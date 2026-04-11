Παναθηναϊκός: Τα ποσοστά για να βρεθεί στην εξάδα της Euroleague – Τι λένε οι… αριθμοί

To «τριφύλλι» δεν είναι πλέον φαβορί, αλλά διατηρεί ρεαλιστικές πιθανότητες να πάρει την απευθείας πρόκριση στα playoffs, σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τη σελίδα Figurei8ght.

Τα σενάρια είναι πλέον πιο ξεκάθαρα πριν την τελευταία αγωνιστική, για το τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στην πρώτη εξάδα.

Από την πλευρά της, η Figurei8ght παρουσίασε τη δική της ανάλυση με ποσοστά για όλες τις ομάδες, με τους «πράσινους» να συγκεντρώνουν 40% πιθανότητες για να πετύχουν τον στόχο τους και να αποφύγουν την… περιπέτεια των play in.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται πίσω σε πιθανότητες από τη Ζάλγκιρις, η οποία έχει 74%, αλλά και τη Χάποελ Τελ Αβίβ που φτάνει στο 66%. Αντίθετα, χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζει η Μονακό με 19%, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έχει μόλις 1% πιθανότητες.

Όσον αφορά στα play in, μία θέση παραμένει ανοιχτή, με την Μπαρτσελόνα να αποτελεί το μεγάλο φαβορί με 87%, την ώρα που η Ντουμπάι είναι το ξεκάθαρο αουτσάιντερ με 13%.

Σε ό,τι αφορά τη μάχη της τετράδας, η Ρεάλ Μαδρίτης (97%) και η Φενέρμπαχτσε (95%) συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, σε αντίθεση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ που βρίσκεται αρκετά χαμηλά, στο 8%.

EuroLeague playoffs — Round 37 update ?



? TOP‑4 picture remains unchanged

Order may shift, but the top tier is now clearly defined.

Only Hapoel TLV with 8% chances to break in.



? TOP‑6 battle tightened further



✅ Locked: OLY | VAL | FEN | RMD



⚔️ Battle for the last 2… pic.twitter.com/7QFEHO7k4K — Figurei8ht (@Figurei8ht) April 11, 2026

Διαβάστε επίσης