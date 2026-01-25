NBA: Ο Ντόντσιτς τιμώρησε ξανά τους Μάβερικς, τρομερή ανατροπή οι Λέικερς – Όλα τα αποτελέσματα

Πριν από περίπου έναν χρόνο, οι «Μαβς» αποφάσισαν να κάνουν ανταλλαγή τον «Luka Magic», σοκάροντας όλο το NBA. Έκτοτε, τα πράγματα δεν πήγαν ιδιαίτερα καλά για εκείνους κι η δεύτερη επιστροφή του Ντόντσιτς στο Ντάλας δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Ο Σλοβένος «σταρ» οδήγησε τους Λέικερς σε μια τρομερή, καθώς επικράτησαν 116-110, επιστρέφοντας από το -15 (87-102 στο 40’) στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Ντόντσιτς τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους κι 11 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρον Τζέιμς σκόραρε τους 11 από τους 17 πόντους του στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Στο Σικάγο, σε μια συγκινητική βραδιά, όπου αποσύρθηκε η φανέλα με το Νο1 προς τιμήν του Ντέρικ Ρόουζ, οι Μπουλς νίκησαν 114-111 τους Σέλτικς, χάρη σε buzzer-beater του Κέβιν Έρτερ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (25/01)

Σάρλοτ – Ουάσινγκτον 119-115

Φιλαδέλφεια – Νέα Υόρκη 109-112

Μινεσότα – Γκόλντεν Στέιτ Αναβλήθηκε

Ορλάντο – Κλίβελαντ 105-119

Σικάγο – Βοστώνη 114-111

Ντάλας – Λ.Α. Λέικερς 110-116

Γιούτα – Μαϊάμι 116-147

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 28-17 Νέα Υόρκη 27-18 Τορόντο 28-19 Φιλαδέλφεια 24-20 Μπρούκλιν 12-31

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 32-11 Κλίβελαντ 27-20 Σικάγο 23-22 Μιλγουόκι 18-26 Ιντιάνα 11-35

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 23-21 Μαϊάμι 24-22 Ατλάντα 22-25 Σάρλοτ 18-28 Ουάσινγκτον 10-34

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 37-9 Ντένβερ 31-15 Μινεσότα 27-18 Πόρτλαντ 23-23 Γιούτα 15-31

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 27-17 Φίνιξ 27-18 Γκόλντεν Στέιτ 25-21 Λ.Α. Κλίπερς 20-24 Σακραμέντο 12-34

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 31-14 Χιούστον 27-16 Μέμφις 18-25 Ντάλας 19-27 Νέα Ορλεάνη 11-36

