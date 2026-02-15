Η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε «μπάσιμο» για τον Αντετοκούνμπο: «Τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για 4άρι»

Ο Έλληνας σταρ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει ιδιοκτήτης ομάδας μπάσκετ, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος διαθέτει ποσοστό στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο Αντετοκούνμπο είπε: «Να είμαι ιδιοκτήτης; 1000%. Αν υπάρξει ευκαιρία να γίνω ιδιοκτήτης σε οτιδήποτε στον αθλητισμό, θα το σκεφτόμουν σίγουρα. Στο κανονικό NBA; Δεν ξέρω αν έχω αυτή την οικονομική δυνατότητα, αλλά αν είμαι σε θέση να πάρω μια τέτοια απόφαση χωρίς ρίσκο, θα το σκεφτώ, γιατί αγαπώ το μπάσκετ. Τώρα είμαι παίκτης, ίσως γίνω προπονητής, ίσως ιδιοκτήτης».

Για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο NBA Europe: «Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί στη EuroLeague υπάρχουν παίκτες που έχουν ποσοστό και παίζουν ταυτόχρονα, όπως ο Μίτσιτς. Αν μπορεί ποτέ να γίνει αυτό, ναι. Αλλά τι θα γίνει σε περίπτωση ανταλλαγής; Θα πρέπει να πουλήσουν το μερίδιό τους; Δεν ξέρω».

Ο πρόεδρος της Χάποελ, Όφερ Γιανάι, δεν έχασε την ευκαιρία και σε ανάρτησή του στα social media, όπου ανέβασε τις δηλώσεις του Γιάννη, έγραψε: «Γεια σου Γιάννη, τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για τεσσάρι».

Hi @Giannis_An34 were happen to be in the market for a 4.. ? pic.twitter.com/7Nx4K1Fx0V — Ofer (@OferYannay) February 14, 2026

