αίσθηση του απείρου και της ηρεμίας, η οποία γίνεται ακόμα πιο πολύτιμη μπροστά στην καθημερινή υπερφόρτωση από εκατομμύρια δεδομένα, πληροφορίες και εντυπώσεις.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Στο «When I Know the Answer», μεταφέρει αυτό που είναι πιο απαραίτητο από ποτέ σε αυτούς τους καιρούς - ένα κομμάτι ελπίδας. Αλλά πάνω απ' όλα, μια μουσική που εξυμνεί την ομορφιά. Το «Day Breaks», με τον τρομπετίστα Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, γιορτάζει μια στιγμή παύσης και ταπεινότητας. Σχετικά με τον τίτλο της μπαλάντας του «Halfway to Dawn» ο Billy Strayhorn έγραψε κάποτε: «Νομίζω ότι όλα πρέπει να συμβαίνουν λίγο πριν την αυγή. Τότε είναι που θα έπρεπε να συναντιούνται και οι κυβερνήτες. Όλοι θα ερωτεύονταν».

To Latent Info κυκλοφορεί από την Enja Records σε συνεργασία με την PKmusik.

Πέτρος Κλαμπάνης

Latent

Συντελεστές

Πέτρος Κλαμπάνης – κοντραμπάσο, σύνθεση

Kristjan Randalu – πιάνο

Ziv Ravitz - drums