Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Καμία ανησυχία, όταν το μάτι γυαλίσει θα δούμε μαγείες»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με παρέβασή του μέσω των social media έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και έδειξε ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον Εργκίν Αταμάν και το ρόστερ της ομάδας. 

Λίγες ώρες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στο Μόντε Κάρλο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος "χτύπησε" με ανάρτησή του στο instagram και με ξεκάθαρη τοποθέτησή του έδειξε ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη τόσο στον Εργκίν Αταμάν, όσο και στο ρόστερ της ομάδας. Αρκεί άπαντες να καταλάβουν ότι με τη φανέλα μόνο δεν κερδίζεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Καμία ανησυχία...

Θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της και ότι χρειάζεται αυτοσεβασμός, ζήλος για νίκη, αυτοθυσία διότι η ομάδα είναι πάνω από όλους, αλλά και το μάτι πρέπει να γυαλίζει.

Αναπόφευκτα θα γίνει και τότε θα δούμε μαγείες».

