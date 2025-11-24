Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Οι διαιτητές του αγώνα στο Telekom Center Athens

Ο Γερμανός ρέφερι θα είναι ο επικεφαλής της διαιτητικής ομάδας στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προέρχεται από ένα σερί νικών, με τελευταία την νίκη επί της Ντουμπάι και το βράδυ της Τρίτης (24/11) στις 21:15 φιλοξενεί στο Telekom Center Athens την ομάδα της Παρτιζάν, θέλοντας να προσθέσει μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό του.

Εν όψει της αναμέτρησης η EuroLeague γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα κληθούν να διευθύνουν την αναμέτρηση.

Αυτοί θα είναι οι Ρόμπερ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).

