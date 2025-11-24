Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Οι διαιτητές του αγώνα στο Telekom Center Athens
Η EuroLeague έκανε γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρτιζάν για την 13η αγωνιστική της διοργάνωσης.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR προέρχεται από ένα σερί νικών, με τελευταία την νίκη επί της Ντουμπάι και το βράδυ της Τρίτης (24/11) στις 21:15 φιλοξενεί στο Telekom Center Athens την ομάδα της Παρτιζάν, θέλοντας να προσθέσει μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό του.
Εν όψει της αναμέτρησης η EuroLeague γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα κληθούν να διευθύνουν την αναμέτρηση.
Αυτοί θα είναι οι Ρόμπερ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο μετεωρολόγος Παύλος Κώτσης
09:48 ∙ LIFESTYLE
Νίκος Καρβέλας: Σπάνια εμφάνιση για τον μεγαλύτερο αδελφό του, Δημήτρη
08:57 ∙ LIFESTYLE