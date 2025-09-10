Euroleague:Έστειλε με μια... kalimera το Final Four στην Αθήνα - Η ανακοίνωση με φόντο τον Παρθενώνα

Η αναμονή για το Final Four 2026 έφτασε στο τέλος της, καθώς οι μέτοχοι της Euroleague αποφάσισαν το πρωί της Τετάρτης ότι η ελληνική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει τη φάση των ημιτελικών και του τελικού, προγραμματισμένη από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Η Euroleague επιβεβαίωσε επίσημα την ανάθεση με μια σύντομη ανακοίνωση που ξεκίνησε… με kalimera, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιστροφής της κορυφαίας διοργάνωσης στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Το Final Four του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens, γήπεδο χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών. Από την κατασκευή του το 1994 και την ανακαίνιση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το γήπεδο έχει φιλοξενήσει αμέτρητες ιστορικές μπασκετικές στιγμές. Οι ημιτελικοί προγραμματίζονται για τις 22 Μαΐου και ο τελικός για τις 24 Μαΐου».

Η Αθήνα θα υποδεχτεί το Final Four για δεύτερη φορά, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη της διοργάνωση το 2007, επιβεβαιώνοντας τη θέση της στο ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη.

Ο Πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, τόνισε: «Η Αθήνα συνδέεται βαθιά με το μπάσκετ και διαθέτει μια από τις πιο παθιασμένες κερκίδες στην Ευρώπη. Η επιστροφή μας το 2026 είναι φυσικό βήμα για τη Euroleague, καθώς η Ελλάδα παραμένει μια στρατηγική αγορά με ισχυρό μπασκετικό κοινό και δύο κορυφαίες ομάδες σε σταθερή βάση».

Από την πλευρά του, ο CEO της Euroleague, Πάουλιους Μοτιεγιούνας, επισήμανε ότι η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αναδεικνύει τη συνεχή σχέση της Euroleague με τις παραδοσιακές αγορές και την αφοσίωση των Ελλήνων φιλάθλων. Ευχαρίστησε, επίσης, την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για την υποστήριξή τους, η οποία θεωρείται καθοριστική για την επιστροφή του θεσμού στην πόλη σχεδόν είκοσι χρόνια μετά.

Η ανάθεση αυτή δείχνει τη δέσμευση της Euroleague να προσφέρει υψηλού επιπέδου εμπειρίες στους φιλάθλους και να ενισχύσει το παγκόσμιο προφίλ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ.