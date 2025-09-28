Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Ανυπόμονος ο Χολμς - «Να παίξω για τον Αταμάν»

Ο Αμερικάνος σέντερ έφτασε το καλοκαίρι στην Ελλάδα για τους «πράσινους», αναφέρθηκε στον Εργκίν Αταμάν, αλλά και την ανυπομονησία του να αγωνιστεί μπροστά από τους οπαδούς του «τριφυλλιού».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος άσος μίλησε για:

Τη συνεργασία με τον Αταμάν: «Είναι έξυπνος, φίλε. Είναι έξυπνος. Είναι παθιασμένος με το μπάσκετ, παθιασμένος με τους παίκτες του. Το βλέπεις, το αποπνέει. Ανυπομονώ να παίξω για έναν τέτοιο προπονητή».

Τους συμπαίκτες του: «Ήμουν αρκετά εξοικειωμένος με το ρόστερ όταν ήρθα. Απλώς νομίζω ότι όλοι ήταν υπέροχοι μαζί μου, με βοήθησαν από την πρώτη στιγμή, κι αυτό ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη. Όλοι με βοηθούν να κατανοήσω την ορολογία και τα σχετικά. Όλοι είναι απλώς καταπληκτικοί».

Τις διαφορές στα στυλ παιχνιδιού σε ΝΒΑ και Ευρωλίγκα: «Νομίζω ότι είναι κυρίως θέμα μυαλού. Στην EuroLeague πρέπει να κατανοείς την τακτική, το πού πρέπει να βρίσκεσαι, πώς να στήνεις τα σκριν. Όλα είναι πολύ πιο τακτικά και προτιμώ να παίζω μπάσκετ με αυτόν τον τρόπο, οπότε μου αρέσει. Νομίζω ότι απλώς είναι να παίζεις μπάσκετ με την ίδια νοοτροπία, να έχεις επίδραση κάθε φορά που πατάω στο παρκέ και να προσπαθώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει».

Το πόσο περιμένει το πρώτο του ματς στο «Telekom Center Athens»: «Ανυπομονώ. Μου στέλνουν βίντεο από οπαδούς για το τι να περιμένω από τότε που υπέγραψα, οπότε περιμένω με ανυπομονησία να το ζήσω από κοντά».

Την εμπειρία μέχρι στιγμής στην Ελλάδα: «Είναι υπέροχα, το λατρεύω. Ακόμα και μόνο η θέα από το σπίτι μου, να βλέπω την παραλία και τέτοια πράγματα… είναι απίστευτη εμπειρία και ευκαιρία να παίξω μπάσκετ εδώ».

Το ποιον συμπαίκτη του ανυπομονεί να αντιμετωπίσει στις προπονήσεις: «Τον Λεσόρ. Δεν έχουμε παίξει ο ένας απέναντι στον άλλον μέχρι τώρα, αλλά ξέρω τι φέρνει στο παρκέ και είμαι πολύ εξοικειωμένος μαζί του, οπότε ανυπομονώ να επιστρέψει για να τον αντιμετωπίσω».

